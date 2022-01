CGTN: jak Tonga radzi sobie po wybuchu wulkanu i uderzeniu tsunami?

Gdy budził się podwodny wulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, Fakafanua był w drodze do Nowej Zelandii. Gdy wybuchł, dotarł już na miejsce, dzięki czemu mógł komunikować się z resztą świata.

Jego żona, Krystal, która została w Tonga, opowiedziała mu, jak wstrząsy poruszyły cały ich budynek. Wrażenie było inne niż w przypadku trzęsienia ziemi. Fale uderzeniowe przenikały całe ciało.

Pomimo żałoby związanej z ofiarami – do 23 stycznia potwierdzono śmierć trzech osób – Fakafanua zdradził Liu Xin, że władze odczuły ulgę, że ofiar nie było więcej. Podzielił się również dobrymi wiadomościami. Jest nadzieja, że szkoły już wkrótce zostaną otwarte, prawdopodobnie od 31 stycznia.

Długi powrót do normalności

Nadal wiele pozostaje do zrobienia w kwestii przywrócenia normalnej dostępności komunikacyjnej. Chociaż połączenia głosowe i SMS-y działają, poczta elektroniczna nie zawsze jest dostępna.

Polityk uważa, że uszkodzenia infrastruktury i wpływ popiołu wulkanicznego i tsunami będą jeszcze odczuwalne przez wiele lat.

Podobnego zdania jest Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, która w oświadczeniu z 21 stycznia wskazuje, że opad popiołu może mieć niekorzystny wpływ na uprawy i żywy inwentarz. Około 86 procent Tongijczyków jest związanych z jakąś formą rolnictwa – uprawą ziemi, hodowlą zwierząt lub rybołówstwem.

COVID dużym problemem w akcjach pomocowych

Fakafanua powiedział, że nastąpiła szybka odpowiedź ze strony społeczności międzynarodowej, która zaoferowała pomoc. Mimo to, „Nadal potrzebujemy wody, potrzebujemy żywności".

Działania zapobiegawcze w związku z pandemią COVID-19 dodatkowo utrudniają korzystanie z zewnętrznej pomocy. Tonga, gdzie odnotowano dotąd zaledwie jeden przypadek COVID-19, otrzymuje pomoc zagraniczną w formie bezkontaktowej, by upewnić się, że nie dojdzie do nowych zakażeń. Wszystkie międzynarodowe dostawy humanitarne są przywożone bez kontaktu załogi z mieszkańcami wyspy. Chiny przekazały pomoc finansową i najpotrzebniejsze zaopatrzenie już 20 stycznia.

