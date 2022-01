Čína vyzýva na budovanie otvorenej svetovej ekonomiky s cieľom vytvoriť lepší svet po covide

Budovanie otvorenej svetovej ekonomiky, prijatie spolupráce proti pandémii a oživenie globálneho rozvoja – tri aspekty zdôraznené v prejave čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na virtuálnom stretnutí WEF v pondelok – sú kľúčom k odpovedi, ako aj riešením iných veľkých globálnych výziev.

Ako podporiť stabilné oživenie svetovej ekonomiky?

Na podporu stabilného a trvalého pokroku pri globálnom hospodárskom oživení Si Ťin-pching povedal, že krajiny by mali preskúmať nové hnacie sily hospodárskeho rastu, nové spôsoby spoločenského života a nové formy výmeny medzi ľuďmi.

„Mali by sme odstraňovať bariéry, nie stavať múry. Mali by sme sa otvárať, nie uzatvárať. Mali by sme sa usilovať o integráciu, nie o oddeľovanie. Toto je spôsob, ako vybudovať otvorenú svetovú ekonomiku," povedal.

Veľké ekonomiky by mali svet považovať za jedno spoločenstvo a zvýšiť transparentnosť politiky. Veľké rozvinuté krajiny by mali prijať zodpovedné ekonomické politiky a riadiť vedľajšie účinky politík a medzinárodné hospodárske a finančné inštitúcie by mali zohrávať svoju konštruktívnu úlohu, aby zabránili systémovým rizikám, dodal.

Si Ťin-pching tiež zdôraznil vytvorenie všeobecne prijateľných a účinných pravidiel pre umelú inteligenciu a digitálnu ekonomiku a vytvorenie otvoreného, spravodlivého a nediskriminačného prostredia pre vedecké a technologické inovácie.

V súvislosti s úlohou a úsilím Číny počas tohto procesu povedal, že krajina bude pokračovať vo vysokokvalitnom rozvoji, bude sa naďalej angažovať v reformách a otváraní sa, a privíta všetky typy kapitálu, ktorý bude pôsobiť v Číne, aby zohral pozitívnu úlohu v rozvoji krajiny.

„Máme plnú dôveru v budúcnosť čínskej ekonomiky," povedal a zdôraznil silnú odolnosť, obrovský potenciál a dlhodobú udržateľnosť čínskej ekonomiky.

Súčasne tiež zdôraznil, že Čína nebude tlačiť na rast svojej ekonomiky za cenu vyčerpania zdrojov a zhoršovania životného prostredia a splní svoje slovo dosiahnutia uhlíkového stropu a uhlíkovej neutrality.

Ako poraziť pandémiu?

„Silná dôvera a spolupráca predstavujú jediný správny spôsob, ako poraziť pandémiu," povedal a naznačil riešenie.

Krajiny musia spolupracovať na výskume a vývoji liekov a „plne využívať očkovacie látky ako silnú zbraň", povedal a zdôraznil zabezpečenie spravodlivej distribúcie vakcín, urýchlenie očkovania a odstránenie globálnej priepasti vo vytvorení imunity.

Čína poskytne africkým krajinám ďalšiu 1 miliardu dávok, vrátane 600 miliónov dávok formou daru, a 150 miliónov dávok daruje členom Združenia národov juhovýchodnej Ázie, oznámil.

Ako podporiť globálny rozvoj?

Globálna rozvojová iniciatíva je verejné dobro otvorené pre celý svet a Čína je pripravená spolupracovať s ďalšími krajinami na spoločnom zavedení tejto iniciatívy do konkrétnych činností, povedal Si Ťin-pching a vyzval k preklenutiu rozdielov v oblasti rozvoja a oživeniu globálneho rozvoja.

Iniciatívu, ktorá zdôrazňuje smerovanie globálneho rozvoja do novej fázy vyváženého, koordinovaného a inkluzívneho rastu čeliac vážnym otrasom z pandémie COVID-19, navrhol v septembri 2021.

Varoval pred protekcionizmom, unilateralizmom a praktikami hegemónie a šikanovania, ktoré „idú proti prúdu histórie,".

„Správnou cestou napredovania ľudstva je mierový rozvoj a obojstranne výhodná spolupráca," povedal.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-17/President-Xi-addresses-World-Economic-Forum-2022-virtual-event-16TK0rt9vGM/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=3jt_iaWRxzg

SOURCE CGTN