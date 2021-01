CGTN: depois do "extraordinário" 2020, quais são as expectativas de Xi Jinping para 2021?

As pistas podem ser encontradas em seu discurso de Ano Novo.

2021: "a luta é o único caminho a seguir"

A China entrará em uma nova fase de desenvolvimento para construir um país socialista moderno em 2021, já que a liderança do PCC adotou propostas para formular o 14º Plano Quinquenal e as metas de longo prazo.

"O caminho à frente é longo, e a luta é a único caminho a seguir", afirmou Xi em seu discurso, clamando por esforços para estabelecer um novo padrão para a aceleração do desenvolvimento, implementando profundamente o desenvolvimento de alta qualidade e aprofundando ainda mais a reforma e expandindo a abertura.

Transpondo a barreira do vírus, os líderes da China estabeleceram as prioridades econômicas para 2021 na Conferência Central de Trabalho Econômico realizada em Dezembro, ressaltando que a China manterá suas políticas macro consistentes, estáveis e sustentáveis em 2021, com a implementação contínua de uma política fiscal proativa e uma política monetária prudente.

Em 2021, o país dará um sólido primeiro passo na construção do novo paradigma de desenvolvimento em que os mercados interno e externo se reforçam, tendo o mercado interno como base.

Ao mesmo tempo, o presidente enfatizou a necessidade de continuar trabalhando arduamente para promover a vitalização rural, uma vez que o país alcançou sucesso decisivo na erradicação da pobreza extrema em 2020.

Nos próximos cinco anos, serão envidados esforços para consolidar conquistas na luta contra a pobreza e promover integralmente a estratégia de vitalização rural, de acordo com as principais metas de desenvolvimento social e econômico do Comitê Central do PCC para o 14º período do Plano Quinquenal (2021-2025).

Leia mais:

a China está pronta para acabar com a pobreza absoluta até 2020, e o que vem a seguir?

Para realizar todos esses objetivos, a manutenção da liderança do partido é a garantia mais fundamental, de acordo com declarações de Xi em muitas ocasiões.

Em seu discurso de Ano Novo, Xi descreveu o partido como um navio gigantesco que guia continuamente a China em direção às expectativas das pessoas e à esperança da nação e ressaltou a importância da "aspiração original."

O PCC foi fundado com uma aspiração original: a missão de buscar felicidade para o povo chinês e a renovação para a nação chinesa, tendo permanecido comprometido com a filosofia de desenvolvimento centrada no povo.

A aspiração original do PCC é ainda mais sólida 100 anos depois, disse Xi.

2020: "extraordinário" em várias áreas

Analisando o ano de 2020, o presidente descreveu o ano como um "épico anti-epidemia" e dedicou muito de seu discurso para destacar a guerra de todo o povo da China contra a COVID-19.

"A grandeza é forjada na vida comum. Os heróis vêm do povo. Toda pessoa é notável!" declarou Xi, antes de prestar sua solidariedade a todos os infectados com o coronavírus.

Em setembro, três profissionais médicos excepcionais receberam o título honorário nacional "o Herói do Povo", enquanto um total de 1.499 indivíduos, 500 grupos, 186 membros do PCC e 150 organizações do partido de primeiro nível foram elogiados por seus papéis na luta contra a epidemia, e outros 14 membros do partido foram condecorados postumamente.

Leia mais:

A guerra de Wuhan contra a COVID-19: como a China mobiliza todo o país para conter o vírus

Lembrando os profissionais médicos que perdemos para o coronavírus

Enquanto isso, a China participou ativamente de várias reuniões globais para oferecer soluções e experiências à comunidade internacional, como a cúpula virtual do G20 sobre a COVID-19, A cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), China, Japão e Coreia do Sul (ASEAN Plus Three ou APT) na COVID-19, e uma reunião especial de ministros nas relações exteriores da ASEAN-China sobre o surto.

O Presidente Xi também analisou as realizações da China em várias áreas.

A China é a primeira grande economia em todo o mundo a atingir um crescimento positivo em 2020, e estima-se que o seu PIB atinja um novo nível de 100 trilhões de yuans. A China tem observado uma boa colheita na produção de grãos há 17 anos consecutivos, de acordo com o presidente.

Em um período de oito anos, sob o padrão atual, a China erradicou a pobreza extrema de quase 100 milhões de habitantes rurais afetados, e todos os 832 condados empobrecidos erradicaram a pobreza, acrescentou.

A China observou descobertas em explorações científicas como Tianwen -1 (Missão Marte), Chang'e-5 (Sonda lunar)e Fendouzhe (submersível tripulado de alto mar). A construção do Porto de Comércio Livre de Hainan está sendo realizada a todo vapor, disse Xi.

O Presidente também enfatizou as lembranças inesquecíveis de 2020, incluindo suas inspeções de 13 regiões de nível provincial, o 40º aniversário da Zona Econômica Especial de Shenzhen e seus telefonemas a amigos da comunidade internacional para combater a pandemia.

Leia mais:

Dez momentos das visitas de inspeção de Xi Jinping

A "diplomacia em nuvem" de Xi no primeiro semestre de 2020 inspira confiança global

Como a pandemia ainda está assolando o mundo, o presidente Xi destacou o significado de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, especialmente para o mundo pós-pandemia.

Leia o artigo original: aqui.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1393753/Chinese_President_Xi_Jinping_gives_2021_New_Year_address.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393754/A_comparison_China_s_key_tasks_2020_2021.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1393755/China_s_GDP_growth_2020_expected_1_9__IMF.jpg

FONTE CGTN

SOURCE CGTN