CGTN: 65 anos depois, abrindo uma nova era para a comunidade China-Camboja com um futuro compartilhado

PEQUIM, 11 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O primeiro-ministro do Reino do Camboja Hun Sen, que também é o bom e velho amigo do povo chinês, fez uma visita oficial de três dias à China após o Ano Novo Chinês.

De 9 a 11 de fevereiro, além de se reunir com líderes chineses, Hun Sen participou da cerimônia de lançamento do Ano da Amizade China-Camboja e da cerimônia de abertura do Fórum de Negócios, Investimentos e Turismo China-Camboja, testemunhando a assinatura de uma série de documentos de cooperação que cobrem áreas como diplomacia, economia e comércio, cooperação de desenvolvimento, produtos agrícolas, infraestrutura e mídia.

No 65° aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas, a China e o Camboja estão prontos para promover a cooperação bilateral através de "uma posição, uma cooperação em seis vias e dois corredores", disse o Vice-Ministro chinês das Relações Exteriores Sun Weidong ao China Media Group (CMG) na sexta-feira.

Uma posição

No sábado, a China e o Camboja publicaram uma declaração conjunta sobre a construção de uma comunidade China-Camboja com um futuro compartilhado na nova era, um consenso fundamental que os dois lados alcançaram durante a visita de Hun Sun.

A declaração dizia: "Não importa como o cenário internacional possa evoluir, a China e o Camboja aprofundarão sua amizade de ferro inabalavelmente, realizarão uma cooperação prática mutuamente benéfica e promoverão a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado".

Isso reflete o apelo do presidente chinês durante sua reunião com Hun Sen, já que Xi Jinping enfatizou que a China está pronta para compartilhar oportunidades, buscar cooperação e promover o desenvolvimento com o Camboja, e insistiu nos esforços para construir uma comunidade China-Camboja de alta qualidade, alto nível e alto padrão com um futuro compartilhado na nova era para oferecer mais benefícios aos dois povos e contribuir com mais energia positiva para a paz, estabilidade e desenvolvimento regionais.

Por sua vez, Hun Sen disse que quer enviar uma mensagem clara por meio de sua visita há três anos e a atual visita de que o povo do Camboja sempre estará firme com o povo chinês. Ele prometeu incentivar mais conquistas da Parceria Cooperativa Estratégica Abrangente China-Camboja e construir uma comunidade China-Camboja com um futuro compartilhado.

Cooperação em seis vias

Durante a visita da Hun Sun, os dois lados também chegaram a um consenso sobre a estrutura de cooperação "Diamond Hexagon" China-Camboja.

Como o presidente chinês observou, os dois lados poderiam construir uma estrutura de cooperação em política, capacidade de produção, agricultura, energia, segurança e trocas interpessoais e culturais. Hun Sen concordou plenamente com a proposta da China sobre a estrutura de cooperação.

A estrutura de cooperação está redigida na declaração conjunta com planos detalhados de cooperação para as seis principais áreas.

Desta forma, os dois lados já adotaram ações práticas em algumas áreas. O Fórum de Negócios, Investimento e Turismo China-Camboja, que contou com participação de Hun Sun, atraiu cerca de 300 representantes governamentais e empresariais dos dois países.

O objetivo do fórum é apresentar as informações mais recentes sobre as políticas de ambos os lados sobre comércio, investimento e turismo, e servir como uma plataforma para discutir, trocar experiências e conectar-se com possíveis parceiros comerciais para promover a cooperação.

De acordo com o Ministério do Comércio da China, o país segue como o maior parceiro comercial do Camboja por 11 anos consecutivos, com o volume de comércio bilateral batendo um novo recorde em 2022, expandindo 17,5% em relação ao ano anterior para $16,02 bilhões.

O Camboja também criou altas expectativas com a recuperação do turismo após o retorno gradual dos turistas chineses ao país do Sudeste Asiático. A China foi a maior fonte de turistas estrangeiros para o Camboja na era pré-pandemia.

De acordo com o Ministro do Turismo do Camboja, Thong Khon, o país recebeu 25 mil turistas chineses em janeiro, e tentará atrair de 800 mil a um milhão de turistas chineses em 2023.

Dois corredores

Como destacado na declaração conjunta, os dois países também concordaram em se concentrar na construção de dois corredores: o corredor de desenvolvimento industrial centrado na província de Sihanoukville e o corredor peixe-arroz na área do lago Tonle Sap.

Para construir um corredor de desenvolvimento industrial, a China incentivará mais empresas chinesas a investir no Camboja e facilitar a Zona Econômica Especial de Sihanoukville (SSEZ), contou Xi a Hun Sen.

Atualmente, a SSEZ, com 11 quilômetros quadrados, abriga aproximadamente 170 fábricas em todo o mundo com um investimento total de mais de $1,3 bilhão, criando cerca de 30 mil empregos.

Como Xi insistiu nos esforços para realizar a cooperação agrícola perto de lagos, os dois países concordaram em construir o corredor peixe-arroz com um sistema agrícola moderno multidimensional, composto e eficiente.

Segundo um relatório divulgado Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca do Camboja, a China foi um dos principais importadores dos produtos agrícolas do Camboja em 2022. Cerca de 689.702 toneladas de produtos agrícolas do Camboja foram enviadas à China entre janeiro e novembro de 2022.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-11/A-new-era-for-the-China-Cambodia-community-with-a-shared-future-1hleq3RGKha/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN