CGTN: bliskie i osobiste spojrzenie na otwieranie się Chin na świat i globalizację

PEKIN, 8 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- W raporcie przedłożonym na 20. Narodowym Kongresie Komunistycznej Partii Chin, sekretarz generalny Xi Jinping 29 razy użył wyrażenia „otwarcie". Podkreślił, że Chiny kroczą właściwą ścieżką globalizacji gospodarczej. Podejmują wysiłki na rzecz promowania liberalizacji oraz sprzyjania handlowi i inwestycjom; rozwijają współpracę dwustronną, regionalną i wielostronną; rozszerzają też koordynację z międzynarodową polityką makroekonomiczną. Wraz z innymi krajami podejmują działania na rzecz wspierania budowy otoczenia międzynarodowego sprzyjającego rozwojowi oraz tworzą nowe czynniki pobudzające światowy wzrost.

CGTN: An up-close and personal look at China's opening up and globalization

Wang Huiyao, dyrektor Centrum ds. Chin i Globalizacji, powiedział, że dla tych, którzy żyli w ostatnim półwieczu, globalizacja to wymierna rzeczywistość zmieniająca styl życia obywateli, szansa dla jednostek na zmianę kierunku życia.

Opierając się na osobistych doświadczeniach, Huiyao uważa, że gdyby nie zintegrowanie globalizacji Chin z reformami i otwarciem się, nie miałby szans na samorozwój, Chiny także pozostałyby w stanie zawieszenia i nie dokonały postępów. Twierdzi, że możliwość studiowania za granicą wywarła długotrwały wpływ na jego wiedzę o świecie i karierę, wyposażyła go w umiejętności i wiedzę ekspercką o współpracy międzynarodowej, a także zdolność do współdziałania z osobami z innych środowisk kulturowych.

Zintegrowanie Chin z systemem światowym przyniosło ogromne korzyści. Otwarcie się Chin na świat dało podstawy dla wyeliminowania ubóstwa. Od 1978 r. z ubóstwa wyszło 770 milionów mieszkańców obszarów wiejskich żyjących poniżej progu ubóstwa. Kraj zdołał osiągnąć cel ograniczenia ubóstwa, przewidziany w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na dziesięć lat przed wyznaczonym terminem. Stały się drugą co do wielkości gospodarką świata, a w ciągu minionego dziesięciolecia, wkład tego kraju we wzrost światowego PKB sięgnął 30 procent.

Dziś przed globalizacją stoi wiele wyzwań. Nierówności społeczne, zmiany klimatu, pandemia — wszystkie te problemy, nieodłącznie związane z procesem globalizacji, przekształciły się w potężną siłę stojącą na drodze do globalizacji. Są tacy, którzy uważają Chiny za kraj sabotujący porządek międzynarodowy.

Ale dane przedstawiają zgoła odmienny obraz. Chiny są krajem wnoszącym największy wkład w misje pokojowe ONZ spośród wszystkich pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Od przystąpienia do Światowej Organizacji Handlu, Chiny znacząco zliberalizowały dostęp do rynku i zmniejszyły ogólny poziom taryf importowych z 15,3 procent do 7,4 procent, tym samym wypełniając „podwójne zobowiązania akcesyjne". Chiny są aktywnym członkiem instytucji wielostronnych, między innymi BRICS i Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

W raporcie skierowanym do 20. Narodowego Kongresu KPCh wielokrotnie podkreślono, że Chiny coraz szerzej uchylają drzwi światu i nadal będą promować globalizację gospodarczą. Wang głęboko wierzy, że Chiny będą dalej otwierać się na świat i przewodzić globalizacji.

SOURCE CGTN