CGTN : Comment la Chine « navigue sur l'océan sans limites » avec le monde entier

« Je souhaite faire comprendre à tous que la porte d'ouverture de la Chine ne sera pas fermée et ne fera que s'ouvrir encore plus largement », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors du Forum de Boao pour l'Asie en 2018.

De la réforme et de l'ouverture...

Les changements remarquables qui ont résulté de la politique de réforme et d'ouverture menée par la Chine en 1978 témoignent de la grande valeur de la conviction que l'ouverture est la voie de la croissance et de la richesse.

Guidé par cette politique, le pays est passé d'une nation essentiellement agricole à la deuxième plus grande économie du monde.

Le total des importations et des exportations de marchandises de la Chine a augmenté de 1,9 % en glissement annuel pour atteindre 32,16 trillions de yuans (environ 4 647 milliards de dollars) en 2020, atteignant un niveau record malgré un effondrement mondial des expéditions et faisant de la Chine la seule grande économie mondiale à enregistrer une croissance positive du commerce extérieur de marchandises.

En 1978, le volume n'a atteint qu'environ 20,6 milliards de dollars.

La Chine s'est efforcée d'attirer davantage d'investisseurs mondiaux sur son énorme marché intérieur en élargissant l'accès au marché et en améliorant l'environnement commercial.

Une enquête récente du ministère du commerce indique que 96,4 % des entreprises à investissement étranger sont optimistes quant à leurs perspectives commerciales en Chine.

La Chine a également rejoint les rangs des 10 économies les plus améliorées au monde en matière de facilité pour faire des affaires pour la deuxième année consécutive, grâce à un solide programme de réformes, selon un rapport d'étude de la Banque mondiale pour 2020.

Parallèlement, la Chine a signé des accords de coopération avec 140 pays et 31 organisations internationales dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route » (Belt and Road Initiative, BRI), depuis son lancement en 2013.

... au nouveau modèle de développement

Alors que la Chine s'engage dans un nouveau voyage vers la modernisation socialiste via le 14e plan quinquennal (2021-2025), l'ouverture reste un élément crucial de la nouvelle feuille de route du pays.

En dévoilant son modèle de développement à « double circulation » dans le plan, la Chine s'engage à ouvrir davantage ses marchés au cours des cinq prochaines années pour surmonter le ralentissement économique induit par le virus et promouvoir la coopération internationale.

Le nouveau paradigme de développement implique de veiller à ce que les marchés nationaux et étrangers soient mieux connectés et utilisés en libérant le potentiel du marché national.

Et des efforts concrets sont en cours.

La Chine compte désormais 21 zones franches (FTZ) pilotes, après avoir dévoilé trois nouvelles zones franches l'année dernière. Elle a également signé l'accord de partenariat économique global régional, qui devrait constituer le plus grand bloc de libre-échange du monde.

