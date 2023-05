CGTN: Deň matiek: Si Ťin-pching zdedil po svojej matke lásku

PEKING, 15. mája 2023 /PRNewswire/ -- Druhú májovú nedeľu ľudia na celom svete každoročne oslavujú svoje matky a vyjadrujú im lásku a vďaku za to, že im dali život, lásku a starostlivosť.

Rodina je prvou triedou človeka a rodičia sú prvými učiteľmi detí.

Ako Čchi Sin, matka čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorá vždy vychováva a vzdeláva deti s veľkou láskou a súcitom.

Si Ťin-pching, hlboko ovplyvnený slovami a činmi Čchi Sin, má vždy na pamäti matkinu radu a nikdy nezabudne, prečo začal.

Rodičia sú prvými učiteľmi detí

V roku 1939 vstúpila 15-ročná Čchi Sin do Komunistickej strany Číny (KSČ) a stala sa jej presvedčenou stúpenkyňou. Myslela na celkovú situáciu a trvala na práci na najnižšej úrovni, pričom tvrdo pracovala na rôznych pozíciách.

Čchi Sin považuje slová „dobre pracovať, dobre sa učiť a všetko dobre zvládať", ktoré jej povedal jej manžel, za svoje motto a svojimi slovami a skutkami ovplyvňuje svoje deti.

Čchi Sin vedie jednoduchý život, ktorý sa stal pre rodinu tradíciou. Bez ohľadu na to, ako namáhavo sa starala o rodinu a zároveň pracovala, nikdy neohrozila svoju prácu. Jej životný štýl a rodinná atmosféra určovali hodnoty Si Ťin-pchinga.

V priebehu rokov Si Ťin-pching pri mnohých príležitostiach zdôrazňoval význam rodiny, rodinnej výchovy a cností.

Počas stretnutia so zástupcami na prvej národnej konferencii modelových rodín v roku 2016 Si Ťin-pching povedal, že rodičia by mali svoje deti poučovať slovami a skutkami, dávať im vedomosti aj cnosti a praktizovať to, čo ich učia. „Mali by pomôcť svojim deťom zapnúť prvý gombík v ich živote a urobiť prvý krok na rebríku života."

V období dospievania dostal Si Ťin-pching od svojej matky jednoduchú súpravu na šitie, darček, ktorý mu dodal odvahu prekonať ťažké obdobie a urobiť „prvý krok v živote".

Na hrubú látku vrecka na súpravu Čchi Sin červenými niťami vyšila slová „niang te sin" (srdce matky).

„Dobre vykonávať svoju prácu je najväčšia úcta"

Ako oddaný syn sa Si Ťin-pching vždy snažil tráviť čas so svojou matkou, keď to bolo možné. Napriek nabitému pracovnému programu si vždy našiel čas ísť s ňou na prechádzku.

Keď Si Ťin-pching nemohol byť so svojimi rodičmi kvôli práci počas jarného festivalu v roku 2001, Čchi Sin zavolala svojmu synovi a povedala mu, že pokiaľ sa bude snažiť v práci, bude jej a svojmu otcovi preukazovať najväčšiu synovskú úctu.

„Syn môj, mám pre teba tisíce a tisíce slov, ale jednou vetou ti želám, aby si dobre niesol svoju zodpovednosť, nech je akokoľvek ťažká," povedala Čchi Sin Si Ťin-pchingovi do telefónu.

Jej slová podpory veľmi inšpirovali Si Ťin-pchinga, aby slúžil verejnosti s cieľom dosiahnuť dobrý život pre čínske rodiny.

Ako tínedžer si Si Ťin-pching želal, aby „ľudia mali plnohodnotné jedlo z mäsa". Keď mal 60 rokov, pri návšteve dedinčanov v Shibadongu, dedine etnickej menšiny Miao v stredočínskej provincii Chu-nan, sa predstavil ako „služobník ľudu".

Ako povedal Si Ťin-pching na záverečnej schôdzi prvého zasadnutia 14. Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov, dôvera ľudí je najväčšou motiváciou, ktorá ho poháňa k tomu, aby kráčal ďalej, a je veľkou zodpovednosťou, ktorú nesie.

