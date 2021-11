CGTN: como o PCC tira força da história para embarcar em uma nova jornada

PEQUIM, 12 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Desde sua fundação há 100 anos, o Partido Comunista da China (PCC) levou a China a enormes conquistas internamente e a contribuições significativas para a paz e o desenvolvimento globais.

Por que o Partido foi bem-sucedido no passado? Como ele pode continuar a ter sucesso no futuro? O PCC realizou uma reunião de alto nível de 8 a 11 de novembro e respondeu a essas perguntas por meio de uma resolução marcante.

A resolução sobre as principais realizações e experiência histórica dos 100 anos de empreendimentos do PCC foi adotada na sexta sessão plenária do 19º Comitê Central do PCC na quinta-feira, de acordo com o comunicado da sessão. Em nome do Birô Político do Comitê Central do PCC, o secretário-geral do Comitê Central do PCC, Xi Jinping, também presidente chinês, explicou a minuta da resolução durante a sessão.

Por que agora é hora do PCC rever sua história

Ao visitar uma exposição sobre a história do PCC em junho, Xi enfatizou que "a história do partido é o livro didático mais vívido e convincente."

Ele disse que é necessário estudar e rever a história do partido, promover sua valiosa experiência, ter em mente o curso de suas lutas, assumir a missão histórica e extrair força de sua história para progredir.

A resolução de quinta-feira é a terceira sobre questões históricas do partido, após a resolução de determinadas questões na história do PCC divulgada em 1945 e a resolução de determinadas questões na história do PCC desde a fundação da República Popular da China (PRC) adotada em 1981.

Ao discursar em uma coletiva de imprensa na sexta-feira de manhã sobre a introdução dos princípios orientadores do plenário, Wang Xiaohui, diretor executivo adjunto do Departamento de Publicidade do Comitê Central do PCC, disse que o Partido e o país se desenvolveram muito especialmente nos últimos 40 anos e a teoria e a prática do partido também se desenvolveram muito, exigindo a revisão.

Ele também apontou que, como as principais questões de acertos e erros na história do Partido foram basicamente resolvidas pelas duas primeiras resoluções históricas, a nova resolução, com seu foco em resumir as principais conquistas e a experiência histórica dos 100 anos de empreendimentos do PCC, está alinhada com a realidade, é propícia a promover o crescimento da sabedoria, unidade, confiança e motivação do partido, e é necessária antes de embarcar em uma nova jornada para construir um país socialista moderno.

Quais são os destaques?

Vendo o comunicado da sessão, além de palavras e frases como "China" e "Partido Comunista da China", o termo "socialismo com características chinesas" teve destaque com 28 citações.

O presidente chinês considerou "socialismo com características chinesas" o único caminho correto para realizar o rejuvenescimento nacional.

"À medida que defendemos e desenvolvemos o socialismo com características chinesas e impulsionamos o progresso coordenado em termos materiais, políticos, culturais, sociais e ecológicos, criamos um novo e único caminho chinês para a modernização e criamos um novo modelo para a civilização humana", disse Xi em uma cerimônia que marcou o centenário do PCC em 1º de julho.

O termo "desenvolvimento" apareceu 55 vezes, mantendo-se no cerne do comunicado. O desenvolvimento econômico da China se tornou muito mais equilibrado, coordenado e sustentável, e o partido tem promovido consistentemente uma reforma mais ampla e profunda em todo o conselho, conforme resumido pelo comunicado.

Xi reiterou que a China não mudará sua determinação de se abrir mais amplamente em um alto padrão, não mudará a determinação de compartilhar oportunidades de desenvolvimento com o resto do mundo e não mudará seu compromisso com a globalização econômica que é mais aberta, inclusiva, equilibrada e benéfica para todos.

De acordo com o comunicado, a resolução também observou que o partido também desenvolveu ativamente a democracia popular em todo o processo e fez esforços abrangentes para aprimorar as instituições, os padrões e os procedimentos da democracia socialista da China.

O conceito de desenvolver a "democracia popular de processo completo" foi usado pela primeira vez pelo Presidente Xi quando visitou um centro cívico em Xangai em 2019. A ideia pedia que o povo chinês pudesse participar ampla e continuamente nas atividades políticas do dia a dia em todos os níveis, incluindo eleições democráticas, consulta política, tomada de decisões e supervisão.

O que vem a seguir para o PCC?

A sessão também analisou e aprovou uma resolução sobre a convocação do 20º Congresso Nacional do PCC no segundo semestre de 2022 em Pequim.

Wang explicou na sexta-feira que este congresso, que será realizado em um momento importante em que o Partido embarcou em uma nova jornada para construir um país socialista moderno em todos os aspectos e realizar o segundo objetivo do centenário, será um encontro muito importante e um acontecimento de grande significado político para o Partido e para o país.

