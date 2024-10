CGTN: Chiny przyczyniają się do szerszej współpracy w grupie BRICS

PEKIN, 23 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Przywódcy krajów należących do grupy BRICS po raz pierwszy spotkają się stacjonarnie w rosyjskim mieście Kazań po historycznym rozszerzeniu grupy z pięciu do dziesięciu członków w styczniu tego roku.

Prezydent Chin Xi Jinping przybył do Kazania we wtorek, aby wziąć udział w XVI szczycie grupy BRICS. Podczas szczytu Xi wymieni poglądy z innymi przywódcami na temat praktycznej współpracy i rozwoju mechanizmu działań grupy BRICS dla gospodarek wschodzących.

Chiny są zagorzałym zwolennikiem i uczestnikiem mechanizmu współpracy w grupie BRICS, dążąc do korzystnego dla wszystkich współdziałania z innymi członkami oraz kierując się duchem otwartości i inkluzywności.

Współpraca korzystna dla wszystkich stron

Od momentu powstania grupa BRICS dąży do współpracy korzystnej dla wszystkich stron, a Nowy Bank Rozwoju (NDB) z siedzibą w Szanghaju jest jej sztandarowym projektem.

Jako pierwszy wielostronny bank rozwoju utworzony przez gospodarki wschodzące NDB zapewnia wsparcie finansowe dla rozwoju infrastruktury, czystej energii, ochrony środowiska i budowy infrastruktury cybernetycznej w krajach należących do grupy BRICS. Do końca 2023 roku zatwierdził on 105 projektów we wszystkich krajach członkowskich na łączną kwotę około 35 miliardów dolarów.

Jak powiedziała niedawno w rozmowie z mediami Dilma Rousseff, prezes NDB, bank stanowi ważną platformę współpracy międzynarodowej, która wykracza poza granice terytorialne, co nie tylko wzmacnia pozycję krajów należących do grupy BRICS, ale także reprezentuje wspólne aspiracje innych narodów.

Chiny zobowiązały się do pogłębienia wzajemnie korzystnej współpracy z partnerami z grupy BRICS. W pierwszym kwartale tego roku handel między Chinami a krajami członkowskimi grupy osiągnął wartość 1,49 biliona juanów (około 209,7 miliarda dolarów), co stanowi wzrost o 11,3% rok do roku, jak wynika z danych przedstawionych przez organy celne.

Ronnie Lins, dyrektor wykonawczy Brazylijsko-Chińskiego Centrum Badań i Biznesu, podkreślił, że Chiny odgrywają kluczową rolę w budowaniu konsensusu między krajami z grupy BRICS, promowaniu koordynacji i współpracy oraz rozwijaniu wspólnego program działań.

„To nie jest zamknięty krąg"

Otwartość i inkluzywność pozostają niezmiennym zobowiązaniem członków grupy BRICS od momentu jej powstania. Prezydent Xi wielokrotnie podkreślał, że kraje należące do grupy nie stanowią zamkniętego kręgu ani ekskluzywnego klubu.

Podczas spotkania w Xiamen w 2017 r. chiński przywódca przedstawił program „BRICS Plus", zachęcając do przyłączenia się do niego kolejne rynki wschodzące i rozwijające się kraje.

W dniu 1 stycznia 2024 r. do grupy BRICS, tworzonej dotychczas przez Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki dołączyły kolejne kraje, takie jak: Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. To wydarzenie wyznaczyło początek szerszej współpracy w ramach grupy BRICS.

Ponad 30 krajów złożyło formalne wnioski o członkostwo lub wyraziło nim zainteresowanie, a wiele innych rozwijających się krajów dąży do pogłębienia współpracy z grupą.

Nawiązując do szczytu w Kazaniu, Lin Jian, rzecznik chińskiego MSZ, podkreślił, że grupa BRICS stała się pozytywną i stabilną siłą na rzecz wspólnego dobra w sprawach międzynarodowych.

Dodał on, że Chiny są gotowe do współpracy z innymi krajami, aby wspólnie dążyć do stałego i zrównoważonego rozwoju szerszej współpracy w ramach BRICS, otworzyć nową erę dla Globalnego Południa, czerpać siłę z solidarności oraz wspólnie promować rozwój i pokój na świecie.

https://news.cgtn.com/news/2024-10-22/How-China-contributes-to-greater-BRICS-cooperation-1xUFW77KILe/p.html