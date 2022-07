CGTN: 20. celostátní sjezd KSČ stanoví hlavní úkoly Číny na příštích 5 let

PEKING, 29. července 2022 /PRNewswire/ -- 20. celostátní sjezd Komunistické strany Číny (KSČ), který se odehraje ve druhé polovině letošního roku, se bude zabývat dvoustupňovým plánem rozvoje Číny do poloviny 21. století a vytyčí strategické úkoly zejména pro následujících pět let.

Na semináři pro provinční a ministerské úředníky, který se konal od úterý do středy v Pekingu v rámci příprav na klíčový stranický sjezd, to uvedl čínský prezident Si Ťin-pching, který je zároveň generálním tajemníkem Ústředního výboru KS Číny a předsedou Ústřední vojenské komise.

Na svém 19. celostátním sjezdu v říjnu 2017 vypracovala KSČ dvoustupňový plán rozvoje pro období od roku 2020 do poloviny tohoto století. Podle plánu bude v Číně do roku 2035 v podstatě dokončena socialistická modernizace a do poloviny století se Čína vyvine ve velkou, moderní socialistickou zemi, která bude prosperující, silná, demokratická, kulturně vyspělá, harmonická i krásná.

„Zcela nová kapitola"

Podle prezidenta Siho se má 20. celostátní sjezd KS Číny stát velmi důležitou událostí klíčového okamžiku, kdy se Čína vydává na novou cestu k plnému vybudování moderní socialistické země. Si také vyzval k úsilí o dosažení pokroku v omlazování čínského národa a sepsání „zcela nové kapitoly" tohoto budování.

Na 20. celostátním sjezdu KSČ budou přijata opatření ohledně strategických úkolů pro zemi a důležitých opatření, která je třeba v příštích pěti letech přijmout, uvedl a dodal, že toto období je klíčové pro dosažení cíle druhého „stoletého cíle".

V příštích pěti letech by mělo být vyvinuto větší úsilí na řešení problémů „nevyváženého a neadekvátního rozvoje", vysvětlil.

KSČ si stanovila dva tzv. „stoleté cíle": Prvním z nich bylo vybudovat do roku 2021, kdy bude KS Číny slavit sté výročí svého založení, „společnost mírného blahobytu" ve všech ohledech, druhým je vybudovat z Číny do poloviny století, kdy bude oslavovat sté výročí založení Čínské lidové republiky (ČLR), po všech stránkách velkou a moderní socialistickou zemi.

Svět prochází hlubokými změnami, které nemají za posledních sto let obdoby a které se stále zrychlují, uvedl Si a zdůraznil, že Čína dnes čelí rizikům a výzvám složitějším než dříve.

Také omlazení čínského národa není snadný úkol, připomněl ve své výzvě k většímu úsilí o dosažení tohoto cíle.

Zdůraznil také, že ve světě neexistuje žádný pevný model modernizace, přičemž vyzdvihl vedoucí úlohu KSČ v úsilí o socialistickou modernizaci Číny.

Na cestě vpřed se strana musí držet svého základního cíle: sloužit lidu srdcem i duší a vždy s ním udržovat úzké vazby, dodal.

„Mimořádné úspěchy od roku 2017"

Při hodnocení vývoje Číny od 19. celostátního sjezdu KSČ Si označil uplynulých pět let za „mimořádné". Strana se sjednotila a vedla čínský lid k účinnému řešení „vážné a složité" mezinárodní situace i „ohromných rizik a výzev", které přicházejí jedna za druhou, řekl.

Jak dále uvedl, Čína se snažila ve všech ohledech pokročit v budování společnosti mírného blahobytu, podporovat kvalitní rozvoj, rychle, avšak stabilně prohlubovat reformy a bojovat proti chudobě, uvedl.

Na konci roku 2020 Čína vyhlásila vítězství v otázce vymýcení absolutní chudoby. Oznámila také dokončení budování společnosti mírného blahobytu po všech stránkách.

V uplynulých pěti letech Čína vyvinula velké úsilí o posílení ekologické civilizace, rezolutně chránila národní bezpečnost, modernizovala obranu státu i armádu a pokročila v oblasti velmocenské diplomacie s čínskými rysy, uvedl Si.

V boji proti onemocnění COVID-19 kladla Čína důraz především na lidi a vyvinula maximální úsilí na ochranu jejich životů a zdraví, připomněl. Dodal, že Čína dosáhla celosvětově nejlepšího výsledku v koordinaci hospodářského rozvoje, prevence a kontroly epidemie.

Tváří v tvář „drastickým změnám" mezinárodní situace se Čína snažila chránit svou důstojnost a základní zájmy, uvedl prezident.

Zdůraznil také úsilí vynaložené v rámci protikorupční kampaně, která má zajistit, aby úředníci „neměli odvahu, příležitost ani chuť účastnit se korupce".

Celostátní sjezd KSČ se koná každých pět let, aby stanovil cíle celostátní politiky strany a zvolil její nejvyšší vedení.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-27/Xi-calls-for-advancing-national-rejuvenation-ahead-of-Party-congress-1c0S3rmON4k/index.html

SOURCE CGTN