CGTN: Čína ostro zasiahne proti zločinom páchaným na životnom prostredí, aby pokročila v zelenej ekonomike

"Najhoršie správanie je dobývanie," vyhlásil v nedeľu čínsky prezident Si Ťin-pching pri inšpekcii časti rieky. "Ak bude toto horské pásmo zničené, už sa nikdy neobnoví."

Si Ťin-pching rieku opísal ako "jedinečný poklad" Číny a sveta a vyhlásil, že jej ekologické prostredie by nikdy nemalo byť poškodené.

Tí, ktorí ďalej vykonávajú dobývanie a ťažbu piesku pozdĺž rieky, by sa mali nielen zodpovedať, ale mali by byť tiež vyšetrovaní na základe ich trestnej zodpovednosti v súlade so zákonom, varoval.

Vďaka rade opatrení na zníženie znečistenia a ochranu rieky a okolitých hôr sa životné prostredie výrazne zlepšilo a prilákalo viac turistov a príjmov.

V roku 2019 navštívilo mesto Kuej-lin 138 miliónov turistov, ktorí mestu zarobili 187,4 miliárd jüanov (28,9 miliárd dolárov), čo je 26,7% a 34,7% nárast v porovnaní s hodnotami v roku 2018.

Zelená transformácia Číny

Kuej-lin nie je jediným miestom v Číne, ktoré bojuje proti správaniu, ktoré poškodzuje životné prostredie. V minulom roku orgány verejnej bezpečnosti v celej krajine zakročili proti 23 000 prípadom poškodenia ekologického prostredia a zdrojov, v rámci ktorých boli popáchané škody vo výške 16,6 miliardy jüanov (2,6 miliardy dolárov); zatknutých bolo vyše 40 000 podozrivých, uviedlo ministerstvo verejnej bezpečnosti na tlačovej konferencii začiatkom tohto mesiaca.

Toto úsilie je súčasťou čínskej kampane na podporu komplexnej ekologickej transformácie sociálneho a hospodárskeho rozvoja - vízia bola nedávno zdôraznená v pláne rozvoja krajiny na nasledujúcich päť rokov a ďalej.

Kampaň je v súlade so známou frázou prezidenta Si Ťin-pchinga o ekologickom rozvoji: "Priezračné toky a bujné hory sú neoceniteľným majetkom."

Druhá najväčšia svetová ekonomika, vedená myšlienkou zeleného rozvoja, zvýšila úsilie o podporu nízkouhlíkového rozvoja, čím sa zaviazala, že do roku 2030 dosiahne vrchol svojich emisií oxidu uhličitého a do roku 2060 dosiahne uhlíkovú neutralitu.

Na Summite lídrov ku klíme, ktorý sa konal minulý týždeň, potvrdil opätovne Si Ťin-pching tento záväzok a vyzval celý svet, aby ruka v ruke vybudoval spoločenstvo života.

Ďalšie pozoruhodné okamihy Si Ťin-pchingovej návštevy v Kuang-si

Kuej-lin bol prvou zastávkou prezidentovho inšpekčného turné po juhočínskej autonómnej oblasti Kuang-si Čuang. Vzdal tiež hold hrdinom, ktorí tam zomreli v bitke a v nedeľu bol oboznámený s pokrokmi v revitalizácii vidieka.

Prezident, ktorý je tiež generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny (KSČ) a predseda ústrednej vojenskej komisie, navštívil pamätný park venovaný bitke na rieke Siang-ťiang, ku ktorej došlo počas Dlhého pochodu v 30. rokoch a položil tu kvetinový kôš na počesť vojakov Červenej armády , ktorí v bitke zomreli.

Vyhlásil, že tajomstvo úspechu čínskej revolúcie spočíva v ideáloch a presvedčeniach a naliehal na ľudí dneška, aby sa usilovali o národné omladenie s rovnakým duchom a odhodlaním.

Tento rok si pripomíname 100. výročie založenia KSČ.

Potom navštívil dedinu Mao-ču-šan, ktorej rozvoj a prosperita sa opiera o jej rozvíjajúci sa hroznový priemysel.

Po celoštátnom odstraňovaní absolútnej chudoby vo vidieckych oblastiach sa zamerala Čína na svoju ďalšiu stratégiu - revitalizáciu vidieka. Obce v rôznych regiónoch sú vyzývané k tomu, aby rozvíjali rôzne priemyselné odvetvia vhodná pre ich podmienky, a starali sa tak o lepší život miestnych obyvateľov.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=1gbf0Ql4TA4

