CGTN: Chiny są gotowe do przeprowadzenia ekologicznych, sprzyjających włączeniu, otwartych i czystych igrzysk zimowych

We wtorek, na trzydzieści dni przed ceremonią otwarcia, Xi, pełniący również funkcję sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, przeprowadził inspekcję przygotowań do Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2022 w Pekinie.

Życzenia noworoczne skierował także do sportowców, trenerów, wolontariuszy oraz przedstawicieli ekip, mediów i naukowców.

Chiński prezydent szczególną uwagę poświęcił przygotowaniom do igrzysk olimpijskich. Wtorkowa wizyta była piątą z kolei, po wizytach odbytych w styczniu i lutym 2017 r., w lutym 2019 r. i w styczniu 2021 r., wizytą przeznaczoną na przeprowadzenie inspekcji obiektów, w których igrzyska zimowe będą się odbywać.

Budowa obiektów

Podczas inspekcji z lutego 2019 r. Xi podkreślił, że wybudowane obiekty muszą spełniać normy olimpijskie oraz odzwierciedlać atuty technologii, mądrość, walory środowiska naturalnego, ale także skromność.

We wtorek Xi zwizytował Narodowy Tor Łyżwiarstwa Szybkiego, popularnie nazywany „lodową wstęgą", jedno z 12 miejsc rozgrywek i jedyny obiekt wybudowany wyłącznie na potrzeby konkurencji rozgrywanych na lodzie. Jest to też jeden z przykładów na to, jak Chiny w praktyce realizują zobowiązanie do zorganizowania ekologicznych igrzysk.

Obiekt wzniesiono w technologii budowy lodowisk opartej na transkrytycznych, bezpośrednich wymiennikach dwutlenku węgla, zapewniających niemal zerowy poziom emisji CO 2 . Ciepło odpadowe wytworzone w procesie schładzania można poddać recyklingowi, dzięki czemu efektywność energetyczna wzrasta o 30-40 procent.

Podczas inspekcji przeprowadzonej w lutym 2017 r. Xi powiedział, że projekty obiektów wznoszonych na potrzeby igrzysk zimowych nie powinny być ekstrawaganckie i muszą uwzględniać możliwość korzystania z tych obiektów po zakończeniu igrzysk.

Sugestię tę wzięto pod uwagę podczas budowy „lodowej wstęgi". Po zakończeniu igrzysk, lodowa nawierzchnia licząca 12000 metrów kwadratowych, będzie miejscem odbywania treningów i zawodów: łyżwiarstwa szybkiego, figurowego, hokeja na lodzie i curlingu.

Gwarancja jakości usług

Podczas poświęconego przygotowaniom do igrzysk zimowych sympozjum z lutego 2017 r. Xi, jako jego przewodniczący podkreślił, że usługi eksploatacyjne i serwisowe świadczone na potrzeby igrzysk należy rozważnie zaprojektować i aktywnie promować.

Zachęcił również komitet organizacyjny igrzysk do poprawy doskonalenia funkcjonalności i efektywności poprzez aktywne korzystanie z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie informatyzacji i przetwarzania dużych zasobów danych.

We wtorek Xi odwiedził główne centrum dla mediów, wioskę olimpijską, centrum dowodzenia igrzysk oraz bazę treningową sportów zimowych, a więc obiekty świadczące kluczowe usługi.

Główne centrum dla mediów, zajmujące powierzchnię 211000 metrów kwadratowych, będzie tymczasową bazą mieszkalną i biurową dla bez mała 3000 dziennikarzy z ponad 100 państw i regionów oraz 12000 nadawców reprezentujących przez ponad 200 sieci mediowych.

Obecne centrum dla mediów będzie się różnić od zorganizowanego przy okazji poprzednich igrzysk olimpijskich przede wszystkim ze względu na wykorzystanie inteligentnych technologii w poszczególnych jego obiektach. Liczne grupy robotów będą wspomagać świadczenie szerokiego spektrum usług, będą pełniły rolę przewodników i realizowały wiele różnorodnych zadań, począwszy od związanych z zapobieganiem i kontrolą COVID-19, po przygotowywanie i dostarczanie żywności.

W wiosce olimpijskiej świadczonych będzie szereg usług zaspokajających wszelkie potrzeby zawodników, trenerów i oficjeli goszczących na zimowych igrzyskach, które łącznie potrwają 53 dni i będą się odbywać w trzech strefach rozgrywek – w Pekinie, Yanqing i Zhangjiakou.

Chiny są gotowe do przeprowadzenia ekologicznych, sprzyjających włączeniu, otwartych i czystych igrzysk zimowych

Materiał wideo - https://www.youtube.com/watch?v=bS7PLZjK0hE

