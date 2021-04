CGTN: Chiny walczą z przestępstwami środowiskowymi na rzecz rozwoju zielonej gospodarki

„Najgorszą praktyką jest wydobywanie kamienia - powiedział w niedzielę chiński prezydent Xi Jinping podczas inspekcji jednego odcinka rzeki. - Kiedy góra taka jak ta zostanie zniszczona, znika na zawsze".

Opisując rzekę jako „jedyny i niepowtarzalny skarb" Chin i świata, Xi powiedział, że jej środowisko ekologiczne nigdy nie powinno być niszczone.

Zauważył również, że ci, którzy nadal wydobywają kamień i piasek z terenów położonych wzdłuż rzeki, powinni nie tylko zostać pociągnięci do odpowiedzialności, ale także należy wytoczyć im proces karny zgodnie z obowiązującym prawem.

Dzięki szeregowi działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia i ochronę rzeki oraz położonych w jej pobliżu gór, stan środowiska uległ znacznej poprawie, co z kolei zaowocowało wzrostem liczby turystów i przychodów.

W roku 2019 Guilin przyjął 138 milionów turystów, zarabiając 187,4 miliarda juanów (28,9 miliarda dolarów), odpowiednio o 26,7 procent i 34,7 procent więcej niż w roku poprzednim.

Zielona transformacja Chin

Guilin nie jest jedynym miejscem w Chinach, które walczy z praktykami szkodzącymi środowisku. Jak poinformowało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na konferencji prasowej na początku tego miesiąca, w ubiegłym roku organy bezpieczeństwa publicznego w całym kraju prowadziły 23 tysiące spraw dotyczących niszczenia środowiska naturalnego i zasobów, które pochłonęły 16,6 miliarda juanów (2,6 miliarda dolarów) i wskutek których zatrzymano ponad 40 tys. podejrzanych.

Działania te są częścią chińskiej kampanii mającej na celu promowanie kompleksowej zielonej transformacji rozwoju społeczno-gospodarczego - wizja ta została niedawno zawarta w krajowym planie rozwoju na następne pięć lat i na późniejszy okres.

Kampania jest spójna z szeroko propagowanym przez prezydenta Xi hasłem na temat zielonego rozwoju, które brzmi: „Przejrzyste wody i porośnięte bujną roślinnością góry to bezcenne aktywa".

W myśl tej idei druga co do wielkości gospodarka świata wzmogła wysiłki na rzecz promowania rozwoju niskoemisyjnego, zobowiązując się do osiągnięcia szczytowego poziomu emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a następnie neutralności węglowej do 2060 r.

Przemawiając w zeszłym tygodniu na szczycie klimatycznym, Xi potwierdził to zobowiązanie i wezwał cały świat do wspólnego budowania wspólnoty życia.

Inne ważne momenty wizyty prezydenta Xi w Kuangsi

Guilin był pierwszym przystankiem w podróży inspekcyjnej prezydenta Xi w południowochińskim Regionie Autonomicznym Kuangsi-Czuang. W niedzielę złożył on również hołd bohaterom rewolucji, którzy zginęli w bitwie w tym regionie oraz zapoznał się z postępami w realizacji procesu rewitalizacji obszarów wiejskich.

Prezydent Xi, jednocześnie sekretarz generalny Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KC KPCh) i przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej, odwiedził park pamięci poświęcony bitwie rozegranej nad rzeką Xiangjiang podczas Długiego Marszu w latach 30. i złożył kosz kwiatów w hołdzie żołnierzom Armii Czerwonej, którzy polegli w bitwie.

Zdaniem prezydenta sekret sukcesu chińskiej rewolucji leży w ideałach i przekonaniach. Wzywa on więc do działań na rzecz narodowego ożywienia z tą samą odwagą i determinacją.

W bieżącym roku przypada setna rocznica ustanowienia KC KPCh.

Następnie prezydent Xi udał się do wioski Maozhushan, której rozwój i dobrobyt bazuje na wschodzącym przemyśle winogronowym.

Po wyeliminowaniu bezwzględnego ubóstwa na obszarach wiejskich w całym kraju Chiny skupiły się na realizacji kolejnej strategii, jaką jest rewitalizacja obszarów wiejskich. Wioski w poszczególnych regionach są zachęcane do rozwijania różnych gałęzi przemysłu dostosowanych do ich warunków, aby poprawić jakość życia lokalnej populacji.

Nagranie - https://www.youtube.com/watch?v=1gbf0Ql4TA4

SOURCE CGTN