CGTN: China pede a construção de uma economia mundial aberta para criar um mundo melhor pós-COVID

Construir uma economia mundial aberta, adotar a cooperação contra a pandemia e revitalizar o desenvolvimento global: os três aspectos destacados no discurso do presidente chinês Xi Jinping na sessão virtual do WEF na segunda-feira são pistas da resposta, bem como das soluções para outros grandes desafios globais.

Como promover a recuperação constante da economia mundial?

Para promover progressos constantes e sólidos na recuperação econômica global, Xi disse que os países devem explorar novos impulsionadores do crescimento econômico, novos modos de vida social e novos caminhos para o intercâmbio entre pessoas.

"Devemos remover barreiras, não levantar muros. Devemos abrir, não fechar. Devemos procurar a integração, não a separação. Esta é a maneira de construir uma economia mundial aberta", disse ele.

As principais economias devem considerar o mundo como uma comunidade e aumentar a transparência política, os principais países desenvolvidos devem adotar políticas econômicas responsáveis e gerenciar as implicações de suas políticas, e as instituições econômicas e financeiras internacionais devem desempenhar seu papel construtivo para prevenir riscos sistêmicos, complementou ele.

Xi também enfatizou a criação de regras geralmente aceitáveis e eficazes para a inteligência artificial e a economia digital, criando um ambiente aberto, justo e não discriminatório para a inovação científica e tecnológica.

Em relação ao papel e aos esforços da China durante o processo, ele disse que o país continuará buscando o desenvolvimento de alta qualidade, permanecerá comprometido com a reforma e a abertura e dará as boas-vindas para operar na China a todos os tipos de capital para desempenhar um papel positivo no desenvolvimento do país.

"Temos total confiança no futuro da economia da China", disse ele, destacando a forte resiliência, enorme potencial e sustentabilidade de longo prazo da economia chinesa.

Enquanto isso, ele enfatizou que a China não desenvolverá sua economia à custa do esgotamento dos recursos e da degradação ambiental, e cumprirá sua palavra para atingir o pico de carbono e a neutralidade de carbono.

Como derrotar a pandemia?

"A sólida confiança e a cooperação representam a única maneira correta de derrotar a pandemia", disse Xi ao destacar a solução.

Os países precisam cooperar na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e "aproveitar totalmente as vacinas como uma arma poderosa", disse ele, destacando a garantia de distribuição equitativa de vacinas, a aceleração da vacinação e o fechamento da lacuna global de imunização.

A China fornecerá mais um bilhão de doses para países africanos, incluindo 600 milhões de doses como doação, e doará 150 milhões de doses para os membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático, anunciou ele.

Como promover o desenvolvimento global?

A Iniciativa de Desenvolvimento Global é um bem público aberto para todo o mundo, e a China está pronta para trabalhar com outros países para colocar conjuntamente a iniciativa em ações concretas, disse Xi, pedindo esforços para preencher o abismo do desenvolvimento e revitalizar o desenvolvimento global.

Ele propôs a iniciativa, que destaca o direcionamento do desenvolvimento global para uma nova etapa de crescimento equilibrado, coordenado e inclusivo diante dos sérios impactos da pandemia da COVID-19, em setembro de 2021.

O protecionismo, o unilateralismo e as práticas de hegemonia e intimidação "vão contra a maré da história", Xi alertou.

"O caminho certo para a humanidade é o desenvolvimento pacífico e a cooperação vantajosa para todos", disse o presidente.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-17/President-Xi-addresses-World-Economic-Forum-2022-virtual-event-16TK0rt9vGM/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=3jt_iaWRxzg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN