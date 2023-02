CGTN: 65 let od zahájení nové éry čínsko-kambodžského společenství se společnou budoucností

PEKING, 11. února 2023 /PRNewswire/ -- Premiér Kambodžského království Hun Sen, který je zároveň starým přítelem a dobrým kamarádem čínského lidu, uskutečnil po čínském Novém roce třídenní oficiální návštěvu Číny.

Ve dnech 9. až 11. února se Hun Sen kromě setkání s čínskými představiteli zúčastnil slavnostního zahájení Roku čínsko-kambodžského přátelství a zahajovacího ceremoniálu čínsko-kambodžského podnikatelského, investičního a turistického fóra a byl svědkem podpisu řady dokumentů o spolupráci v oblastech diplomacie, hospodářství a obchodu, rozvojové spolupráce, zemědělských produktů, infrastruktury a médií.

U příležitosti 65. výročí navázání diplomatických vztahů jsou Čína a Kambodža připraveny dále rozvíjet dvoustrannou spolupráci prostřednictvím "jedné pozice, šestisměrné spolupráce a dvou koridorů", uvedl v pátek náměstek čínského ministra zahraničí Sun Weidong pro China Media Group (CMG).

Jedna pozice

Čína a Kambodža v sobotu vydaly společné prohlášení o budování čínsko-kambodžského společenství se společnou budoucností v nové éře, což je klíčový konsensus, kterého obě strany dosáhly během návštěvy Hun Suna.

V prohlášení se uvádí, že "bez ohledu na vývoj mezinárodní situace budou Čína a Kambodža neochvějně prohlubovat své pevné přátelství, realizovat vzájemně výhodnou a oboustranně prospěšnou praktickou spolupráci a podporovat budování společenství se společnou budoucností."

To bylo opakováním výzvy čínského prezidenta během jeho setkání s Hun Senem, kdy Si Ťin-pching zdůraznil, že Čína je připravena sdílet s Kambodžou příležitosti, usilovat o spolupráci a podporovat rozvoj a vyzval k úsilí o vybudování kvalitního čínsko-kambodžského společenství na vysoké úrovni a se společnou budoucností v nové éře, které přinese více výhod oběma národům a přispěje pozitivní energií k regionálnímu míru, stabilitě a rozvoji.

Hun Sen prohlásil, že chce svou návštěvou před třemi lety a současnou návštěvou vyslat jasný signál, že kambodžský lid bude vždy pevně stát po boku čínského lidu. Slíbil, že se zasadí o další úspěchy komplexního strategického partnerství v oblasti spolupráce mezi Kambodžou a Čínou a společně vybudují kambodžsko-čínské společenství se společnou budoucností.

Šestistranná spolupráce

Během Hun Sunovy návštěvy dosáhly obě strany také konsensu o rámci spolupráce mezi Čínou a Kambodžou v rámci "diamantového šestiúhelníku".

Jak čínský prezident poznamenal, obě strany by mohly vytvořit rámec spolupráce v oblasti politiky, výrobních kapacit, zemědělství, energetiky, bezpečnosti a mezilidské a kulturní výměny. Hun Sen s čínským návrhem rámce spolupráce plně souhlasil.

Rámec spolupráce je vepsán do společného prohlášení s podrobnými plány spolupráce pro šest hlavních oblastí.

Obě strany tak již v některých oblastech přijaly praktická opatření. Čínsko-kambodžského obchodního, investičního a turistického fóra, kterého se Hun Sun zúčastnil, se zúčastnilo přibližně 300 zástupců vlád a podniků z obou zemí.

Cílem fóra je poskytnout nejnovější informace o politice obou stran v oblasti obchodu, investic a cestovního ruchu a sloužit jako platforma pro diskusi, výměnu zkušeností a navázání kontaktů s potenciálními obchodními partnery s cílem podpořit spolupráci.

Podle čínského ministerstva obchodu je Čína již 11 let po sobě stále největším obchodním partnerem Kambodže, přičemž v roce 2022 dosáhl objem bilaterálního obchodu opět rekordní výše a meziročně vzrostl o 17,5 % na 16,02 miliardy USD.

Kambodža rovněž vkládá velké naděje do oživení svého cestovního ruchu poté, co se do země jihovýchodní Asie postupně vrátili čínští turisté. Čína byla v době před pandemií největším zdrojem zahraničních turistů do Kambodže.

Podle kambodžského ministra cestovního ruchu Thong Khona jeho země v lednu přijala 25 000 čínských turistů a v roce 2023 se bude snažit přilákat 800 000 až jeden milion čínských turistů.

Dva koridory

Jak bylo zdůrazněno ve společném prohlášení, obě země se rovněž dohodly, že se zaměří na budování dvou koridorů: koridoru průmyslového rozvoje s centrem v provincii Sihanoukville a koridoru pro chov ryb a rýže v oblasti jezera Tonle Sap.

Za účelem vybudování koridoru průmyslového rozvoje bude Čína podporovat větší počet čínských firem, aby investovaly v Kambodži a usnadní vytvoření zvláštní hospodářské zóny v Sihanoukville (SSEZ), řekl Si Hun Senovi.

V SSEZ o rozloze 11 km2 se v současné době nachází přibližně 170 továren z celého světa s celkovými investicemi přesahujícími 1,3 miliardy dolarů, které vytvářejí přibližně 30 000 pracovních míst.

Si vyzval k úsilí o uskutečnění zemědělské spolupráce v blízkosti jezer a obě země se dohodly na společném vybudování rybího a rýžového koridoru s vícerozměrným složeným a efektivním moderním zemědělským systémem.

Podle zprávy vydané kambodžským ministerstvem zemědělství, lesnictví a rybolovu je Čína v roce 2022 jedním z klíčových dovozců kambodžských zemědělských produktů. V období leden-listopad 2022 bylo do Číny odesláno přibližně 689 702 tun kambodžských zemědělských produktů.

https://news.cgtn.com/news/2023-02-11/A-new-era-for-the-China-Cambodia-community-with-a-shared-future-1hleq3RGKha/index.html

