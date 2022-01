CGTN: Chiny wzywają do budowania otwartej gospodarki światowej, aby stworzyć lepszą rzeczywistość popandemiczną

Kluczem do odpowiedzi na to pytanie, a zarazem rozwiązaniem dla innych globalnych wyzwań, są trzy aspekty, które podkreślił prezydent Xi Jinping w swoim poniedziałkowym przemówieniu podczas wirtualnej sesji Światowego Forum Ekonomicznego. Są to: budowa otwartej gospodarki światowej, współpraca państw w walce z pandemią oraz ożywienie globalnego rozwoju.

Co robić, by nastąpiło trwałe ożywienie w światowej gospodarce?

Zdaniem Xi, aby zapewnić trwałe ożywienie i stabilny rozwój światowej gospodarki, państwa powinny poszukiwać nowych czynników napędzających wzrost gospodarczy, nowych sposobów życia społecznego oraz nowych kierunków współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń.

„Powinniśmy znosić bariery, zamiast budować mury. Powinniśmy się otwierać, nie zamykać. Powinniśmy dążyć do integracji, a nie separowania się. Tym sposobem możemy zbudować otwartą gospodarkę światową" – powiedział prezydent Chin.

„Największe gospodarki powinny postrzegać świat jako wspólnotę, zwiększając przejrzystość realizowanej przez nie polityki. Najbardziej rozwinięte kraje powinny realizować odpowiedzialną politykę gospodarczą, ograniczając efekt rozlania. Z kolei międzynarodowe instytucje gospodarcze i finansowe powinny odgrywać konstruktywną rolę w zapobieganiu zagrożeń systemowych" – dodał Xi.

Xi podkreślił także znaczenie wprowadzenia powszechnie akceptowanych i skutecznych zasad dotyczących sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej, jak również tworzenia otwartego, sprawiedliwego i niedyskryminującego otoczenia, które sprzyja innowacjom naukowym i technologicznym.

Odnosząc się do roli i działań Chin, jaką w procesie tym mają odegrać Chiny, powiedział, że Państwo Ś‏rodka będzie konsekwentnie prowadziło konstruktywne działania prorozwojowe i reformy, otwierając Chiny na wszelkiego rodzaju kapitał, który może odegrać pozytywną rolę w rozwoju kraju.

„Głęboko wierzymy w świetlaną przyszłość gospodarki Chin" – powiedział Xi, zwracając uwagę na dużą odporność, ogromny potencjał i długofalowe zrównoważenie chińskiej gospodarki.

Zaznaczył przy tym, że Chiny nie będą rozwijały swojej gospodarki kosztem nadmiernej eksploatacji surowców czy degradacji środowiska, dotrzymując zobowiązań w zakresie szczytowego poziomu emisji i neutralności węglowej.

Jak pokonać pandemię?

„Jedynym sposobem na pokonanie pandemii jest podejmowanie zdecydowanych działań i współpraca" – wskazał prezydent Chin.

Państwa powinny współpracować w zakresie prac badawczo-rozwojowych nad lekami oraz „w pełni wykorzystywać szczepionki jako potężną broń w walce z pandemią" – powiedział Xi, podkreślając wagę sprawiedliwej dystrybucji szczepionek, przyspieszenia procesu szczepienia ludności oraz niwelowania globalnych różnic w poziomie wyszczepienia.

„Chiny dostarczą kolejny miliard szczepionek do Afryki, z czego 600 mln bezpłatnie, a także, również bezpłatnie, 150 mln szczepionek dla państw należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej" – ogłosił prezydent Chin.

Jak wspierać globalny rozwój?

Jak powiedział Xi, inicjatywa na rzecz globalnego rozwoju (Global Development Initiative) stanowi dobro publiczne, z którego korzystać może cały świat, a Chiny wyrażają gotowość do współpracy z innymi państwami przy wspólnym wcielaniu w życie tej inicjatywy. Wezwał on do podjęcia działań w kierunku niwelowania różnic rozwojowych i ożywiania globalnego rozwoju.

Po raz pierwszy inicjatywę tą prezydent Chin zaprezentował we wrześniu 2021 r. Ma ona na celu ukierunkowanie globalnego rozwoju w stronę zrównoważonego, skoordynowanego i inkluzywnego wzrostu w obliczu silnych wstrząsów, jakie wywołała pandemia COVID-19.

Protekcjonizm, unilateralizm oraz praktyki hegemonii i zastraszania „idą pod prąd historii" – ostrzegł.

„Właściwym kierunkiem dla ludzkości jest pokojowy rozwój i współpraca przynosząca korzyści wszystkim stronom" – powiedział Xi.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-17/President-Xi-addresses-World-Economic-Forum-2022-virtual-event-16TK0rt9vGM/index.html

Materiał filmowy – https://www.youtube.com/watch?v=3jt_iaWRxzg

