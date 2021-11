CGTN: Jak Komunistická strana Číny čerpá sílu z historie, aby mohla vykročit na novou cestu

PEKING, 15. listopadu 2021 /PRNewswire/ -- Od svého založení před 100 lety dovedla Komunistická strana Číny (KS Číny) Čínu k obrovským vnitrostátním úspěchům a významně přispěla k celosvětovému míru a rozvoji.

Jak se straně podařilo v minulosti dosáhnout takového úspěchu? Jak může být úspěšná i v budoucnu? Komunistická strana Číny uspořádala ve dnech 8. až 11. listopadu významné zasedání a na tyto otázky odpověděla prostřednictvím přelomové rezoluce.

Na čtvrtečním šestém plenárním zasedání 19. ústředního výboru KS Číny byla podle komuniké ze zasedání přijata rezoluce o hlavních úspěších a historických poznatcích 100letého úsilí Komunistické strany Číny. Jménem Politického byra ústředního výboru KS Číny vysvětlil návrh rezoluce během zasedání generální tajemník ústředního výboru KS Číny Si Ťin-pching, který je zároveň čínským prezidentem.

Proč nastal čas, aby Komunistická strana Číny přehodnotila svou historii

Při červnové návštěvě výstavy o historii KS Číny Si zdůraznil, že „historie strany je tou nejživější a nejpřesvědčivější učebnicí".

Řekl, že je třeba studovat a analyzovat historii strany, uchovávat její cenné zkušenosti, mít na paměti její boje, chopit se historického poslání a čerpat z historie sílu k dalšímu rozvoji.

Čtvrteční rezoluce je třetí rezolucí o historických otázkách strany po Rezoluci o některých otázkách historie Komunistické strany Číny vydané v roce 1945 a Rezoluci k některým otázkám dějin strany od založení státu přijaté v roce 1981.

Wang Siao-chuej, výkonný zástupce ředitele oddělení propagace ÚV KS Číny, na páteční dopolední tiskové konferenci k představení hlavních zásad plenárního zasedání uvedl, že strana a země prodělaly zejména za posledních 40 let velký rozkvět a teorie a praxe strany se rovněž značně rozvinuly, což vyžaduje revizi.

Poukázal také na to, že hlavní otázky toho, co je v historii strany správné a co špatné, byly v podstatě vyřešeny v prvních dvou historických rezolucích, a proto nová rezoluce, která se zaměřuje na shrnutí hlavních úspěchů a historických zkušeností stoletého úsilí KS Číny, odpovídá skutečnosti, přispívá k podpoře růstu prozíravosti, jednoty, důvěry a motivace strany a je nezbytná předtím, než se strana vydá na novou cestu k vybudování velké moderní socialistické země.

Na co je kladen důraz?

Z komuniké ze zasedání je patrné, že kromě slov a slovních spojení jako „Čína" a „Komunistická strana Číny" vyniká „socialismus s čínskými rysy", který byl zmíněn 28krát.

Čínský prezident označil „socialismus s čínskými rysy" za jedinou správnou cestu k obnově národa.

„Udržováním a rozvíjením socialismu s čínskými rysy a koordinovaným pokrokem v materiální, politické, kulturně-etické, sociální a ekologické oblasti jsme se stali průkopníky nové a jedinečně čínské cesty k modernizaci a vytvořili jsme nový model lidské civilizace," řekl Si na slavnostním ceremoniálu u příležitosti stého výročí založení KS Číny 1. července.

Slovo „rozvoj" se objevilo 55krát a zůstalo jádrem komuniké. Hospodářský rozvoj Číny se stal mnohem vyváženějším, koordinovanějším a udržitelnějším a strana důsledně prosazuje širší a hlubší reformy ve všech oblastech, jak shrnuje komuniké.

Si zopakoval, že Čína nezmění své odhodlání otevřít se širšímu okruhu zemí na vysoké úrovni, nezmění své rozhodnutí sdílet rozvojové příležitosti se zbytkem světa a nezmění svůj závazek k ekonomické globalizaci, která bude otevřenější, inkluzivnější, vyváženější a prospěšnější pro všechny.

Podle komuniké se v rezoluci rovněž uvádí, že strana aktivně rozvíjí celoprocesní lidovou demokracii a vyvíjí komplexní úsilí o zlepšení institucí, standardů a postupů čínské socialistické demokracie.

Koncept rozvoje „celoprocesní lidové demokracie" poprvé použil prezident Si při návštěvě občanského centra v Šanghaji v roce 2019. Tato myšlenka vyzývala k umožnění čínskému lidu širokou a nepřetržitou účast na každodenních politických aktivitách na všech úrovních, včetně demokratických voleb, politických konzultací, rozhodování a dohledu.

Co KS Číny čeká v budoucnu?

Zasedání také přijalo usnesení o svolání 20. celostátního sjezdu KS Číny v druhé polovině roku 2022 do Pekingu.

Wang v pátek vysvětlil, že tento sjezd, který se bude konat v důležitém období, kdy se strana vydala na novou cestu budování moderní socialistické země ve všech ohledech a splnění druhého stoletého cíle, bude velmi důležitým zasedáním a událostí velkého politického významu pro stranu i zemi.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-12/How-does-CPC-draw-strength-from-history-to-embark-on-a-new-journey--157T3o5W3Oo/index.html

SOURCE CGTN