CGTN: China y Filipinas se comprometen a una mayor cooperación para un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales

PEKÍN, 5 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El miércoles, con la firma de documentos de cooperación, China y Filipinas se comprometieron a promover su colaboración estratégica en diversas áreas como cooperación en la Franja y la Ruta, agricultura y pesca, infraestructura, finanzas, aduanas, comercio electrónico y turismo.

El acuerdo se logró durante las conversaciones entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo filipino Ferdinand Romuáldez Marcos Jr., el primer jefe de Estado extranjero que recibió China en el año nuevo.

Esta es también la primera visita del presidente Marcos a China después de asumir el cargo y su primera visita oficial a un país que no pertenece a la ASEAN, lo que demuestra plenamente la gran importancia que China y Filipinas atribuyen a las relaciones bilaterales.

En 1974, Marcos acompañó a su madre, la ex primera dama Imelda Marcos, en un viaje a Pekín. Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el año siguiente.

Estrategias de desarrollo sinergizadoras

Según Xi, China siempre prioriza a Filipinas en su diplomacia entre vecinos y considera sus relaciones con ese país desde una perspectiva estratégica e integral.

Señaló que ambas partes acordaron cooperar en las cuatro esferas clave de agricultura, infraestructura, energía e intercambios culturales y entre personas, y pidió que se redoblaran los esfuerzos para fomentar la dinámica del desarrollo y crear nuevos aspectos destacados en esas esferas.

Xi agregó que China está dispuesta a trabajar con Filipinas para manejar adecuadamente los problemas marítimos a través de consultas amistosas y reanudar las negociaciones sobre el desarrollo del petróleo y el gas.

Por su parte, Marcos comentó que Filipinas está dispuesta a aprovechar el potencial con China, a seguir enriqueciendo la connotación de las relaciones bilaterales y a profundizar la cooperación en materia de agricultura, infraestructura, energía, cultura, comercio, inversión, ciencia y tecnología, y economía digital.

Aseguró que China es el socio cooperativo más fuerte de Filipinas. "Nada puede detener la continuidad y el desarrollo de la amistad entre los dos países".

En 2021, China fue el principal socio comercial de Filipinas, con un valor total del comercio de USD 38.350 millones. También fue el segundo mercado de exportación más grande del país, valorado en USD 11.550 millones, y una importante fuente de importaciones valorada en USD 26.800 millones, según la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China.

China también es una sustancial fuente de asistencia oficial para el desarrollo de Filipinas y la segunda mayor fuente de turistas antes de la pandemia de la COVID-19.

La iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China está en profunda cooperación con los programas "Build, Build More" y "Build Better More" de Filipinas.

Fortalecimiento de la cooperación regional

Xi mencionó que China está lista para trabajar con Filipinas y otros países de la ASEAN a fin de enfocarse en la cooperación y el desarrollo, y defender la centralidad de la ASEAN en la cooperación regional.

Asimismo, observó que tanto China como Filipinas son países en desarrollo en Asia e indicó que el desarrollo de ambos países está arraigado en un entorno amistoso y de buena vecindad, y que también forma parte de una gran familia asiática con una cooperación beneficiosa para todos.

Dijo que China agradece el apoyo de Filipinas a la Iniciativa de Desarrollo Global y la Iniciativa de Seguridad Global, y está dispuesta a trabajar con ese país para aumentar el apoyo mutuo y salvaguardar los intereses comunes de estos dos países y de otros en desarrollo.

Marcos sostuvo que Filipinas se adhiere a la política de una sola China.

"Espero mantener una estrecha comunicación con el presidente Xi, fortalecer la cooperación en todos los aspectos, abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y trabajar juntos para abordar mejor los desafíos y los problemas que ambos enfrentamos", declaró.

Al dirigirse a China el martes para esta visita estatal de tres días, Marcos también destacó que "abrirá un nuevo capítulo" en una cooperación estratégica integral con ese país.

Durante la visita de Marcos a China, ambas partes emitirán una declaración conjunta entre los dos países.

FUENTE CGTN

