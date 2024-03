CGTN: Čína pokročila v boji proti tuberkulóze

PEKING, 25. března 2024 /PRNewswire/ -- Světový den tuberkulózy (TBC), který každoročně připadá na 24. března, má za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že tuberkulóza i dnes zůstává celosvětovým problémem veřejného zdraví, který vážně ohrožuje zdraví lidí.

Podle Zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) o globální tuberkulóze 2023 bylo v roce 2022 na celém světě více než 10,6 milionu případů aktivní tuberkulózy a 1,3 milionu úmrtí.

Před letošním Světovým dnem tuberkulózy navštívila Pcheng Li-jüan, manželka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a velvyslankyně dobré vůle WHO pro tuberkulózu a HIV/AIDS, místní komunitu v Čchang-ša, hlavním městě středočínské provincie Chu-nan, aby prozkoumala práci v oblasti prevence a léčby tuberkulózy v zemi na nejnižší úrovni.

Nejprve navštívila okresní zdravotnické vzdělávací centrum Yuhua, aby se seznámila s úsilím této instituce o posílení zdravotní osvěty v oblasti TBC a také o vybudování mechanismů prevence a léčby onemocnění TBC.

Pcheng vyzvala všechny, aby spolupracovali jako propagátoři a dobrovolníci na lepší šíření znalostí o prevenci a léčbě tuberkulózy mezi obyvateli komunity a mladou generací.

Kromě toho se Pengová také přátelsky setkala se zdravotnickým personálem, který slouží místní komunitě a od něhož se dozvěděla o řízení služeb diagnostiky a léčby TBC na nejnižší úrovni.

Po rozhovoru s vyléčenými pacienty s TBC, dětmi čekajícími na očkování a jejich rodiči vyjádřila Peng naději, že všechny strany budou i nadále ruku v ruce pracovat na ukončení šíření onemocnění TBC.

Čínská akce

Čínská vláda přikládá prevenci a léčbě tuberkulózy velký význam a začlenila ji do strategie Zdravá Čína.

V rozhovoru pro China Media Group ředitel Centra pro prevenci a kontrolu tuberkulózy čínského CDC Čao Jan-lin poukázal na to, že za posledních deset let klesla nemocnost TBC v Číně o 25 %, což je více než dvojnásobek celosvětového průměru.

Podle Čaoa budou od roku 2023 celkové národní finanční prostředky na prevenci a kontrolu TBC téměř dvacetkrát vyšší než v roce 2001.

Čína neustále zlepšuje podpůrné kapacity, spolupracuje s více sektory, zapojuje celou společnost a aktivně podporuje nové diagnostické techniky, terapeutická řešení a nástroje pro léčbu. Díky tomu se míra vyléčení tuberkulózy v zemi drží nad 90 procenty.

WHO i Organizace spojených národů (OSN) vkládají velká očekávání do účasti mladých lidí na prevenci tuberkulózy i do jejich zapojení do podpory zdravotní péče pro celé lidstvo.

Čína rovněž přikládá velký význam rozvoji mladých dobrovolníků a aktivně podporuje dobrovolné akce veřejnosti v oblasti prevence a kontroly TBC. Za posledních 10 let se počet dobrovolníků v Číně zvýšil na více než jeden milion, z nichž více než polovinu tvoří mladí lidé.

https://news.cgtn.com/news/2024-03-24/China-advances-battle-against-tuberculosis-1seyW34OSXe/p.html