CGTN: como Tonga está reagindo após ter sido atingido por uma erupção vulcânica e pelo tsunami que se seguiu?

Fakafanua estava viajando para a Nova Zelândia quando o vulcão submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai estava em chamas. Ele estava na Nova Zelândia quando entrou em erupção e assim, pode se comunicar com o resto do mundo.

Sua esposa Krystal, que estava em Tonga, disse a ele como as ondas do impacto vibraram todo o edifício onde eles moram. A sensação foi diferente de um terremoto. As ondas de impacto passaram por todo o corpo.

Embora triste pela perda de vidas -- três mortes foram confirmadas em 23 de janeiro -- Fakafanua disse a Liu Xin que as autoridades ficaram aliviadas que o número não foi maior. Ele também compartilhou algumas boas notícias. Com sorte, as escolas reabrirão em breve, provavelmente em 31 de janeiro.

Uma longa estrada para a recuperação

No entanto, a comunicação em Tonga ainda está longe de voltar ao normal. Embora as ligações e mensagens de texto estejam disponíveis, os e-mails estão intermitentes.

O político observou que os danos à infraestrutura e os efeitos das cinzas vulcânicas e do tsunami provavelmente serão sentidos por anos.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura concordou com suas palavras, afirmando em uma declaração em 21 de janeiro que as cinzas vulcânicas podem causar efeitos prejudiciais às plantações e aos rebanhos. Cerca de 86% dos tonganeses estão envolvidos em alguma forma de trabalho agrícola – seja na agricultura ou na criação de gado ou na pesca.

Principal preocupação da COVID em relação aos esforços de ajuda

Fakafanua disse que a comunidade internacional respondeu rapidamente fornecendo ajuda. No entanto, "precisamos de água, precisamos de comida."

Os esforços anti COVID-19 também aumentarão as dificuldades para receber assistência externa. Tonga, que relatou apenas um caso de COVID-19 até o momento, está recebendo assistência de auxílio estrangeiro sem contato para garantir que não haja novas infecções. Todos os suprimentos humanitários internacionais estão sendo distribuídos sem que a tripulação entre em contato com os moradores da ilha. A China apressou a assistência em dinheiro e os suprimentos de emergência em 20 de janeiro.

