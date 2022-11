CGTN: Osobní pohled na to, jak se Čína otevírá světu a globalizuje se

PEKING, 8. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Generální tajemník Komunistické strany Číny Si Ťin-pching ve své zprávě na 20. celostátním sjezdu strany celkem 29krát zdůraznil koncept „otevírání se" světu. Zdůraznil, že se Čína drží správného směru ekonomické globalizace. Usiluje o podporu liberalizace a usnadnění obchodu a investic, o rozvoj dvoustranné, regionální a mnohostranné spolupráce a o posílení mezinárodní koordinace makroekonomických politik. Je odhodlána spolupracovat s ostatními zeměmi na podpoře mezinárodního prostředí příznivého pro rozvoj a vytváření nových hybných sil globálního růstu.

CGTN: An up-close and personal look at China's opening up and globalization

Wang Chuej-jao, ředitel Centra pro Čínu a globalizaci, řekl, že pro ty, kteří prožili poslední půlstoletí, je globalizace fyzickou realitou, která neustále mění životní styl lidí, a impulsem pro jednotlivce, aby změnili trajektorii svého života.

Na základě svých osobních zkušeností se domnívá, že kdyby v Číně nedošlo k integraci globalizace s reformou a otevřením se, propásl by všechny příležitosti k seberealizaci a Čína by také zůstala na mrtvém bodě, aniž by dosáhla veškerého pokroku. Dále uvedl, že zahraniční studium přispělo k jeho celoživotním znalostem i kariéře, dalo mu dovednosti a odborné znalosti o tom, jak pracovat na mezinárodní úrovni, a zároveň mu dalo příležitost spolupracovat s lidmi z různých kulturních prostředí.

Integrace Číny do globálního systému přinesla velké výhody. Otevření Číny položilo základ pro zmírnění chudoby. Od roku 1978 se z chudoby dostalo 770 milionů venkovských obyvatel. Země uskutečnila svůj cíl v oblasti snižování chudoby stanovený v rámci Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030 s desetiletým předstihem. Stala se druhou největší ekonomikou světa a v uplynulém desetiletí se podílela na růstu světového HDP více než 30 procenty.

Globalizace dnes čelí mnoha výzvám. Sociální nerovnosti, klimatické změny, pandemie, tedy všechny složité problémy, které jsou součástí procesu globalizace, se proměnily v mocnou sílu, která se jí postavila. Někteří označují Čínu za sabotéra mezinárodního pořádku.

Čísla a data však ukazují něco jiného. Čína je jedním z největších přispěvatelů v rámci pěti stálých členů OSN. Od svého vstupu do Světové obchodní organizace Čína výrazně uvolnila přístup na trh a snížila celkovou úroveň dovozních cel z 15,3 % na 7,4 %, čímž splnila své závazky v oblasti přeshraničního obchodu. Čína je aktivním členem mezinárodních institucí jako je BRICS nebo Šanghajská organizace pro spolupráci.

Zpráva 20. celostátního sjezdu KS Číny opakovaně zdůraznila, že dveře Číny se budou otevírat stále více a Čína bude i nadále podporovat hospodářskou globalizaci. Wang pevně věří, že se Čína bude i nadále otevírat a prosazovat globalizaci.

