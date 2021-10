CGTN: Čína slibuje posílit celoprocesní lidovou demokracii

PEKING, 18. října 2021 /PRNewswire/ - Čínské úřady ve čtvrtek slíbily, že budou udržovat a zdokonalovat systém shromáždění lidových zástupců a neustále posilovat celoprocesní lidovou demokracii.

„Celoprocesní lidová demokracie v Číně znamená nejen kompletní soubor institucí a postupů, ale také plnou účast a postupy. Jedná se o nejširší, nejúplnější a nejefektivnější socialistickou demokracii," uvedl čínský prezident Si Ťin-pching, který je zároveň generálním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) a předsedou ústřední vojenské komise, během projevu o činnostech souvisejících s lidovými shromážděními na ústřední konferenci, která se konala ve středu a ve čtvrtek v Pekingu.

„Systém lidových shromáždění je důležitým institucionálním nástrojem pro realizaci celoprocesní lidové demokracie v Číně," dodal.

Systém lidových shromáždění je základem čínského politického systému, organizační formou státní moci lidově-demokratické diktatury v Číně a systémem vlády v zemi.

Všečínské shromáždění lidových zástupců je nejvyšší institucí, jejímž prostřednictvím čínský lid vykonává svou státní moc.

Klíčová institucionální záruka

Systém lidových shromáždění poskytl čínskému lidu v čele s KSČ důležitou institucionální záruku a v uplynulých 60 letech, zejména během čtyř desetiletí reforem a uvolňování, vytvořil zázraky rychlého hospodářského růstu a dlouhodobé sociální stability, uvedl Si.

Systém lidových shromáždění označil za významný výtvor v dějinách politických systémů a za zcela nový systém, který má velký význam v politických dějinách Číny i světa.

Od 18. celostátního sjezdu KSČ v roce 2012 pokračuje ústřední výbor Komunistické strany Číny v inovaci teoretických i praktických poznatků o systému lidových shromáždění, uvedl Si.

Si poznamenal, že institucionální výhoda je pro zemi zásadní, aby se mohla chopit své strategické iniciativy a uvedl, že historie i realita ukazují, že země bude stabilní, pokud bude mít stabilní systém a silná, pokud bude systém zdravý.

Zdůraznil úsilí o plné prosazování ústavy a ochranu její autority a nedotknutelnosti a o zlepšení čínského socialistického právního systému tak, aby byly zavedeny vhodné zákony na podporu rozvoje a zajištění řádné správy věcí veřejných.

Poznamenal také, že lidová shromáždění by měla řádně a účinně vykonávat svou pravomoc dohledu v souladu se zákonem a poslanci lidových shromáždění by měli plně vykonávat své povinnosti.

Přestože by lidová shromáždění měla posílit samosprávu, mělo by se také posílit celkové vedení lidových shromáždění stranou, řekl Si.

Demokracie není jen na okrasu: Si

Prezident Si zdůraznil, že demokracie není jen ozdobou, která ladí oku, ale má sloužit k řešení otázek, na kterých lidem skutečně záleží.

Klíč k demokracii v zemi spočívá v tom, zda zemi řídí lid, zda mají lidé právo volit a co je důležitější, zda mají právo na širokou účast, uvedl Si.

Poznamenal také, že demokracie závisí na tom, jakých slovních slibů se lidem během voleb dostalo a také na tom, kolik z těchto slibů bylo po volbách splněno.

Při posuzování, zda je daná země demokratická, by se podle Si mělo přihlížet také k tomu, jaké politické postupy a pravidla jsou v daném systému a zákonech ustanoveny. „Ještě důležitější je, zda jsou tyto systémy a zákony dobře implementovány," řekl.

Si také vyzval k věnování pozornosti tomu, zda jsou pravidla a postupy pro výkon moci demokratické a zdůraznil, že klíčové je, zda je moc skutečně kontrolována a omezována lidem.

„Pokud je lid probuzen pouze v době voleb a poté upadá do spánku, pokud lid během volebních kampaní pouze naslouchá líbivým sloganům, ale po volbách se nedostává ke slovu, pokud je na lid brán ohled pouze během agitace, ale po volbách je opomenut, taková demokracie není skutečnou demokracií," řekl Si.

Demokracie není zvláštním právem vyhrazeným jednotlivým zemím: Si

Prezident Si zdůraznil, že demokracie je právem obyvatel všech zemí, nikoli zvláštním právem vyhrazeným pro konkrétní státy.

O tom, zda je země demokratická, či nikoli, by měli rozhodovat její obyvatelé, nikoli hrstka jiných subjektů, řekl a dodal, že to, zda je člen mezinárodního společenství demokratický, či nikoli, by mělo posuzovat mezinárodní společenství společně, ne pouze samolibá menšina.

„Existuje mnoho způsobů, jak dosáhnout demokracie a neexistuje žádný univerzální model," upozornil Si.

Je nedemokratické používat jediné měřítko pro hodnocení různých politických systémů světa a jednotvárně zkoumat bohatou politickou civilizaci lidstva, dodal.

