CGTN: China e Reino Unido fortalecem a cooperação em mudanças climáticas e biodiversidade

A COP26 será realizada em Glasgow, Escócia, em novembro de 2021, enquanto a 15ª reunião da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica (COP15) será realizada na cidade de Kunming, no sul da China, on-line em outubro de 2021 e presencialmente em outubro de 2022.

Han enfatizou que é necessário solidariedade e cooperação globais para enfrentar as mudanças climáticas.

Expressando expectativas para a COP26, Han espera que a conferência climática envie um forte sinal político para manter firmemente o multilateralismo, respeitando regras multilaterais e promovendo ações. Ele também espera que os representantes da COP26 transformem ativamente os objetivos climáticos em políticas e ações específicas e concluam as negociações para cumprir o Acordo de Paris.

Ambos os países mantiveram uma boa cooperação ao lidar com as mudanças climáticas e estabeleceram metas de redução de emissões de carbono mais fortes para atender à neutralidade de carbono, disse Han, convocando também ambas as partes para explorar suas vantagens e fortalecer o diálogo relacionado às mudanças climáticas.

A China, que detém a presidência da COP15, está disposta a trabalhar com o Reino Unido para promover o sucesso das duas conferências, disse Han.

Saudando os esforços da China no enfrentamento das mudanças climáticas, Sharma disse que o Reino Unido espera expandir os intercâmbios e a cooperação em áreas como finanças climáticas, energia e comércio de carbono e está disposto a fortalecer o diálogo e a coordenação com a China para alcançar resultados positivos na COP26 e na COP15.

