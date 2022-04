CGTN: Čína vyzdvihuje rozvoj ekologické civilizace v provincii Chaj-nan

V provincii Chaj-nan se nachází mnoho ekologických zdrojů a budování Národního parku tropického deštného pralesa Chaj-nan tak patří mezi nejvyšší priority, řekl prezident při pondělní návštěvě části parku.

Strategický význam rozvoje národních parků

Národní park tropického deštného pralesa Chaj-nan se pyšní jedním z nejhustších, nejzachovalejších a nejrozsáhlejších souvislých tropických deštných pralesů v Číně. Park se rozkládá na území devíti měst a okresů o celkové rozloze 4400 km2, což je přibližně jedna sedmina rozlohy ostrova Chaj-nan.

Představuje důležitou součást světových tropických deštných pralesů a klíčovou oblast pro ochranu biologické rozmanitosti v zemi.

Si se informoval o aktivitách přispívajících k ochraně životního prostředí a biologické rozmanitosti v parku a připomněl také nutnost plně pochopit strategický význam, který má rozvoj chaj-nanského národního parku pro celou zemi. Vyzval proto k trvalému a důslednému úsilí v tomto směru.

Loni čínský prezident v rámci projevu, který pronesl prostřednictvím videohovoru na summitu lídrů (COP15), oficiálně vyhlásil první skupinu národních parků v zemi. Jedním z nich je právě Národní park tropického deštného pralesa Chaj-nan.

V posledních letech Chaj-nan podporuje budování parku, vynakládá čím dál více úsilí na obnovu tropických deštných pralesů a v nejdůležitějších chráněných oblastech realizuje projekty ekologického přemísťování.

Koncem března objevili vědci v parku osm nových druhů makroplísní. Ty mohou rozkládat celulózu a lignin a hrají tak významnou rozkladnou roli v ekosystému tropického deštného pralesa.

Neustálé úsilí o budování ekologické civilizace

Prezident Si už v průběhu let mnohokrát připomněl, jak důležitý je rozvoj ekologické civilizace. „Průzračně čistá voda a divoká horská příroda přestavují neocenitelné bohatství." Tato jeho často citovaná slova tvoří základ jeho koncepce ekologického pokroku.

V březnu loňského roku přijala Čína plán sociálního a hospodářského rozvoje země na příštích pět až patnáct let, mezi jehož cíle patří všestranná ekologická transformace sociálního a hospodářského rozvoje a budování „nádherné Číny".

Země také oznámila, že hodlá usilovat o dosažení maxima emisí oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkové neutrality do roku 2060. To znamená, že dosáhne největšího snížení emisí oxidu uhličitého na světě a její cesta od maxima emisí k uhlíkové neutralitě bude nejkratší v celosvětové historii.

