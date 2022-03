CGTN: Chiny budują wspólną przyszłość razem z osobami z niepełnosprawnością

Przez kolejne dziewięć dni 96 najlepszych zawodników paraolimpijskich weźmie udział w rozgrywkach w sportach zimowych i na lodzie, które zgodnie z oczekiwaniami mają zachęcić 85 mln obywateli z niepełnosprawnością do przekroczenia własnych ograniczeń.

„Osoby z niepełnosprawnością mają takie same możliwości pełnego korzystania z życia jak osoby zdrowie" – powiedział Xi w lipcu 2016 r. podczas wizyty w mieście Tangshan położonym w prowincji Hebei.

Przy okazji blisko 20 wystąpień publicznych, mając na uwadze tę szczególną grupę obywateli, chiński prezydent przedstawiał strategię, jaką państwo zamierza przyjąć, by rozwiązań kwestię osób z niepełnosprawnością.

"Zadbać o każdą osobę z niepełnosprawnością"

Prezydent Xi powiedział, że osoby z niepełnosprawnością są równoprawnymi członkami społeczeństwa i siłą liczącą się w rozwoju cywilizacji ludzkiej, a także podtrzymywaniu i rozwijaniu chińskiego socjalizmu.

Żadna osoba z niepełnosprawnością nie zostanie wykluczona z chińskich dążeń do przekształcenia państwa w średnio zamożne społeczeństwo pod każdym względem, co ma nastąpić do końca 2020, obiecywał podczas wizyty w ośrodku rehabilitacji dla osób z porażeniem dwukończynowym mieszczącym się w Tangshan, mieście, które w 1976 r. padło ofiarą katastrofalnego w skutkach trzęsienia ziemi.

W swoich ogólnych planach rozwoju gospodarczego i społecznego, a także w planach działania na rzecz praw człowieka, Chiny uwzględniły programy adresowane do osób z niepełnosprawnością, które przewidują między innymi potraktowanie tej grupy jako głównych odbiorców działań na rzecz wychodzenia z ubóstwa, a także zagwarantowanie praw do edukacji i zatrudnienia.

Jak w 2021 r. powiedział minister edukacji, wskaźnik skolaryzacji dzieci z niepełnosprawnością podlegających obowiązkowi szkolnemu wyniósł 95 procent. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uległa podwojeniu i wzrosła z 440 000 w 2015 r. do 880 000 w 2020 r.

Xi obiecał też, że Chiny przygotują więcej programów adresowanych do osób z niepełnosprawnością, będą promować ich ogólny rozwój i dobrostan, a także będą dążyć do zagwarantowania wszystkim dostępu do usług rehabilitacyjnych.

Oficjalne dane za wrzesień 2021 r. wskazują, że pod koniec 2020 r. odsetek zarejestrowanych osób z niepełnosprawnością objętych podstawowym leczeniem rehabilitacyjnym i szkoleniem wyniósł 80 procent, w porównaniu do 65,6 procent odnotowywanych pięć lat temu.

„Prawa i interesy osób z niepełnosprawnością są w naszym państwie lepiej chronione" – czytamy w opublikowanej w czwartek białej księdze w sprawie chińskiego sportu osób niepełnosprawnych. Dzięki temu, osoby te mają dziś „większe poczucie spełnienia, szczęścia i bezpieczeństwa".

Postęp w dyscyplinach sportu osób niepełnosprawnych

Podczas inspekcji przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich Pekin 2022, prezydent Xi obiecał, że Chiny zorganizują wspaniałe i wyjątkowe igrzyska.

Państwo musi zadbać, aby usługi na rzecz zawodników zapewniały im komfort, były efektywne, odpowiednie i dostosowane do potrzeb, zwłaszcza specjalnych potrzeb zawodników z niepełnosprawnością, co zostanie zagwarantowane dzięki powstaniu obiektów bez barier architektonicznych, powiedział Xi w styczniu.

Według białej księgi Pekin zrealizował podstawowy wymóg dostępności obiektów głównego miejsca rozgrywek, które w większym stopniu odpowiadają obowiązującym normom, są bardziej przestronne i pozbawione barier architektonicznych. Od 2019 r. zmodernizowano łącznie 336 000 obiektów.

Wyniki Chin w sporcie osób niepełnosprawnych również stale się poprawiają, napisano w białej księdze. W 2021 r., podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio reprezentacja Chin zdobyła 207 medali, w tym 96 złotych, i tym samym już piąty raz z rzędu zwyciężyła w klasyfikacji ogólnej, jak i pod względem liczby zdobytych złotych medali.

Podczas ceremonii zakończenia igrzysk Xi pochwalił nadzwyczajne osiągnięcia chińskich zawodników sportu paraolimpijskiego.

Osiągnięcia te są potwierdzeniem ducha sportu i woli walki zawodników z niepełnosprawnością, a także postępu, jakiego Chiny dokonały w dziedzinie praw człowieka i rozwoju kraju, powiedział.

