CGTN: ankieta: 85% respondentów chwali chińską koncepcję wspólnej przyszłości

PEKIN, 9 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Aż 85% respondentów w globalnej ankiecie pozytywnie odbiera koncepcję „wspólnej przyszłości dla ludzkości", a 94,2% docenia proponowane przez Chiny wartości „pokoju, rozwoju, sprawiedliwości, demokracji i wolności" dla wszystkich ludzi.

Ankietę przeprowadził CGTN Think Tank wspólnie z Tsinghua-Epstein Center for Global Media and Communication. Objęła ona łącznie 4 tysiące osób z 20 krajów i została przeprowadzona przed oficjalną wizytą prezydenta Xi Jinpinga w Arabii Saudyjskiej oraz jego udziałem w pierwszym szczycie chińsko-arabskim i szczycie Chiny-Rada Współpracy Zatoki Perskiej (GCC).

W minionej dekadzie Chiny podpisały umowy współpracy w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku z 20 państwami arabskimi, zaś 17 państw arabskich wsparło proponowaną przez Chiny Inicjatywę Globalnego Rozwoju (GDI).

Prezydent Xi zaproponował Inicjatywę Globalnego Rozwoju podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która odbyła się 21 września 2021 r., wzywając społeczność międzynarodową do umieszczenia rozwoju na wysokim miejscu w swojej globalnej makroagendzie politycznej i wspólnej pracy na rzecz kierowania globalnym rozwojem w taki sposób, by był bardziej zbilansowany, skoordynowany i włączający społecznie.

78.4% respondentów oświadczyło, że zgadza się z GDI, uznając, że „rozwój jest ważnym sposobem rozwiązywania globalnych problemów", a 79,4% dostrzegało owoce współpracy osiągnięte przez „Grupę przyjaciół GDI", w której uczestniczyły Chiny.

Dzisiejszy świat przechodzi bardzo głębokie zmiany o skali niemającej precedensu od stu lat. Zarówno Chiny, jak i kraje arabskie, mają przed sobą historyczne zadanie dokonania narodowej odnowy i przyspieszenia rozwoju krajowego.

85,2% respondentów uznaje, że aby to się udało, kraje powinny podejmować aktywne działania w celu wspólnej walki z ryzykami i wyzwaniami dla globalnego rozwoju, podczas gdy 84,7% respondentów oczekuje, aby kraje w większym stopniu stawiały na włączenie społeczne i zróżnicowany rozwój globalny i wspólnie dbały o stabilność gospodarczą świata.

W obliczu różnych warunków narodowych, 84,1% respondentów stwierdziło, że podstawowym warunkiem współpracy jest respektowanie ścieżki rozwojowej i różnic systemowych poszczególnych nacji. 89,6% oczekuje, aby państwa rozwiązały międzynarodowe spory poprzez dialog i konsultacje.

Ponadto 85,6% respondentów zgadza się z proponowaną przez Chiny Inicjatywą Globalnego Bezpieczeństwa (GSI) i uważa, że bezpieczeństwo stanowi podstawowy warunek rozwoju.

Xi przedstawił GSI na ceremonii otwarcia dorocznej konferencji Boao Forum for Asia 2022 w kwietniu, mając na celu promowanie bezpieczeństwa dla wszystkich na całym świecie.

Zwracając uwagę na fakt, że hegemonizm i polityka siły są zagrożeniem dla globalnego bezpieczeństwa, 80,8% respondentów opowiedziało się przeciwko tym zjawiskom i polityce arbitralnego nakładania sankcji na inne kraje, a 80,4% respondentów z krajów rozwijających się wskazywało, że mentalność zimnowojenna i polityka siły są zagrożeniem dla pokoju na świecie, pogarszając tylko wyzwania związane z bezpieczeństwem, a państwa powinny wspólnie pracować na rzecz zbilansowanej, skutecznej i zrównoważonej architektury bezpieczeństwa.

