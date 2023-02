CGTN: Po 65 latach otwiera się nowa era wspólnej przyszłości Chin i Kambodży

PEKIN, 13 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Hun Sen, premier Królestwa Kambodży, a także stary, dobry przyjaciel chińskiego narodu, odbył trzydniową wizytę po Chinach zaraz po chińskim Nowym Roku.

W dniach od 9 do 11 lutego Hun Sen nie tylko odbył spotkanie z chińskimi przywódcami, ale też uczestniczył w ceremonii otwarcia chińsko-kambodżańskiego forum biznesu, inwestycji i turystyki oraz ratyfikowaniu szeregu dokumentów o współpracy, w tym w dziedzinie dyplomacji, gospodarki i handlu, rozwoju, produktów rolnych, infrastruktury i mediów.

W dniu 65. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych Chiny i Kambodża są gotowe do posunięcia naprzód współpracy dwustronnej w ramach „jednego stanowiska, sześciu obszarów współpracy i dwóch korytarzy", oświadczył chiński wiceminister spraw zagranicznych w Sun Weidong w piątkowym wywiadzie udzielonym Chińskiej Grupie Mediowej (ang. China Media Group, CMG).

Jedno stanowisko

W sobotę, Chiny i Kambodża opublikowały wspólne oświadczenie dotyczące budowania wspólnej przyszłości narodów Chin i Kambodży w nowej erze, kluczowe porozumienie obu stron osiągnięte podczas wizyty Hun Suna.

W oświadczeniu czytamy: „bez względu na to, jak otoczenie międzynarodowe będzie ewoluowało, Chiny i Kambodża będą konsekwentnie pogłębiać niezłomną przyjaźń, prowadzić wzajemnie korzystną i owocną dla obu stron współpracę oraz promować budowę wspólnej przyszłości obu krajów".

Oświadczenie to jest odpowiedzią na apel prezydenta Chin wystosowany podczas spotkania z Hun Sanem, w którym Xi Jinping podkreślił, że Chiny są gotowe dzielić się z Kambodżą szansami, dążyć do nawiązania obustronnej współpracy i promować wspólny rozwój, a także wezwał do podjęcia działań na rzecz zbudowania w nowej erze wysokiej jakości i szczebla wspólnej przyszłości narodów Chin i Kambodży, która przyniesie obu nacjom więcej korzyści i wniesie więcej pozytywnej energii w pokój, stabilizację i rozwój w regionie.

Hun Sen oświadczył z kolei, że jego wizyta sprzed trzech lat oraz obecna to jasny przekaz, że obywatele Kambodży będą zawsze mocno stać za obywatelami Chin. Obiecał większe osiągnięcia w ramach kambodżańsko-chińskiego partnerstwa strategicznego na rzecz współpracy oraz współuczestniczenie w budowie wspólnej przyszłości Kambodży i Chin.

Sześć obszarów współpracy

W czasie wizyty Hun Suna obie strony osiągnęły też porozumienie w sprawie ram współpracy w dziedzinie chińsko-kambodżańskiego „diamentowego sześciokąta".

Jak zauważył prezydent Chin, obie strony są w stanie stworzyć ramy współpracy w dziedzinie polityki, zdolności produkcyjnych, rolnictwa, energii, bezpieczeństwa oraz wymiany obywatelskiej i kulturowej. Hun Sen wyraził pełne poparcie dla ram współpracy zaproponowanych przez Chiny.

Ramy współpracy zapisano we wspólnym oświadczeniu, w którym ujęto też szczegółowe plany nawiązania współpracy w sześciu głównych obszarach.

Jednocześnie obie strony podjęły już konkretne działania w niektórych z wymienionych obszarów. Chińsko-kambodżańskie forum biznesu, inwestycji i turystyki, w którym Hun Sun wziął udział, skupiło przedstawicieli około 300 organizacji państwowych i przedsiębiorstw z obu krajów.

Celem forum jest przekazywanie najświeższych informacji na temat polityki obu stron dotyczącej wymiany handlowej, inwestycji i turystyki, ma ono również służyć jako platforma sprzyjających współpracy debat, wymiany doświadczeń oraz łączenia potencjalnych partnerów biznesowych.

Według danych chińskiego ministerstwa handlu, od 11 lat Chiny są największym partnerem handlowym Kambodży, a w 2022 r. wartość wymiany handlowej między oboma krajami ponownie osiągnęła rekordową kwotę 16,02 mld USD, co stanowi wzrost rok do roku na poziomie 17,5%.

Kambodża ma również ogromną nadzieję, że dzięki stopniowemu powrotowi turystów chińskich do krajów Azji Południowo-Wschodniej, odbuduje krajowy sektor turystyki. W erze przedpandemicznej Chiny były źródłem największego napływu zagranicznych turystów do Kambodży.

Według kambodżańskiego ministra turystyki Thong Khona w styczniu Kambodżę odwiedziło 25 tys. chińskich turystów, a w 2023 r. Kambodża planuje przyjęcie od 800 tys. do miliona chińskich turystów.

Dwa korytarze

Jak podkreślono we wspólnym oświadczeniu, oba kraje postanowiły też skupić się na budowie dwóch korytarzy: korytarza rozwoju przemysłowego z centrum w prowincji Sihanoukville oraz korytarza handlu rybami i ryżem w rejonie jeziora Tonle Sap.

Aby zbudować korytarz rozwoju przemysłowego, Chiny będą zachęcać chińskie przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji w Kambodży i rozwijania Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sihanoukville Special Economic Zone (ang. Sihanoukville Special Economic Zone, SSEZ), powiedział Hun Senowi prezydent Xi.

W liczącej 11 km kw. SSEZ mieści się obecnie około 170 zakładów produkcyjnych należących do przedsiębiorstw z całego świata, a łączna wartość inwestycji wynosi ponad 1,3 mld USD, co przekłada się na około 30 tys. miejsc pracy.

Odpowiadając na apel Xi do nawiązania współpracy rolnej w regionach przyjeziornych, oba kraje postanowiły wspólnie zbudować korytarz ryb i ryżu obejmujący wielowymiarowy, kompleksowy i efektywny nowoczesny system rolny.

Według sprawozdania opublikowanego przez kambodżańskie ministerstwo rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w 2022 r. Chiny były jednym z kluczowych importerów of kambodżańskich produktów rolnych. W okresie od stycznia do listopada 2022 r. do Chin trafiło około 689 702 ton kambodżańskich produktów rolnych.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-11/A-new-era-for-the-China-Cambodia-community-with-a-shared-future-1hleq3RGKha/index.html

SOURCE CGTN