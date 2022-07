CGTN: 20. národný kongres KSČ stanoví hlavné úlohy Číny na nasledujúcich 5 rokov

PEKING, 28. júla 2022 /PRNewswire/ – 20. národný kongres Komunistickej strany Číny (KSČ), ktorý je naplánovaný na druhú polovicu tohto roka, sa bude zaoberať dvojfázovým plánom rozvoja Číny do polovice 21. storočia a načrtne strategické úlohy najmä na nasledujúcich päť rokov.

Čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru ČKS a predsedom Ústrednej vojenskej komisie, to uviedol na seminári pre provinčných a ministerských úradníkov, ktorý sa konal od utorka do stredy v Pekingu, v rámci príprav na kľúčový kongres strany.

KSČ vypracovala na svojom 19. národnom kongrese v októbri 2017 dvojfázový plán rozvoja na obdobie od roku 2020 do polovice tohto storočia. Podľa plánu sa socialistická modernizácia v Číne v zásade zrealizuje do roku 2035 a Čína sa do polovice storočia stane veľkou modernou socialistickou krajinou, ktorá bude prosperujúca, silná, demokratická, kultúrne vyspelá, harmonická a krásna.

„Úplne nová kapitola"

Si Ťin-pching povedal, že 20. národný kongres KSČ bude veľmi dôležitou udalosťou, ktorá sa uskutoční v rozhodujúcom okamihu, keď sa Čína vydáva na novú cestu s cieľom plne vybudovať modernú socialistickú krajinu. Vyzval k úsiliu o dosiahnutie pokroku v obnove čínskeho národa a napísanie „úplne novej kapitoly" vybudovania modernej socialistickej krajiny.

Povedal, že 20. národný kongres KSČ prijme opatrenia týkajúce sa strategických úloh pre krajinu a dôležité opatrenia, ktoré sa majú prijať v nasledujúcich piatich rokoch, a dodal, že toto obdobie je rozhodujúce pre dosiahnutie cieľa druhej storočnice strany.

V nasledujúcich piatich rokoch by sa podľa neho malo vynaložiť viac úsilia na riešenie problémov z hľadiska „nevyváženého a nedostatočného rozvoja".

KSČ si stanovila dva ciele storočnice: prvým bolo vybudovať mierne prosperujúcu spoločnosť vo všetkých aspektoch do roku 2021, keď KSČ oslávila storočnicu, a druhým je vybudovať Čínu do polovice storočia na veľkú modernú socialistickú krajinu vo všetkých ohľadoch, keď oslávi sté výročie vzniku Čínskej ľudovej republiky.

Svet prechádza hlbokými zmenami, aké sme nezažili celé storočie, a tieto zmeny sa stále zrýchľujú, povedal Si Ťin-pching a zdôraznil, že Čína čelí rizikám a výzvam, ktoré sú zložitejšie ako predtým.

Obnova čínskeho národa nie je ľahká úloha, povedal a vyzval na zintenzívnenie úsilia na dosiahnutie tohto cieľa.

Zdôraznil tiež, že vo svete neexistuje pevný model modernizácie, a vyzdvihol vedúce postavenie KSČ v čínskej socialistickej modernizácii.

Na svojej ceste vpred musí strana dodržiavať svoj základný cieľ slúžiť ľuďom srdcom a dušou a vždy udržiavať úzke vzťahy s ľuďmi, povedal.

„Výnimočné" úspechy od roku 2017

Si Ťin-pching zhodnotil vývoj Číny od 19. národného kongresu KSČ, pričom uplynulých päť rokov označil za „výnimočné". Strana sa zjednotila a viedla čínsky ľud k účinnému riešeniu „vážnej a zložitej" medzinárodnej situácie a „obrovských rizík a výziev", ktoré prichádzajú jedna za druhou, povedal.

Čína sa snažila vo všetkých ohľadoch napredovať v budovaní mierne prosperujúcej spoločnosti, podporovať vysokokvalitný rozvoj, prehlbovať reformy rýchlym a stabilným spôsobom a bojovať proti chudobe, povedal.

Čína vyhlásila, že do konca roka 2020 sa jej podarilo odstrániť absolútnu chudobu v celej krajine. Oznámila tiež dokončenie budovania mierne prosperujúcej spoločnosti vo všetkých ohľadoch.

Počas uplynulých piatich rokov Čína vynaložila veľké úsilie na posilnenie ekologickej civilizácie, rozhodné zabezpečenie národnej bezpečnosti, modernizáciu národnej obrany a armády a napredovanie diplomacie veľkej krajiny s čínskymi charakteristikami, uviedol Si Ťin-pching.

Čína sa v boji proti ochoreniu COVID-19 riadila prístupom, v ktorom boli na prvom mieste ľudia, a vyvinula maximálne úsilie na ochranu životov a zdravia ľudí, povedal. Dodal, že Čína dosiahla najlepšie výsledky na celom svete v koordinácii hospodárskeho rozvoja a prevencie a kontroly epidémie.

Čína, ktorá čelí „drastickým zmenám" v medzinárodnej situácii, sa snaží chrániť svoju dôstojnosť a hlavné záujmy, povedal.

Zdôraznil tiež úsilie vynaložené v protikorupčnej kampani, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby úradníci „nemali odvahu, príležitosť alebo túžbu zapojiť sa do korupcie".

Národný kongres KSČ sa koná každých päť rokov, aby stanovil ciele národnej politiky strany a zvolil jej najvyššie vedenie.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-27/Xi-calls-for-advancing-national-rejuvenation-ahead-of-Party-congress-1c0S3rmON4k/index.html

SOURCE CGTN