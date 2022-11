CGTN: Xangai considera a inovação científica e tecnológica como a principal força motriz para o desenvolvimento

PEQUIM, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Xangai, centro comercial da China, mais uma vez atraiu os principais cientistas do mundo para seu evento anual de gala científica, o Fórum Mundial de Laureados (World Laureates Forum - WLF), uma vez que a cidade destaca a inovação científica e tecnológica como uma força motriz para seu desenvolvimento de alta qualidade.

O quinto WLF, um dos maiores encontros de ciência e tecnologia do mundo, realizado anualmente na região metropolitana desde 2018, teve início no domingo com o tema "Ciência Avante: Criando um Futuro Brilhante."

Mais de 60 cientistas de mais de 20 países e regiões, incluindo 27 ganhadores do Prêmio Nobel, participaram do evento de dois dias realizado em caráter virtual e presencial.

Dois cientistas ganharam o prêmio WLA

Na cerimônia de abertura no domingo, o prêmio inaugural Prêmio da Associação Mundial de Laureados (World Laureates Association - WLA), um prêmio internacional de ciência criado em Xangai em 2021, foi concedido a dois cientistas.

O Prêmio WLA 2022 em Ciências da Vida ou Medicina foi concedido ao bioquímico alemão Dirk Görlich por suas principais descobertas elucidando o mecanismo e a seletividade do transporte de proteínas entre o citoplasma e o núcleo, e o Prêmio WLA 2022 em Ciência da Computação ou Matemática foi concedido ao pesquisador americano Michael I. Jordan por suas contribuições fundamentais para os fundamentos do aprendizado de máquina e sua aplicação.

Além de uma medalha e um certificado, cada um recebeu um prêmio em dinheiro de 10 milhões de yuans (cerca de US$ 1,39 milhão).

O prêmio WLA, iniciado pela WLA e administrado pela WLA Foundation, tem como objetivo reconhecer e apoiar pesquisadores eminentes em todo o mundo por suas contribuições para a ciência. Os ganhadores do primeiro prêmio WLA foram anunciados oficialmente em 29 de setembro.

Ciência e tecnologia para a humanidade

A WLA foi fundada com a visão de "ciência e tecnologia para o destino comum da humanidade" e três missões de promover a ciência básica, defender a cooperação internacional e apoiar o desenvolvimento de gerações mais jovens de cientistas, disse Roger Kornberg, presidente da WLA e ganhador do Prêmio Nobel de Química em 2006.

O mundo está mudando, e a ciência pode ajudar as pessoas a enfrentar os desafios e até mesmo solucionar completamente os problemas no futuro, observou ele, acrescentando que o fórum oferece uma oportunidade única para os participantes se comunicarem com os principais especialistas do mundo.

Nos últimos anos, o WLF se tornou um canal importante para conectar os principais cientistas do mundo e uma plataforma de diálogo de alto nível significativa na comunidade científica global.

A China enfatizou a expansão do intercâmbio e da cooperação científica e tecnológica internacional durante o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, disse Wan Gang, presidente da Associação Chinesa de Ciência e Tecnologia (CAST).

"A comunidade de ciência e tecnologia da China irá se ater ao valor comum de toda a humanidade e seguir a ideia da ciência e tecnologia para sempre", observou Wan.

Xangai tem como objetivo ser o centro global de inovação científica e tecnológica

Chen Jining, secretário do Comitê Municipal de Xangai para o Partido, declarou na cerimônia de abertura que a cidade já testemunhou uma grande melhoria em seu potencial de ciência e tecnologia nos últimos oito anos, com a inovação científica e tecnológica servindo como uma importante força motriz para seu desenvolvimento contínuo.

Em setembro de 2021, a cidade lançou seu 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para se transformar em um centro de inovação científica e tecnológica com influência global.

De acordo com o plano, Xangai tem como objetivo aumentar sua intensidade de gastos em P&D, ou os gastos em P&D como porcentagem de seu PIB, para cerca de 4,5% até 2025. Entre eles, a proporção de financiamento para pesquisas básicas chegará a 12%.

A cidade também tem como objetivo aumentar o valor agregado dos setores estratégicos emergentes para 20% de seu PIB até 2025, três pontos percentuais acima da meta geral do país.

Até 2025, a cidade almeja ter mais de 26 mil empresas de alta tecnologia e 560 centros de P&D com financiamento estrangeiro.

"A cooperação e a abertura são uma tendência imparável", disse Chen, acrescentando que Xangai desenvolverá uma plataforma de inovação de melhor qualidade, oferecerá serviços convenientes para cientistas de todo o mundo e criará um ambiente de negócios de primeira classe.

