Si Ťin-pching, tiež generálny tajomník ústredného výboru Komunistickej strany Číny, v utorok, 30 dní pred otváracím ceremoniálom, skontroloval prípravy na zimné olympijské a paralympijské hry v Pekingu 2022.

Do nového roka zaželal aj športovcom, trénerom, dobrovoľníkom a zástupcom operačných tímov, médiám a vedecko-výskumným pracovníkom.

Čínsky prezident venoval prípravám na olympiádu veľkú pozornosť. Utorok bol jeho piatou kontrolnou návštevou miest zimnej olympiády po ceste v januári a februári 2017, februári 2019 a januári 2021.

Výstavba dejiska konania

Počas svojej inšpekcie vo februári 2019 Si Ťin-pching zdôraznil, že výstavba dejiska konania musí spĺňať olympijské štandardy a vyzdvihovať vlastnosti technológie, múdrosti, životného prostredia a skromnosti.

V utorok navštívil Národný rýchlokorčuliarsky ovál, miestne známy ako „Ľadová stuha", ktorý patrí medzi 12 súťažných miest a je jediným vybudovaným štadiónom výhradne pre súťaže na ľade. Je to tiež príklad toho, ako Čína plní svoj prísľub usporiadania ekologických hier.

Areál využíva transkritickú technológiu priamej výroby ľadu s oxidom uhličitým, výsledkom čoho sú takmer nulové emisie uhlíka. Odpadové teplo z chladenia možno ďalej recyklovať, čím sa zvýši energetická účinnosť o 30 až 40 %.

Počas svojej inšpekcie vo februári 2017 Si Ťin-pching povedal, že stavebné projekty pre zimné olympijské hry by nemali byť extravagantné, pričom by sa malo brať do úvahy ich využitie po skončení hier.

Tento pokyn bol dobre zvážený pre „Ľadovú stuhu". Jej ľadová plocha s rozlohou 12 000 metrov štvorcových sa po skončení hier stane ihriskom pre nadšencov rýchlokorčuľovania, krasokorčuľovania, ľadového hokeja a curlingu.

Záruka služieb

Pri usporiadaní sympózia o príprave na zimné olympijské hry vo februári 2017 Si Ťin-pching poznamenal, že prevádzkové a servisné práce pre hry by mali byť navrhnuté systematicky a dôsledne podporované.

Vyzval tiež organizačný výbor hier, aby na zlepšenie prevádzky a efektivity aktívne využíval moderné technológie, najmä informatizáciu a big data.

Si Ťin-pching v utorok navštívil hlavné mediálne centrum, olympijskú dedinku, operačné centrum riadenia hier a tréningovú základňu zimných športov, čo sú miesta, ktoré sú kľúčové pre poskytovanie služieb.

Hlavné mediálne centrum, ktoré zaberá plochu 211 000 metrov štvorcových, bude dočasným domovom a kanceláriou pre približne 3 000 novinárov z viac ako 100 krajín a regiónov a 12 000 vysielateľov z viac ako 200 sietí.

Využívanie inteligentných technológií v širokej škále oblastí robí toto mediálne centrum iným než boli tie na predchádzajúcich olympijských hrách. Širokú škálu služieb pomôžu poskytovať armády robotov, ktoré budú fungovať ako sprievodcovia a budú vykonávať veci od tých, ktoré súvisia s prevenciou a kontrolou ochorenia COVID-19, až po donášku a prípravu jedla.

V olympijskej dedinke sa budú počas hier, celkovo 53 dní, poskytovať celodenné služby pre športovcov, trénerov a funkcionárov, v troch súťažných zónach – Peking, Jen-čching a Čang-ťia-kchou.

Čína je pripravená vytvoriť ekologické, inkluzívne, otvorené a čisté zimné olympijské hry. Čínsky prezident Si Ťin-pching v utorok skontroloval prípravy na zimné olympijské a paralympijské hry v Pekingu 2022. Do zahájenia zimných olympijských hier zostáva už len 30 dní.

