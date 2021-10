CGTN: Čína sľubuje posilnenie celého procesu ľudovej demokracie

PEKING, 16. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Čínske orgány vo štvrtok prisľúbili, že budú podporovať a zlepšovať systém ľudových kongresov a neustále posilňovať celý proces ľudovej demokracie.

„Celý proces ľudovej demokracie v Číne zahŕňa nielen komplexný súbor inštitúcií a postupov, ale aj plnú účasť a skúsenosti. Je to najrozsiahlejšia, najpravdivejšia a najefektívnejšia socialistická demokracia," povedal čínsky prezident Si Ťin-pching, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KS Číny) a predsedom Ústrednej vojenskej komisie, počas vystúpenia na ústrednej konferencii o práci týkajúcej sa ľudových kongresov, ktorá sa konala v stredu a vo štvrtok v Pekingu.

„Systém ľudových kongresov je dôležitým inštitucionálnym nástrojom na realizáciu ľudovej demokracie v celom procese v Číne," dodal.

Systém ľudových kongresov je základom politického systému Číny, organizačnou formou štátnej moci ľudovodemokratickej diktatúry v Číne a systémom riadenia krajiny.

Národný ľudový kongres (NĽK) je najvyššou inštitúciou, prostredníctvom ktorej čínsky ľud vykonáva svoju štátnu moc.

Kľúčová inštitucionálna záruka

Systém ľudových kongresov poskytuje dôležitú inštitucionálnu záruku pre čínsky ľud na čele s KS Číny, vďaka ktorej sa podarilo vytvoriť zázrak rýchleho hospodárskeho rastu a dlhodobej sociálnej stability počas uplynulých 60 rokov, najmä počas štyroch desaťročí reforiem a otvárania sa, povedal Si.

Systém ľudových kongresov nazval veľkým výtvorom v dejinách politických systémov, ako aj úplne novým systémom mimoriadneho významu v politickej histórii Číny aj celého sveta.

Od 18. národného kongresu Komunistickej strany Číny v roku 2012 Ústredný výbor KS Číny neustále pokračuje v inovácii teórií a praxe systému ľudových kongresov, uviedol Si.

Si konštatoval, že inštitucionálna výhoda je nevyhnutná na to, aby sa krajina chopila svojej strategickej iniciatívy, a dodal, že história aj realita ukazujú, že krajina bude stabilná, ak bude mať stabilný systém, a bude silná, ak bude mať zdravý systém.

Zdôraznil úsilie o plné dodržiavanie ústavy a ochranu jej autority a nedotknuteľnosti a o zlepšenie čínskeho socialistického právneho systému, aby boli zavedené dobré zákony na podporu rozvoja a zabezpečenie dobrej správy vecí verejných.

Taktiež poznamenal, že ľudové kongresy by mali riadne a účinne vykonávať svoju kontrolnú právomoc v súlade so zákonom a poslanci ľudových kongresov by mali plne vykonávať svoje povinnosti.

Zatiaľ čo ľudové kongresy by mali posilniť budovanie samostatnosti, malo by sa tiež posilniť riadenie ľudových kongresov samotnou stranou, uviedol Si.

Demokracia nie je ozdobou na okrasu: Si

Prezident Si zdôraznil, že demokracia nie je len ozdobou na okrasu, ale naopak, má sa použiť na vyriešenie problémov, ktoré ľudí skutočne trápia.

Kľúč k demokracii v krajine spočíva v tom, či ľudia riadia krajinu, v závislosti od toho, či majú ľudia právo voliť, a čo je dôležitejšie, či majú ľudia právo na širokú účasť, povedal Si.

Upozornil tiež, že demokracia závisí od toho, aké ústne sľuby ľudia dostali počas volebného procesu, a ešte viac závisí od toho, koľko z týchto sľubov bolo po voľbách splnených.

Pri posudzovaní, či je krajina demokratická, by sa podľa Si malo brať do úvahy aj to, aké politické postupy a pravidlá sú ustanovené v systémoch a zákonoch. „Ešte dôležitejšie je, či sú tieto systémy a zákony dobre implementované," povedal.

Si zároveň vyzval zamerať sa na to, či sú pravidlá a postupy fungovania moci demokratické, pričom zdôraznil, že kľúčové je to, či ľudia moc skutočne monitorujú a obmedzujú.

„Ak sa ľudia prebudia len v čase volieb a potom upadnú do spánku, ak ľudia počúvajú len úderné heslá počas volebných kampaní, ale potom nemajú možnosť vyjadriť sa, ak sú ľudia zvýhodňovaní len počas volebnej kampane, no po voľbách sú vylúčení, potom takáto demokracia nie je skutočnou demokraciou," povedal Si.

Demokracia nie je osobitným právom vyhradeným pre jednotlivú krajinu: Si

Prezident Si zdôraznil, že demokracia je právom, ktoré môžu využívať obyvatelia všetkých krajín, a nie osobitným právom vyhradeným pre jednotlivú krajinu.

O tom, či je krajina demokratická alebo nie, by mali rozhodovať jej obyvatelia, a nie hŕstka ostatných, povedal a dodal, že to, či je člen medzinárodného spoločenstva demokratický alebo nie, by malo posudzovať medzinárodné spoločenstvo spoločne, a nie pokrytecká menšina.

„Existuje mnoho spôsobov, ako dosiahnuť demokraciu a neexistuje žiaden model, ktorý by vyhovoval všetkým," zdôraznil Si.

Je samo osebe nedemokratické používať na meranie rôznych politických systémov sveta jedno meradlo a skúmať bohatú politickú civilizáciu ľudstva jednostranným pohľadom, dodal.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-14/Xi-stresses-progress-in-enhancing-whole-process-people-s-democracy-14lSRvccrMQ/index.html

