CGTN: Szanghaj postrzega innowacje naukowo-techniczne jako główną siłę napędową rozwoju

Z okazji dorocznej gali naukowej - Światowego Forum Laureatów (ang. the World Laureates Forum, WLF) - do Szanghaju, chińskiego hubu handlowego, kolejny raz ściągnęli najlepsi światowi naukowcy, ponieważ właśnie w tym mieście innowacje naukowo-techniczne uznaje się za główną siłę napędową wysokiej jakości rozwoju.

Piąte WLF, jedno z największych na świecie zgromadzeń naukowo-technicznych, odbywające się w tym mieście corocznie od 2018 r., rozpoczęło się w niedzielę pod hasłem „Nauka przyszłości: twórzmy jasną przyszłość".

W dwudniowym wydarzeniu odbywającym się zarówno online jak i offline udział wzięło ponad 60 najlepszych naukowców z ponad 20 krajów i regionów, w tym 27 laureatów Nagrody Nobla.

Dwóch naukowców zdobywa Nagrodę WLA

Podczas niedzielnej ceremonii otwarcia, dwóch naukowców uhonorowano inauguracyjną Nagrodą Światowego Stowarzyszenia Laureatów (ang. World Laureates Association, WLA), międzynarodową nagrodą naukową ustanowioną w Szanghaju w 2021 r.

Nagrodę WLA 2022 w dziedzinie nauk biologicznych i medycyny przyznano niemieckiemu biochemikowi Dirkowi Görlich owi za kluczowe odkrycia naświetlające mechanizm transportowania białka z cytoplazmy do jądra komórkowego, natomiast Nagroda WLA 2022 w dziedzinie informatyki i matematyki trafiła do amerykańskiego badacza Michaela I. Jordan a za nieoceniony wkład w stworzenie i wdrożenie uczenia maszynowego.

Oprócz medalu i dyplomu każdy z nich otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 10 milionów juanów (około 1,39 miliona USD).

Celem Nagrody WLA, wprowadzonej przez WLA a zarządzanej przez Fundację WLA, jest wyróżnienie i wspieranie wybitnych uczonych z całego świata za ich wkład w naukę. Oficjalne ogłoszenie nazwisk laureatów inauguracyjnej Nagrody WLA odbyło się 29 września.

Innowacje naukowo-techniczne dla dobra ludzkości

WLA powołano do życia w oparciu o wizję zaprzęgnięcia „nauki i technologii w tworzenie wspólnej przyszłości rodzaju ludzkiego" oraz na gruncie trzech misji, a mianowicie promowania nauk podstawowych, popierania współpracy międzynarodowej oraz wspierania rozwoju młodszych pokoleń naukowców, powiedział Roger Kornberg, prezes WLA i laureat Nagrody Nobla w dziedziny Chemii z 2006 r.

Świat podlega przeobrażeniom, a nauka może pomóc ludziom pokonać wyzwania, a nawet całkowicie rozwiązać problemy, jakie przyniesie przyszłość, powiedział i dodał, że forum to dla jego uczestników wyjątkowa szansa na zetknięcie się z najlepszymi ekspertami z całego świata.

W ostatnich latach WFL stało się ważnym kanałem łączenia czołowych światowych naukowców z liczącymi się platformami wysokiej jakości dialogu między światową wspólnotą naukową.

Jak powiedział Wan Gang, prezes Chińskiego Towarzystwa ds. Nauki i Technologii (ang. China Association for Science and Technology, CAST), podczas 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin Chiny zwracały uwagę na rangę rozszerzania międzynarodowej wymiany i współpracy naukowo-technicznej.

„Chińska wspólnota naukowo-techniczna będzie trzymać się wartości wspólnych dla całej ludzkości i podążać za ideą wykorzystania innowacji naukowo-technicznych dla jej dobra" - oświadczył.

Szanghaj pragnie stać się światowym centrum naukowo-technicznym

Chen Jining, sekretarz Miejskiego Komitetu Partii w Szanghaju, stwierdził podczas ceremonii otwarcia, że w ostatnich ośmiu latach miasto osiągnęło już ogromny postęp w rozwoju naukowo-technicznym, a innowacje naukowo-techniczne są istotną siłą napędzającą ciągły rozwój.

We wrześniu 2021 r. miasto opublikowało 14. Plan Pięcioletni (na lata 2021-2025) przewidujący przekształcenie miasta w centrum innowacji naukowo-technicznych o randze międzynarodowej.

Według planu do 2025 r. Szanghaj zamierza zwiększyć nakłady na działalność badawczo-rozwojową, w tym także odsetek PKB przeznaczany na badania i rozwój, do około 4,5 procent. W tym obszarze, odsetek wydatków na podstawową działalność badawczą zostanie zwiększony do 12 procent.

Ponadto do 2025 r. miasto zamierza zwiększyć wartość dodaną strategicznych branży wschodzących do 20 procent PKB, o trzy punkty procentowe więcej niż wynosi ogólny cel krajowy.

Miasto przewiduje, że do 2025 r. będzie siedzibą 26 000 przedsiębiorstw zajmujących się zaawansowanymi technologiami i 560 ośrodków naukowo-badawczych finansowanych przez kapitał zagraniczny.

„Współpraca i otwartość to trend, którego nie da się zatrzymać" - powiedział Chen i dodał, że Szanghaj stworzy lepszej jakości platformę innowacyjną, będzie świadczyła usługi dogodne dla naukowców z całego świata, a także zbuduje otoczenie biznesowe o światowej klasie.

