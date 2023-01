CGTN: Čína a Filipíny se zavázaly k další spolupráci v rámci nové kapitoly bilaterálních vztahů

PEKING, 6. ledna 2023 /PRNewswire/ -- Čína a Filipíny ve středu přislíbily rozvoj své komplexní strategické spolupráce a podepsaly dokumenty o součinnosti v různých oblastech, jako je iniciativa Nové Hedvábné stezky, zemědělství a rybolov, infrastruktura, finance, cla, elektronický obchod či cestovní ruch.

Dohody bylo dosaženo během jednání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s filipínským prezidentem Ferdinandem Romualdezem Marcosem mladším, který je první zahraniční hlavou státu přijatou v novém roce v Číně.

Jedná se zároveň o první návštěvu prezidenta Marcose v Číně po jeho nástupu do funkce a jeho první oficiální návštěvu země, která není členem sdružení ASEAN, což plně dokládá velký význam, který Čína a Filipíny přikládají vzájemným vztahům.

V roce 1974 doprovázel Marcos na cestě do Pekingu svou matku, bývalou první dámu Imeldu Marcosovou. V následujícím roce pak obě země navázaly diplomatické vztahy.

Sladění rozvojových strategií

Čína ve své diplomacii blízkých zemí vždy přiřazovala Filipínám prioritu a na vztahy s touto zemí pohlíží ze strategické a komplexní perspektivy, řekl prezident Si.

Dodal, že obě strany se dohodly na spolupráci ve čtyřech klíčových oblastech – zemědělství, infrastruktuře, energetice a kulturních i personálních výměnách – a vyzval k dalšímu úsilí o podporu dynamického rozvoje a budování nových úspěchů v těchto oblastech.

Čína je připravena spolupracovat s Filipínami prostřednictvím přátelských konzultací na řádném řešení námořních otázek a obnovit jednání o rozvoji těžby ropy a zemního plynu, dodal Si.

Marcos uvedl, že Filipíny jsou připraveny využít potenciál Číny, pokračovat v obohacování významu vzájemných vztahů a prohlubovat spolupráci v oblasti zemědělství, infrastruktury, energetiky, kultury, obchodu, investic, vědy a technologií či digitální ekonomiky.

Podle jeho slov je Čína nejsilnějším filipínským partnerem pro spolupráci. „Pokračování a další rozvoj přátelství mezi našimi zeměmi nemůže nic zastavit."

V roce 2021 byla Čína nejvýznamnějším obchodním partnerem Filipín s celkovou obchodní výměnou v hodnotě 38,35 miliardy dolarů. Byla také druhým největším vývozním trhem země v hodnotě 11,55 miliardy dolarů a hlavním zdrojem dovozu v hodnotě 26,8 miliardy dolarů. Uvádí to čínská Národní rozvojová a reformní komise.

Kromě toho je Čína významným zdrojem oficiální rozvojové pomoci poskytované Filipínám a před pandemií covidu-19 byla druhým největším zdrojem turistické návštěvnosti.

Čínou navrhovaná iniciativa Nové Hedvábné stezky je v úzké shodě s filipínskými programy „Budovat více (Build, Build More)" a „Budovat lépe (Build Better More)".

Posílení regionální spolupráce

Čína je připravena spolupracovat s Filipínami a dalšími zeměmi ASEAN s důrazem na kooperaci a rozvoj a udržovat centrální pozici ASEAN v regionální spolupráci, uvedl Si.

Připomněl, že Čína i Filipíny jsou rozvojovými zeměmi Asie, jejichž vývoj je zakotven v sousedském a přátelském prostředí, a také členy velké asijské rodiny vyznávající oboustranně výhodnou spolupráci.

Čína oceňuje filipínskou podporu Globální rozvojové iniciativy a Globální bezpečnostní iniciativy a je připravena s Filipínami spolupracovat na posílení vzájemné podpory a ochraně společných zájmů obou států i dalších rozvojových zemí, uvedl.

Marcos prohlásil, že Filipíny zastávají politiku jedné Číny.

„Těším se na udržování úzké komunikace s prezidentem Si, na posílení spolupráce ve všech aspektech, na zahájení nové kapitoly v našich vzájemných vztazích a na spolupráci při efektivnějším řešení výzev a problémů, kterým obě strany čelí," dodal.

Při úterním odjezdu na třídenní státní návštěvu do Číny Marcos rovněž zdůraznil, že se chystá „otevřít novou kapitolu" komplexní strategické spolupráce s Čínou.

Během Marcosovy návštěvy Číny vydají obě strany společné prohlášení.

https://news.cgtn.com/news/2023-01-04/Xi-holds-talks-with-Philippine-president-in-Beijing-1gk3hMeQGGI/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=hpGu-3_29aA

SOURCE CGTN