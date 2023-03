CGTN: Chiny zwracają uwagę na wzmocnienie zintegrowanych strategii i potencjału strategicznego kraju

PEKIN, 9 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Podczas odbywającej się pierwszej sesji XIV Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (NPC), najwyższego organu ustawodawczego Chin, zgromadziło się 2 977 deputowanych reprezentujących różne zawody i środowiska. Wśród tych krajowych ustawodawców 281 pochodzi z sił zbrojnych, tworząc największą grupę legislatorów na tegorocznym spotkaniu.

Prezydent Chin Xi Jinping bierze udział w jednym z posiedzeń plenarnych delegacji wojskowej podczas corocznej sesji NPC w celu omówienia kwestii wojskowych.

W środę, uczestnicząc w spotkaniu plenarnym delegacji Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (PLA) i Ludowych Sił Policji Zbrojnej podczas pierwszej sesji XIV NPC w tym roku po raz jedenasty, prezydent Xi podkreślił znaczenie otwarcia nowej płaszczyzny dla wzmocnienia zintegrowanych strategii narodowych i zdolności strategicznych.

„W tym celu należy podjąć wysiłki, aby nadać impet reformom i innowacjom" - podkreślił, wzywając do dalszych postępów w tym zakresie.

Budowa zdolności strategicznych

W sprawozdaniu przygotowanym na XX Zjazd Narodowy Komunistycznej Partii Chin (KPCh) w październiku Chiny zobowiązały się do dalszej modernizacji obrony narodowej i wojska.

Kraj będzie wzmacniał strategiczne możliwości wojska do obrony suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych Chin oraz dopilnuje, aby siły zbrojne skutecznie realizowały swoje misje i zadania w nowej erze, czytamy w raporcie.

Na środowym posiedzeniu plenarnym prezydent Xi, który jest również sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego KPCh i przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej, podkreślił, że konsolidacja i wzmocnienie zintegrowanych strategii narodowych i zdolności strategicznych ma głębokie znaczenie w budowaniu nowoczesnego państwa socjalistycznego we wszystkich aspektach i w dążeniu do wielkiego odmłodzenia narodu chińskiego na wszystkich frontach, a także w osiąganiu celów związanych ze stuleciem PLA w 2027 r. i szybszym podnoszeniu sił zbrojnych do poziomu światowego.

Podkreślając cel, jakim jest maksymalizacja narodowych zdolności strategicznych Chin, Xi wezwał do działań na rzecz integracji strategicznych układów, zasobów i sił we wszystkich dziedzinach w celu systematycznego zwiększania ogólnej potęgi kraju, aby radzić sobie ze strategicznym ryzykiem, chronić najważniejsze interesy i realizować kluczowe cele.

Prezydent Xi wezwał do zwiększenia wysiłków na rzecz wspólnych innowacji w nauce i technice z naciskiem na niezależne i oryginalne rozwiązania, i tym samym do szybszego budowania wysokiego poziomu samodzielności i siły w tej sferze.

„Konieczne jest wzmocnienie zdolności strategicznych w dziedzinach wschodzących w celu uzyskania dodatkowych korzyści w rozwoju kraju i w konkurencji międzynarodowej, a także zwiększenie odporności łańcuchów przemysłowych i dostaw" - powiedział.

Przed wygłoszeniem przemówienia prezydent wysłuchał przemyśleń i sugestii sześciu reprezentantów wojska, którzy opowiedzieli o możliwościach technologii obronnych, budowie głównej infrastruktury i edukacji społeczeństwa w zakresie obrony narodowej.

W swoim wystąpieniu prezydent Xi nakazał skoordynowanie budowy głównej infrastruktury, przyspieszenie realizacji rezerw państwowych oraz zwiększenie zdolności tychże rezerw do ochrony bezpieczeństwa narodowego.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-08/Xi-attends-plenary-meeting-of-delegation-of-PLA-armed-police-1i0Cgn1PUY0/index.html

SOURCE CGTN