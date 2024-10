CGTN: So trägt China zu einer stärkeren Zusammenarbeit der BRICS-Staaten bei

PEKING, 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder treffen sich nach der historischen Erweiterung der Gruppe von fünf auf zehn Mitglieder im Januar zum ersten Mal persönlich in der russischen Stadt Kasan.

Der chinesische Präsident Xi Jinping traf am Dienstag zum 16. BRICS-Gipfel in Kasan ein. Xi wird sich während des Gipfels mit anderen Staats- und Regierungschefs unter anderem über die praktische Zusammenarbeit und die Entwicklung des BRICS-Mechanismus für Schwellenländer austauschen.

China hat den BRICS-Kooperationsmechanismus stets nachdrücklich unterstützt und sich an ihm beteiligt, wobei es eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern anstrebt und dem Geist der Offenheit und Einbeziehung folgt.

Win-Win-Kooperation

Seit ihrer Gründung bemüht sich die BRICS um eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren. Ein Vorzeigeprojekt der BRICS-Kooperation ist die Neue Entwicklungsbank (NDB) mit Sitz in Schanghai.

Als erste multilaterale Entwicklungsbank, die von Schwellenländern gegründet wurde, bietet die NDB finanzielle Unterstützung für die Entwicklung der Infrastruktur, saubere Energie, Umweltschutz und den Aufbau von Cyberinfrastruktur in den BRICS-Ländern. Bis Ende 2023 hatte sie 105 Projekte in allen Mitgliedsländern im Wert von rund 35 Milliarden Dollar genehmigt.

Die NDB ist eine wichtige Plattform für die internationale Zusammenarbeit über territoriale Grenzen hinweg, die nicht nur die Stimmen der BRICS-Länder verstärkt, sondern auch die gemeinsamen Bestrebungen anderer Nationen repräsentiert, erklärte Dilma Rousseff, Präsidentin der NDB, kürzlich gegenüber den Medien.

China hat sich verpflichtet, die für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit mit den BRICS-Partnern zu vertiefen. Im ersten Quartal dieses Jahres erreichte der Handel zwischen China und den BRICS-Ländern nach Angaben der Zollbehörden 1,49 Billionen Yuan (etwa 209,7 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 11,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Ronnie Lins, Exekutivdirektor des Brazil-China Research and Business Center, sagte, China spiele eine entscheidende Rolle bei der Konsensbildung zwischen den BRICS-Ländern, der Förderung von Koordination und Kooperation und dem Vorantreiben einer gemeinsamen Agenda.

Kein geschlossener Club

Offenheit und Inklusivität sind seit der Gründung des Mechanismus eine ständige Verpflichtung der BRICS-Mitglieder. Xi hat wiederholt betont, dass die BRICS-Länder nicht in einem geschlossenen Club oder einem exklusiven Kreis zusammenkommen.

Bei einem Treffen in Xiamen im Jahr 2017 schlug der chinesische Staatschef das „BRICS Plus"-Programm vor, das die Teilnahme weiterer Schwellen- und Entwicklungsländer fördern soll.

Am 1. Januar 2024 wurden Ägypten, Äthiopien, der Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate BRICS-Mitglieder und schlossen sich damit Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an, was den offiziellen Beginn einer größeren BRICS-Zusammenarbeit markiert.

Mehr als 30 Länder haben entweder einen formellen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt oder ihr Interesse daran bekundet, und viele andere Entwicklungsländer streben eine engere Zusammenarbeit mit der Gruppe an.

Lin Jian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, sagte über den Gipfel in Kasan, dass die BRICS endgültig zu einer positiven und stabilen Kraft für das Gute in internationalen Angelegenheiten geworden sei.

Er sagte, China sei bereit, mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten, um die stetige und nachhaltige Entwicklung einer größeren BRICS-Zusammenarbeit anzustreben und eine neue Ära für den globalen Süden zu eröffnen, um Stärke durch Solidarität zu erreichen und gemeinsam den Weltfrieden und die Entwicklung zu fördern.

https://news.cgtn.com/news/2024-10-22/How-China-contributes-to-greater-BRICS-cooperation-1xUFW77KILe/p.html