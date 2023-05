CGTN: Dia das Mães: A herança do amor entre Xi Jinping e sua mãe

PEQUIM, 15 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- No segundo domingo de maio todos os anos, pessoas de todo o mundo celebram suas mães, expressando amor e gratidão por lhes terem dado a vida, amor e cuidado.

A família é a primeira sala de aula das pessoas e os pais são os primeiros professores das crianças.

Como mãe do presidente chinês Xi Jinping, Qi Xin sempre cultivou e educou crianças com grande amor e compaixão.

Xi, que foi profundamente influenciado pelas palavras e ações de Qi, sempre tem em mente os conselhos de sua mãe e nunca se esquece por que começou.

Os pais são os primeiros professores dos filhos

Em 1939, com 15 anos, Qi se juntou ao Partido Comunista da China (PCC) e se tornou uma defensora ferrenha dos valores e crenças do PCC. Tendo em mente a situação naquele momento, ela insistiu em trabalhar ao nível das bases, esforçando-se bastante em vários cargos.

"Trabalhar bem, estudar bem e lidar bem com tudo", Qi relembra as palavras que seu marido disse a ela como seu lema, e usa suas palavras e ações para influenciar seus filhos.

Qi leva uma vida simples, o que se tornou uma tradição para a família. Por muito empenhada que estivesse em cuidar da família enquanto trabalhava, ela nunca comprometeu seu trabalho. Seu estilo de vida e o ambiente familiar que criou guiaram os valores de Xi.

Ao longo dos anos, Xi enfatizou em muitas ocasiões a importância da família, da educação familiar e das virtudes.

Durante uma reunião com representantes da primeira Conferência Nacional de Famílias Modelo em 2016, Xi disse que os pais devem instruir seus filhos por meio de palavras e ações, passando-lhes conhecimento e virtudes e praticando o que ensinam. "Eles devem ajudar seus filhos a dar o primeiro passo na escada da vida".

Enquanto adolescente, Xi recebeu de sua mãe um kit de costura simples — um presente que lhe daria coragem para enfrentar um momento difícil e dar "o primeiro passo da sua vida".

Dentro da sacola do kit havia um pano áspero e Qi usou fios vermelhos para costurar as palavras "niang de xin" (coração da mãe) nele.

"Fazer bem seu trabalho é o maior ato de respeito para com seus pais"

Como filho devoto, Xi sempre tentou estar com sua mãe quando possível. Apesar do horário de trabalho apertado, ele sempre encontrou tempo para estar com ela.

Quando Xi não pôde estar com seus pais por causa do trabalho durante o Festival da Primavera em 2001, Qi ligou para seu filho, dizendo que desde que ele desse o seu melhor no trabalho, ele estaria realizando o maior ato de respeito para com seus pais

"Filho, poderia lhe dizer muitos milhares de palavras, mas vou resumir tudo em uma frase: espero que você carregue bem sua responsabilidade, por mais pesada que seja", disse Qi a Xi por telefone.

Suas palavras de apoio inspiraram muito Xi a servir o público com o objetivo de alcançar uma boa vida para as famílias chinesas.

Como adolescente, o desejo de Xi era "permitir que as pessoas comessem uma refeição completa de carne". Quando tinha 60 anos, ele se apresentou como um "servidor do povo" ao visitar aldeões de Shibadong, um vilarejo étnico minoritário de Miao, na província de Hunan, no centro da China.

Como Xi disse na reunião de encerramento da primeira sessão do 14° Congresso Nacional do Povo, a confiança das pessoas é a maior motivação que o leva adiante e é uma grande responsabilidade que ele assume.

FONTE CGTN

