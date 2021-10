CGTN:China promete mejorar la democracia popular de todo el proceso

BEIJING, 15 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Las autoridades chinas prometieron el jueves defender y mejorar el sistema de congresos populares y mejorar continuamente la democracia popular en todo el proceso.

"La democracia popular de todo el proceso en China no solo tiene un conjunto completo de instituciones y procedimientos, sino también una participación y prácticas plenas. Es la democracia socialista más amplia, genuina y efectiva", dijo el presidente chino, Xi Jinping, también secretario general. del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, al dirigirse a una conferencia central sobre el trabajo relacionado con los congresos populares, celebrada el miércoles y jueves en Beijing.

"El sistema de congresos populares es un vehículo institucional importante para hacer realidad la democracia popular de todo el proceso en China", añadió.

El sistema de congresos populares es el sistema político fundamental de China, la forma organizativa del poder estatal de la dictadura democrática del pueblo en China y el sistema de gobierno del país.

El Congreso Nacional del Pueblo (CNP) es la institución más alta a través de la cual el pueblo chino ejerce su poder estatal.

Una garantía institucional clave

El sistema de congreso popular ha proporcionado una importante garantía institucional para el pueblo chino, liderado por el PCCh, para crear los milagros del rápido crecimiento económico y la estabilidad social a largo plazo durante los últimos 60 años, particularmente durante las cuatro décadas de reforma y apertura, dijo Xi.

Llamó al sistema de congreso popular una gran creación en la historia de los sistemas políticos, así como un sistema completamente nuevo de gran importancia en la historia política tanto de China como del mundo.

Desde el 18º Congreso Nacional del PCCh en 2012, el Comité Central del PCCh ha seguido innovando las teorías y la práctica del sistema de congresos populares, dijo Xi.

Al señalar que la ventaja institucional es vital para que un país tome su iniciativa estratégica, Xi dijo que tanto la historia como la realidad muestran que un país será estable si tiene un sistema estable, y un país será fuerte si tiene un sistema sólido.

Hizo hincapié en los esfuerzos para hacer cumplir plenamente la Constitución y salvaguardar su autoridad y santidad, y para mejorar el sistema de leyes socialista chino para que existan buenas leyes para promover el desarrollo y garantizar la buena gobernanza.

Asimismo, señaló que los congresos populares deben ejercer de manera adecuada y efectiva su poder de fiscalización de acuerdo con la ley, y los diputados a los congresos populares deben ejercer plenamente sus funciones.

Si bien los congresos populares deben mejorar la autoconstrucción, el liderazgo general del Partido sobre los congresos populares también debe mejorarse, dijo Xi.

Democracia real, no un adorno

El presidente Xi señaló que la democracia no es un adorno solo para la decoración, sino que se utiliza para abordar los problemas que realmente le preocupan a la gente.

La clave de la democracia de un país radica en si el pueblo lo gobierna, dependiendo de si el pueblo tiene derecho a votar y, lo que es más importante, si el pueblo tiene derecho a una participación amplia, dijo Xi.

También señaló que la democracia depende de las promesas verbales que la gente haya recibido durante el proceso electoral y, además, depende de cuántas de estas promesas se hayan cumplido después de las elecciones.

Juzgar si un país es democrático, según Xi, también debe considerar qué procedimientos y reglas políticos están estipulados por los sistemas y las leyes. "Más importante aún, si estos sistemas y leyes se implantan bien", dijo.

Xi también pidió centrarse en si las reglas y procedimientos para el funcionamiento del poder son democráticos, al tiempo que enfatizó que la clave está en si el poder es realmente monitorizado y restringido por la gente.

"Si la gente se despierta solo en el momento de la votación y luego entra en letargo; si la gente solo escucha los eslóganes aplastantes durante las campañas electorales pero no tiene voz después; si la gente solo es favorecida durante el escrutinio pero queda fuera después de las elecciones , esa democracia no es una verdadera democracia ", dijo Xi.

La democracia no es un derecho especial reservado para un solo país

El presidente Xi destacó que la democracia es un derecho del que disfrutan los pueblos de todos los países, no un derecho especial reservado para un país en particular.

El juicio sobre si un país es democrático o no debe ser hecho por su gente, no por un puñado de otros, dijo, y añadió que si un miembro de la comunidad internacional es democrático o no debe ser juzgado por la comunidad internacional en conjunto, no por una minoría moralista.

"Hay muchas formas de lograr la democracia y no existe un modelo único para todos", señaló Xi.

Es antidemocrático en sí mismo usar un solo criterio para medir los diversos sistemas políticos del mundo y examinar la rica civilización política de la humanidad con un ojo monótono, añadió.

