CGTN: 20º Congresso Nacional do PCC definirá as principais tarefas da China nos próximos cinco anos

PEQUIM, 28 de julho de 2022 /PRNewswire/-- O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC), programado para o segundo semestre deste ano, antecipará o plano de desenvolvimento da China em dois estágios rumo à metade do século XXI e delineará tarefas estratégicas específicas para os próximos cinco anos.

O presidente chinês, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do PCC e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações em uma oficina para funcionários provinciais e ministeriais, realizada de terça-feira a quarta-feira em Pequim em preparação para o principal congresso do Partido.

O PCC elaborou um plano de desenvolvimento de duas etapas para o período de 2020 a meados deste século em seu 19º Congresso Nacional em outubro de 2017. De acordo com o plano, a modernização socialista será basicamente realizada na China até 2035, e o país se transformará em um grande país socialista moderno próspero, forte, democrático, culturalmente avançado, harmonioso e belo até meados do século.

"Capítulo totalmente novo"

Xi declarou que o 20º Congresso Nacional do PCC constituirá um evento muito importante que será realizado em um momento crucial, com a China embarcando em uma nova jornada para construir totalmente um país socialista moderno. Ele clamou por esforços para promover o rejuvenescimento da nação chinesa e escrever um "novo capítulo" de construção plena de um país socialista moderno.

Segundo o presidente, o 20º Congresso Nacional do PCCh elaborará o plano para as tarefas estratégicas para o país, e serão adotadas medidas importantes nos próximos cinco anos; ele acrescentou que o período é crucial para que se atinja o segundo objetivo centenário do partido.

O presidente afirmou que devem-se fazer mais esforços para resolver problemas relacionados ao "desenvolvimento desequilibrado e inadequado" nos próximos cinco anos.

O PCC estabeleceu dois objetivos centenários: o primeiro, foi construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos até 2021, quando o PCC celebra seu centenário, e o segundo, é transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos até meados do século para celebrar o centenário da República Popular da China

O mundo está passando por profundas mudanças não vistas em um século, que têm acelerado, disse Xi, ressaltando que a China enfrenta riscos e desafios mais complexos do que antes.

De acordo com Xi, o rejuvenescimento da nação chinesa não é uma tarefa fácil, pelo que clamou por esforços mais rigorosos para atingir o objetivo.

Ele também enfatizou que não há um modelo fixo de modernização no mundo e ressaltou a liderança do PCC no impulso de modernização socialista da China.

Xi declarou, ainda, que, na jornada que se avizinha, o Partido deve aderir ao seu objetivo fundamental de servir o coração e a alma das pessoas e manter sempre laços estreitos com o povo.

Conquistas "extraordinárias" desde 2017

Xi analisou o desenvolvimento da China desde o 19º Congresso Nacional do PCC, saudando os últimos cinco anos como "extraordinários". O Partido uniu e levou o povo chinês a efetivamente abordar a situação internacional "grave e complexa" e "enormes riscos e desafios", disse ele.

Xi declarou que a China se esforçou para promover a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, promover o desenvolvimento de alta qualidade, aprofundar as reformas de forma rápida e constante e combater a pobreza.

A China declarou a vitória na erradicação da pobreza absoluta em todo o país no final de 2020. O país também havia anunciado a conclusão da construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos.

Durante os últimos cinco anos, a China fez grandes esforços para impulsionar a civilização ecológica, proteger de forma resoluta a segurança nacional, modernizar a defesa nacional e os militares e promover a diplomacia dos principais países com características chinesas, afirmou Xi.

Segundo Xi, a China seguiu uma abordagem que prioriza as pessoas na luta contra a COVID-19 e fez o máximo possível para proteger a vida e a saúde das pessoas. Ele acrescentou, ainda, que o país alcançou o melhor resultado em todo o mundo na coordenação do desenvolvimento econômico e da prevenção e controle de epidemias

Segundo ele, diante das "mudanças drásticas" no panorama internacional, a China tem se esforçado para proteger sua dignidade e interesses essenciais.

Ele também destacou os esforços feitos durante a campanha anticorrupção, que visa garantir que os funcionários do governo "não tenham a ousadia, a oportunidade ou o desejo de se envolver na corrupção".

O Congresso Nacional do PCC é realizado a cada cinco anos para estabelecer as metas políticas nacionais do partido e eleger sua liderança.

