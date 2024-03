CGTN: Chiny podejmują wzmożone działania przeciwko gruźlicy

PEKIN, 25 marca 2024 r. /PRNewswire/ - Światowy Dzień Walki z Gruźlicą (TB), obchodzony co roku 24 marca, ma na celu budowanie świadomości społecznej, że gruźlica stanowi wciąż powszechny i globalny problem zdrowotny, który poważnie zagraża zdrowiu ludzkiemu.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z opublikowanego w 2023 r. Światowego Raportu dot. Gruźlicy w 2022 r. na świecie odnotowano ponad 10,6 miliona przypadków aktywnej gruźlicy i 1,3 miliona zgonów.

Przed tegorocznymi obchodami Światowego Dnia Walki z Gruźlicą Peng Liyuan, żona chińskiego prezydenta Xi Jinpinga i ambasador dobrej woli WHO ds. gruźlicy i HIV/AIDS, odwiedziła lokalne społeczności w Changsha, stolicy prowincji Hunan w środkowych Chinach, aby zapoznać się z krajowymi działaniami w zakresie zapobiegania i leczenia tej choroby na najniższym szczeblu.

Na początku odwiedziła Powiatowe Centrum Edukacji Zdrowotnej Yuhua, przyglądając się podejmowanym przez tę instytucję działaniom na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w zakresie gruźlicy, a także budowania mechanizmów jej zapobiegania i leczenia.

Peng zaprosiła wszystkich do współpracy, rzecznictwa i wolontariatu, aby jeszcze skuteczniej popularyzować wiedzę na temat zapobiegania i leczenia gruźlicy wśród mieszkańców oraz osób młodych.

Dodatkowo odbyła również interesujące spotkanie z personelem medycznym świadczącym usługi dla lokalnej społeczności, od którego dowiedziała się o zarządzaniu diagnostyką i leczeniem gruźlicy na najniższym szczeblu.

Po rozmowie z powracającymi do zdrowia pacjentami chorymi na gruźlicę, dziećmi oczekującymi na szczepienia i ich rodzicami Peng wyraziła nadzieję, że wszystkie strony będą kontynuować współpracę w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się tej choroby.

Chińskie działania

Chiński rząd przywiązuje ogromną wagę do profilaktyki i leczenia gruźlicy i włączył ją do strategii „Zdrowe Chiny".

Udzielając wywiadu dla Chińskiej Grupy Medialnej, Zhao Yanlin, dyrektor Centrum Zapobiegania i Kontroli Gruźlicy w chińskim CDC, przypomniał, że w ciągu ostatniej dekady zachorowalność na gruźlicę w Chinach spadła o 25%, co stanowi ponad dwukrotność średniego światowego tempa spadku.

Według Zhao w 2023 r. całkowita kwota krajowych środków na zapobieganie i kontrolę gruźlicy będzie prawie 20 razy wyższa niż w 2001 r.

Chiny konsekwentnie usprawniają możliwości wsparcia, prowadzą współpracę wielosektorową, angażują całe społeczeństwo i aktywnie promują nowoczesne techniki diagnostyczne, rozwiązania terapeutyczne oraz narzędzia zarządzania. W rezultacie wskaźnik wyleczalności gruźlicy w kraju utrzymuje się na poziomie powyżej 90%.

Zarówno WHO, jak i Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) pokładają ogromne nadzieje w udziale młodzieży w zapobieganiu tej chorobie, a także w jej zaangażowaniu w promowanie opieki zdrowotnej dla całej ludzkości.

Jednocześnie Chiny przywiązują szczególną wagę do rozwoju działalności młodych wolontariuszy i aktywnie zachęcają społeczeństwo do dobrowolnych działań na rzecz zapobiegania i kontroli gruźlicy. W ciągu ostatnich 10 lat liczba wolontariuszy w Chinach wzrosła do ponad 1 miliona, z czego ponad połowa to młodzi ludzie.

