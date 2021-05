CGTN: Como a China "navega em conjunto no oceano sem limites" com o mundo

"Desejo deixar claro para todos que as portas de entrada para a China não serão fechadas e só abrirão ainda mais", disse o presidente chinês Xi Jinping no Fórum de Boao para a Ásia em 2018.

Da reforma e abertura...

As notáveis mudanças que resultaram da reforma e da política de abertura da China em 1978 comprovam o tamanho da convicção de que a abertura é o caminho para o crescimento e a riqueza.

Guiado pela política, o país passou de uma nação predominantemente agrícola para a segunda maior economia do mundo.

O total de importações e exportações de bens da China aumentou 1,9 por cento ano a ano para 32,16 trilhões de yuans (cerca de US$ 4.647 bilhões) em 2020, atingindo um recorde apesar da queda mundial nas remessas e tornando-a a única grande economia do mundo a registrar um crescimento positivo no comércio exterior em bens.

Em 1978, o volume total era de apenas cerca de US$ 20,6 bilhões.

A China tem trabalhado arduamente para atrair mais investidores globais para seu imenso mercado interno, ampliando o acesso ao mercado e melhorando o ambiente de negócios.

Uma pesquisa recente do Ministério do Comércio indica que 96,4% das empresas de investimento estrangeiro estão otimistas sobre suas perspectivas de negócios na China.

A China também se juntou ao ranking das dez maiores economias do mundo em termos de facilidade para fazer negócios pelo segundo ano consecutivo, graças a uma sólida agenda de reformas, de acordo com um relatório de estudo do Banco Mundial para 2020.

Enquanto isso, a China assinou acordos de cooperação com 140 países e 31 organizações internacionais no âmbito da iniciativa Cinturão e Rota (BRI), desde que foi iniciada em 2013.

… ao novo padrão de desenvolvimento

À medida que a China embarca em uma nova jornada em direção à modernização socialista por meio do 14º Plano Quinquenal (2021-2025), a abertura continua sendo crucial para o novo roteiro do país.

Revelando seu padrão de desenvolvimento de "dupla circulação" no plano, a China se compromete a abrir seus mercados nos próximos cinco anos para contornar a desaceleração econômica induzida pelo vírus e promover a cooperação internacional.

O novo paradigma de desenvolvimento significa garantir que os mercados interno e externo estejam melhor conectados e utilizados, aproveitando o potencial do mercado interno.

E esforços concretos estão em andamento.

A China agora tem 21 zonas piloto de livre comércio (FTZs), após o lançamento de três novas FTZs no ano passado. Também assinou o acordo Parceria Econômica Regional Abrangente, que deverá ser o maior bloco de livre comércio do mundo.

https://news.cgtn.com/news/2021-05-31/How-China-sails-together-on-the-boundless-ocean-with-the-world-10GK4NahBPq/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=llVMizO8amM

FONTE CGTN

Related Links

www.cgtn.com



SOURCE CGTN