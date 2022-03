CGTN: La Chine est aux côtés de ses personnes handicapées pour un avenir partagé

Au cours des neuf jours suivants, 96 des meilleurs athlètes paralympiques chinois concourront dans les sports de neige et de glace, ce qui devrait inspirer environ 85 millions de personnes handicapées dans le pays à dépasser leurs limites.

« Les personnes handicapées sont tout aussi capables de mener une vie enrichissante que les personnes valides », a déclaré M. Xi lors d'une visite dans la ville de Tangshan de la province du Hebei en juillet 2016.

Avec une préoccupation particulière pour ce groupe spécial de personnes, le président chinois a, à plus de 20 occasions publiques,donné des orientations sur la prise en charge des personnes handicapées par le pays.

« Ne laisser aucune personne handicapée pour compte »

Le président Xi a déclaré que les personnes handicapées sont des membres égaux de la société et une force importante pour le développement de la civilisation humaine et pour le maintien et le développement du socialisme chinois.

Aucune personne handicapée ne devrait être laissée pour compte dans la volonté de la Chine de devenir une société modérément prospère à tous égards d'ici la fin de 2020, a-t-il promis lors de sa visite dans un centre de réadaptation pour paraplégiques à Tangshan, une ville frappée par un tremblement de terre catastrophique en 1976.

La Chine a intégré des programmes pour les personnes handicapées dans ses plans généraux de développement économique et social et ses plans d'action pour les droits de l'homme, en leur accordant la priorité dans les efforts de lutte contre la pauvreté et en garantissant leurs droits à l'éducation et à l'emploi, entre autres.

Par exemple, le taux d'inscription des enfants handicapés dans l'enseignement obligatoire a atteint plus de 95 %, a déclaré le ministère de l'Éducation en 2021. Le nombre d'élèves bénéficiant d'une éducation spécialisée a doublé, passant de 440 000 en 2015 à 880 000 en 2020.

Xi s'est également engagé à ce que la Chine développe davantage de programmes pour les personnes handicapées, favorise leur développement global et leur prospérité partagée, et s'efforce de garantir l'accès aux services de réadaptation pour tous.

Les données officielles de septembre 2021 ont montré que la couverture des thérapies et de la formation de base en réadaptation parmi les personnes handicapées enregistrées atteignait 80 % à la fin de 2020, contre 65,6 % il y a cinq ans.

« Les droits et les intérêts des personnes handicapées dans le pays ont été mieux protégés », lit-on dans un livre blanc sur les activités parasportives chinois publié jeudi. En conséquence, ils ont maintenant « un sentiment plus fort d'épanouissement, de bonheur et de sécurité. »

Progrès dans les activités parasportives

Lors de l'inspection des préparatifs des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022, le président Xi a promis que la Chine organiserait des Jeux excellents et extraordinaires.

Le pays doit veiller à fournir des services pratiques, efficaces, ciblés et méticuleux aux athlètes, en particulier pour répondre aux besoins particuliers des athlètes handicapés en construisant des installations adaptées, a déclaré Xi en janvier.

Selon le livre blanc, Pékin a désormais réalisé une accessibilité de base dans sa zone centrale et environnement sans obstacles plus standardisé, plus accommodant et plus systémique. Au total, 336 000 installations et sites ont été modifiés depuis 2019.

Les performances de la Chine dans les activités parasportives s'améliorent également régulièrement, indique le livre blanc. En 2021, l'équipe chinoise a remporté 207 médailles aux Jeux paralympiques d'été de Tokyo, dont 96 médailles d'or, dépassant à la fois le classement général des médailles et le décompte des médailles d'or pour la cinquième fois consécutive.

Aux nouvelles du soir de la cérémonie de clôture, Xi a salué la remarquable réussite des athlètes paralympiques chinois.

Il reflète à la fois l'esprit sportif et les prouesses sportives des athlètes handicapés et les progrès réalisés par la Chine en matière de droits de l'homme et de développement national, a-t-il déclaré.

https://news.cgtn.com/news/2022-03-04/China-stands-together-with-people-with-disabilities-for-shared-future-18864tzAYQ8/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=2ZqrB9Am-Mg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=mkknM1sYqH0

SOURCE CGTN