CGTN: Čína a Filipíny slávnostne prisľúbili ďalšiu spoluprácu na novej kapitole v bilaterálnych vzťahoch

PEKING, 5. januára 2023 /PRNewswire/ -- Čína a Filipíny v stredu slávnostne prisľúbili, že budú podporovať svoju komplexnú strategickú spoluprácu, pričom dokumenty o spolupráci budú podpísané v rôznych oblastiach, ako je spolupráca v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, poľnohospodárstvo a rybolov, infraštruktúra, financie, clá, elektronický obchod a cestovný ruch.

Dohoda sa dosiahla počas rozhovorov medzi čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a filipínskym prezidentom Ferdinandom Romualdezom Marcosom mladším, prvým zahraničným hlavným predstaviteľom štátu, ktorého Čína prijala v novom roku.

Toto je tiež prvá návšteva prezidenta Marcosa v Číne po nástupe do funkcie a jeho prvá oficiálna návšteva krajiny, ktorá nie je členom združenia ASEAN, čo plne dokazuje veľký význam, aký prikladajú Čína a Filipíny bilaterálnym vzťahom.

V roku 1974 Marcos sprevádzal svoju matku Imeldu Marcos, bývalú prvú dámu, na ceste do Pekingu. Obe krajiny nadviazali diplomatické vzťahy v nasledujúcom roku.

Synergia stratégií rozvoja

Čína vždy uprednostňuje Filipíny vo svojej diplomacii so susednými štátmi a jej vzťahy s Filipínami vníma zo strategického a celkového hľadiska, povedal Si Ťin-pching.

Obe strany sa dohodli, že budú spolupracovať v štyroch kľúčových oblastiach: poľnohospodárstvo, infraštruktúra, energetika, kultúrna výmena a vzájomné kontakty medzi ľuďmi, povedal a vyzval na ďalšie úsilie pri podpore dynamiky rozvoja a vytváraní nových vrcholov v týchto oblastiach.

Čína je pripravená spolupracovať s Filipínami na náležitom riešení námorných otázok prostredníctvom priateľských konzultácií a obnovení rokovaní o rozvoji v oblasti ropy a zemného plynu, dodal Si Ťin-pching.

Marcos uviedol, že Filipíny sú ochotné využívať potenciál s Čínou, naďalej obohacovať význam bilaterálnych vzťahov a prehlbovať spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva, infraštruktúry, energetiky, kultúry, obchodu, investícií, vedy a technológií a digitálnej ekonomiky.

Povedal, že Čína je najsilnejším partnerom Filipín v oblasti spolupráce. „Nič nemôže zastaviť napredovanie a rozvoj priateľstva medzi oboma krajinami."

V roku 2021 bola Čína najväčším obchodným partnerom Filipín, s celkovým obchodom v hodnote 38,35 miliardy USD. Podľa Čínskej národnej komisie pre rozvoj a reformy to bol tiež druhý najväčší vývozný trh krajiny v hodnote 11,55 miliardy USD a popredný zdroj dovozu v hodnote 26,8 miliardy USD.

Čína je tiež hlavným zdrojom oficiálnej rozvojovej pomoci Filipín a druhým najväčším zdrojom turistov pred pandémiou ochorenia COVID-19.

Iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta navrhnutá Čínou je v hlbokej súčinnosti s filipínskymi programami „Build, Build More" (Budovať, budovať viac) a „Build Better More" (Budovať lepšie a viac).

Posilnenie regionálnej spolupráce

Čína je pripravená spolupracovať s Filipínami a inými krajinami združenia ASEAN s cieľom zamerať sa na spoluprácu a rozvoj a podporovať hlavný význam združenia ASEAN v regionálnej spolupráci, povedal Si Ťin-pching.

Poznamenal, že Čína aj Filipíny sú rozvojové krajiny v Ázii, a uviedol, že rozvoj týchto dvoch krajín má korene v dobrom susedskom a priateľskom prostredí a obe krajiny sú tiež súčasťou veľkej ázijskej rodiny s obojstranne výhodnou spoluprácou.

Čína oceňuje podporu Filipín, čo sa týka Globálnej rozvojovej iniciatívy a Globálnej bezpečnostnej iniciatívy, a je pripravená spolupracovať s Filipínami na zvyšovaní vzájomnej podpory a ochrane spoločných záujmov týchto dvoch krajín a ďalších rozvojových krajín, povedal.

Marcos uviedol, že Filipíny dodržiavajú politiku jednej Číny.

„Teším sa na udržiavanie úzkej komunikácie s prezidentom Si Ťin-pchingom, na posilnenie spolupráce vo všetkých aspektoch, na otvorenie novej kapitoly v bilaterálnych vzťahoch a na spoluprácu pri lepšom riešení výziev a problémov, ktorým obaja čelíme," povedal.

Marcos v utorok pri odchode do Číny na túto trojdňovú štátnu návštevu tiež zdôraznil, že bude „otvárať novú kapitolu" v komplexnej strategickej spolupráci s Čínou.

Počas návštevy Marcosa v Číne obe strany vydajú spoločné vyhlásenie oboch krajín.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-04/Xi-holds-talks-with-Philippine-president-in-Beijing-1gk3hMeQGGI/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=hpGu-3_29aA

SOURCE CGTN