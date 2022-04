CGTN: Chiny podkreślają rolę Hajnan w budowaniu cywilizacji ekologicznej

Hajnan to prowincja bogata w zasoby ekologiczne, zatem utworzenie w niej Parku Narodowego Lasu Deszczowego Hajnan jest zadaniem priorytetowym, powiedział prezydent podczas poniedziałkowej wizyty w parku.

Strategiczne znaczenie rozbudowy parku narodowego

Park Narodowy Lasu Deszczowego Hajnan obejmuje jeden z najgęstszych, najlepiej zachowanych i największych lasów deszczowych w Chinach. Park rozciąga się na dziewięć miast i regionów i zajmuje powierzchnię 4400 km2, co odpowiada około jednej siódmej lądu Wyspy Hajnan.

Park stanowi istotną część światowych zasobów lasów deszczowych i kluczowy obszar ochrony krajowej bioróżnorodności.

Opierając się na wiedzy pozyskanej na temat działań zmierzających do ochrony środowiska i bioróżnorodności parku, Xi podkreślił konieczność pełnego zrozumienia strategicznej roli parku narodowego Hajnan w kontekście rozwoju kraju oraz wezwał do kontynuowania konkretnych działań w tym zakresie.

W ubiegłym roku podczas przemówienia programowego wygłoszonego online na szczycie liderów COP15 chiński lider oficjalnie ogłosił utworzenie pierwszego w kraju kompleksu parków narodowych. Park Narodowy Lasu Deszczowego Hajnan jest jednym z parków należących do tego kompleksu.

W ostatnich latach Hajnan promuje budowę parku, tym samym dążąc do wzmocnienia odnowy lasów deszczowych i realizacji projektów relokacji ekologicznej na kluczowych obszarach chronionych.

Pod koniec marca badacze odkryli w parku osiem nowych gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Są one w stanie rozłożyć celulozę i ligninę oraz odgrywają ważną funkcję w przekształcaniu ekosystemu lasów deszczowych.

Dalsze działania na rzecz budowania ekocywilizacji

Xi od lat wielokrotnie podkreśla rolę rozwoju cywilizacji ekologicznej. „Czyste wody i zielone górskie zbocza to bezcenne bogactwo", te często cytowane słowa Xi stały się kluczowym elementem jego rozważań na temat postępu ekologicznego.

W marcu ubiegłego roku Chiny przyjęły projekt krajowego programu rozwoju społecznego i gospodarczego na kolejne pięć do piętnastu lat, wymagającego kompleksowej transformacji społeczno-gospodarczej i budowania Pięknych Chin.

Kraj ogłosił, że będzie walczył o uzyskanie do 2030 r. maksymalnego ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz neutralności wobec efektu cieplarnianego do 2060 r., co oznacza doprowadzenie do największej w skali świata redukcji intensywności emisji dwutlenku węgla oraz odejście od szczytowych wartości emisji dwutlenku węgla na rzecz neutralności wobec efektu cieplarnianego w najkrótszym czasie w historii świata.

