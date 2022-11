BEIJING, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em seu relatório para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o Secretário-geral Xi Jinping enfatizou a palavra "abertura" 29 vezes. Ele ressalta que a China toma o curso certo da globalização econômica. Ela se empenha para promover a liberação e facilitação do comércio e dos investimentos, promover a cooperação bilateral, regional e multilateral e intensificar a coordenação internacional da política macroeconômica. Ela assumiu o compromisso de trabalhar com outros países para promover um ambiente internacional propício ao desenvolvimento e criar novos impulsionadores para o crescimento global.

CGTN: Um olhar mais próximo e pessoal da abertura e globalização da China

Wang Huiyao, diretor do Centro para a China e a Globalização, disse que, para as pessoas que viveram nos últimos cinquenta anos, a globalização é a realidade física que continua mudando o estilo de vida das pessoas, um incentivo para as pessoas mudarem o rumo de suas vidas.

Por sua experiência pessoal, ele acredita que, sem a integração da globalização da China com a reforma e a abertura, ele teria perdido todas as oportunidades de autorrealização, e a China também teria permanecido no limbo, sem alcançar todo o progresso. Ele disse que os estudos internacionais contribuíram com valores duradouros tanto para seu conhecimento global quanto para sua carreira, dando-lhe habilidades e conhecimentos profissionais sobre como trabalhar internacionalmente e buscando, ao mesmo tempo, colaborar com pessoas de diversas origens culturais.

A integração da China com o sistema global gerou grandes benefícios. A abertura da China estabeleceu a base para a redução da pobreza. Desde 1978, 770 milhões de moradores de áreas rurais que viviam abaixo da linha da pobreza saíram da pobreza. O país cumpriu sua meta de redução da pobreza da Agenda de 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável dez anos antes do previsto. A China tornou-se a segunda maior economia do mundo e, na última década, contribuiu com mais de 30% do crescimento do PIB mundial.

Hoje, a globalização enfrenta muitos desafios. Desigualdades sociais, mudanças climáticas, a pandemia — todos os problemas complexos integrados no processo de globalização transformaram-se em uma força poderosa para fazer frente a ela. Alguns culparam a China acusando-a de sabotadora da ordem internacional.

Mas os dados mostram uma história diferente. A China é um dos países que mais contribuiu para a missão de manutenção da paz da ONU entre o grupo de países conhecido como P5. Desde que ingressou na Organização Mundial do Comércio, a China tem facilitado significativamente o acesso ao mercado e reduziu o nível geral de tarifas de importação de 15,3% para 7,4%, cumprindo os compromissos de "DUAS adesões". A China atua em instituições multilaterais como o BRICS e a Organização de Cooperação de Xangai.

O relatório do 20º Congresso Nacional do PCCh enfatizou repetidamente que as portas da China estarão cada vez mais abertas, e que a China continuará promovendo a globalização econômica. Wang acredita fortemente que a China continuará a se abrir e a promover a globalização.

FONTE CGTN

