CGTN: China enfatiza o aprimoramento de estratégias nacionais integradas e recursos estratégicos

PEQUIM, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A primeira sessão em andamento da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), o mais alto poder legislativo da China, reuniu 2,977 membros de uma série de profissões e origens. Entre esses legisladores nacionais, 281 são das Forças Armadas, formando o maior grupo de legisladores na reunião deste ano.

O presidente chinês Xi Jinping participa de uma das reuniões plenárias da delegação militar durante a sessão do APN de cada ano para discutir assuntos militares.

Na quarta-feira, enquanto participava de uma reunião plenária da delegação doExército de Libertação Popular da China (ELP) e da Polícia Armada do Povo durante a primeira sessão do 14º NPC deste ano, sua 11° participação, Xi enfatizou a importância de abrir novos caminhos para aprimorar as integrações de estratégias nacionais e as capacidades estratégicas.

Para esse fim, devem ser feitos esforços para impulsionar reformas e inovações, enfatizou Xi, incentivando mais avanços nesse sentido.

Desenvolvimento de recursos estratégicos

No relatório para o 20° Congresso Nacional do Partido Comunista Chinês (PCC) em Outubro, a China prometeu modernizar ainda mais suas defesas nacionais e o exército.

O país aumentará as capacidades estratégicas dos militares para defender a soberania, a segurança e os interesses desenvolvimentistas da China afim de que as forças armadas cumpram efetivamente suas missões e tarefas na nova era, de acordo com o relatório.

Na reunião plenária da quarta-feira, Xi, também secretário-geral do Comitê Central do PCC e presidente da Comissão Militar Central, afirmou que consolidar e aprimorar as estratégias nacionais integradas e as capacidades estratégicas tem profundo significado na construção de um país socialista moderno em todos os aspectos e no avanço do grande rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes, bem como em alcançar os objetivos para o centenário do ELP em 2027 e elevar mais rapidamente as forças armadas aos padrões de nível mundial.

Destacando o objetivo de maximizar as capacidades estratégicas da China, Xi pediu por esforços para integrar os layouts estratégicos, recursos e pontos fortes em todas as áreas, em uma tentativa de melhorar sistematicamente o poderio geral do país para lidar com riscos estratégicos, proteger os interesses estratégicos e realizar objetivos estratégicos.

Xi insistiu nos esforços para promover inovações colaborativas em ciência e tecnologia, com foco em inovações independentes e originais, desenvolvendo assim autossuficiência e poder de alto nível em ciência e tecnologia em um ritmo mais rápido.

Os recursos estratégicos em campos emergentes devem ser reforçados na busca de novas vantagens para o desenvolvimento nacional e em competições internacionais, e a resiliência das cadeias industriais e de suprimentos deverão ser aprimoradas, disse ele.

Antes de discursar na reunião, o presidente ouviu pensamentos e sugestões compartilhados por seis deputados militares que falaram sobre as capacidades das tecnologias de defesa, construção de infraestruturas importantes e educação sobre a defesa nacional para o público.

Em seu discurso, Xi ordenou a coordenação da construção de grandes infraestruturas, acelerando o desenvolvimento de reservas nacionais e tornando as reservas mais capazes de proteger a segurança nacional.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-08/Xi-attends-plenary-meeting-of-delegation-of-PLA-armed-police-1i0Cgn1PUY0/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN