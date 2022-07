CGTN: 20. Kongres Narodowy KPCh wyznaczy główne zadania dla Chin na kolejne 5 lat

PEKIN, 28 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Zaplanowany na drugą połowę tego roku 20. Kongres Narodowy Komunistycznej Partii Chin (KPCh) będzie poświęcony przeglądowi dwuetapowego rozwoju Chin w drugiej połowie XXI wieku, ale przede wszystkim nakreśleniu zadań strategicznych na kolejne pięć lat.

Podczas warsztatów dla urzędników prowincjalnych i ministerialnych, które odbyły się w Pekinie we wtorek i w środę, prezydent Chin Xi Jinping, pełniący również funkcję sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh, odniósł się do przygotowań do kluczowego kongresu partii.

Na Kongresie Narodowym w październiku 2017 r. KPCh sformułowała dwuetapowy plan rozwoju na okres od 2020 r. do połowy bieżącego stulecia. Według planu do 2035 r. Chiny przeprowadzą modernizację socjalistyczną, a do połowy stulecia przekształcą się w wielkie, bogate, silne, demokratyczne, zaawansowane kulturowo, harmonijne i piękne nowoczesne mocarstwo socjalistyczne.

„Nowy rozdział"

Xi powiedział, że 20. Kongres Narodowy będzie niezwykle znaczącym wydarzeniem odbywającym się w kluczowym momencie, gdy Chiny wyruszają w nową podróż ku zbudowaniu nowoczesnego państwa socjalistycznego. Wezwał do podjęcia działań na rzecz szybszej odnowy narodu chińskiego i napisania „nowego rozdziału" w tworzeniu nowoczesnego państwa socjalistycznego.

Xi stwierdził, że 20. Kongres Narodowy KPCh określi strategiczne zadania dla kraju oraz wyznaczy istotne działania, które będzie należało zrealizować na przestrzeni najbliższych pięciu lat, i dodał, że okres ten ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez partię drugiego celu stuletniego.

Stwierdził, że w kolejnych pięciu latach trzeba będzie zintensyfikować działania związane z rozwiązaniem problemów „braku równowagi i niedostatecznego rozwoju".

KPCh wyznaczyła dwa cele stuletnie: pierwszym było zbudowanie do 2021 r., czyli roku, w którym przypadała setna rocznica powstania KPCh, średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach, drugim zaś jest przekształcenie Chin w wielkie, nowoczesne państwo socjalistyczne do połowy bieżącego stulecia, kiedy to przypada setna rocznica utworzenia Chińskiej Republiki Ludowej.

Xi stwierdził, że świat podlega dziś ogromnym przeobrażeniom, bezprecedensowym na przestrzeni naszego wieku, które nabierają coraz szybszego tempa. Podkreślił również, że Chiny stoją przed ryzykiem i wyzwaniami o niespotykanej dotąd złożoności.

Powiedział, że odnowa narodu chińskiego nie jest łatwym zadaniem, wezwał zatem do zintensyfikowania starań o osiągnięcie tego celu.

Prezydent zaznaczył również, że nie ma jednego, sztywnego modelu modernizacji świata i podkreśli znaczenie przywództwa KPCh w socjalistycznej modernizacji Chin.

Xi stwierdził, że podczas nowej podróży partii musi przyświecać podstawowy cel służenia ludowi oraz zachowania bliskich relacji z obywatelami.

Nadzwyczajne osiągnięcia od 2017 r.

Xi przeanalizował rozwój Chin od czasów 19. Narodowego Kongresu KPCh, uznając ostatnie pięć lat za „wyjątkowe". Stwierdził, że partia zjednoczyła i przeprowadziła obywateli Chin przez drogę ku skutecznemu pokonaniu „poważnej i złożonej" sytuacji na arenie międzynarodowej oraz pojawiającego się falowo „ogromnego ryzyka i wyzwań".

Jak powiedział, Chiny dążyły do przyspieszenia tempa budowania średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach, promowania wysokiej jakości rozwoju, pogłębienia tempa i stabilności wdrażania reform oraz wyeliminowania ubóstwa.

Chiny ogłosiły zwycięstwo w eliminowaniu do końca 2020 r. skrajnego ubóstwa w skali kraju. Zadeklarowały również zakończenie budowania średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach.

Xi stwierdził, że w ciągu ostatnich pięciu lat Chiny podjęły ogromne starania o przyspieszenie tempa budowania cywilizacji ekologicznej, skuteczne gwarantowanie bezpieczeństwa narodowego, zmodernizowanie obrony narodowej i wojska, a także rozwinięcie krajowej dyplomacji opartej na tradycyjnych cechach chińskiej kultury.

Xi podkreślił, że w walce z pandemią COVID-19 Chinom przyświecało podejście „najpierw obywatele" – podjęto możliwie największe starania, aby ochronić ich życie i zdrowie. Dodał, że Chiny osiągnęły najlepszy na świecie wynik w zakresie koordynowania rozwoju gospodarczego oraz zwalczania i kontroli epidemii.

Jak podkreślił, pomimo borykania się z „drastycznymi zmianami" sytuacji międzynarodowej Chiny zdołały ochronić swoją godność i podstawowe interesy.

Zwrócił też uwagę na działania podjęte w odniesieniu do kampanii antykorupcyjnej, której celem jest zagwarantowanie, aby urzędnicy państwowi „nie odważyli się, nie mieli możliwości ani chęci angażowania się w korupcję".

Kongres Narodowy KPCh odbywa się co pięć lat, aby ustalić cele polityki narodowej partii oraz wybrać jej czołowych przywódców.

https://news.cgtn.com/news/2022-07-27/Xi-wzywa-do-przyspieszenia-tempa-odnowy-narodowej-w-przededniu-kongresu-partii-1c0S3rmON4k/index.html

SOURCE CGTN