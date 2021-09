CGTN : La Chine et le Royaume-Uni vont renforcer leur coopération en matière de changement climatique et de biodiversité

La COP26 se tiendra à Glasgow, en Écosse, en novembre, tandis que la 15e réunion de la Conférence des Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15) se tiendra en ligne à Kunming City, dans le sud de la Chine, en octobre 2021 et hors ligne en octobre 2022.

Han a précisé que la solidarité et la coopération mondiales sont nécessaires pour faire face au changement climatique.

Exprimant ses attentes concernant la COP26, Han espère que la conférence sur le climat enverra un signal politique fort pour le maintien ferme du multilatéralisme, le respect des règles multilatérales et de la promotion des actions. Il s'attend également à ce que les délégués à la COP26 transforment activement les objectifs climatiques en politiques et actions spécifiques et qu'ils mènent à terme les négociations pour parvenir aux objectifs de l'Accord de Paris.

Les deux pays ont maintenu une bonne coopération dans la lutte contre les changements climatiques et ont fixé des objectifs de réduction des émissions de carbone plus stricts pour atteindre la neutralité carbone, a déclaré M. Han, appelant également les deux parties à bénéficier de leurs avantages et à renforcer le dialogue relatif aux changements climatiques.

La Chine, pays hôte de la COP15, est prête à travailler avec le Royaume-Uni pour promouvoir le succès des deux conférences, a déclaré Han.

Saluant les efforts de la Chine pour lutter contre le changement climatique, Sharma a déclaré que le Royaume-Uni se réjouit à la perspective d'élargir les échanges et la coopération dans des domaines tels que le financement du climat, le commerce de l'énergie et du carbone et est disposé à renforcer le dialogue et la coordination avec la Chine pour obtenir des résultats positifs lors des COP26 et COP15.

