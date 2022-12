CGTN: doroczna Centralna Konferencja Pracy Gospodarczej przewodnikiem dla gospodarki w trudnych czasach

PEKIN, 27 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Gospodarka chińska, nękana krajowymi wyzwaniami i zawirowaniami z zewnątrz, osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach trudnego roku 2022 stopę wzrostu PKB na poziomie trzech procent.

W dniach 15-16 grudnia w Pekinie odbyła się doroczna Centralna Konferencja Pracy Gospodarczej, na której chińscy przywódcy wyznaczyli priorytety pracy gospodarczej na 2023 r.

W wygłoszonym na konferencji ważnym przemówieniu prezydent Chin Xi Jinping dokonał przeglądu krajowej pracy gospodarczej w 2022 r., przeanalizował bieżącą sytuację gospodarczą oraz ustalił pracę gospodarczą na następny rok.

W wydanym oświadczeniu członkowie zgromadzenia podkreślili, że w dzisiejszych czasach fundamenty odnowy gospodarczej nie są jeszcze stabilne, a Chiny nadal borykają się z presją dotyczącą popytu krajowego, zakłóceniami dostaw oraz niskimi oczekiwaniami.

„Mimo to nie wolno nam zapominać, że nasza gospodarka jest niezwykle odporna, ma ogromy potencjał i jest niezwykle żywotna" - stwierdzili zgromadzeni i wezwali do niezachwianej wiary w pracę gospodarczą oraz podjęcia intensywnych działań, aby zagwarantować rozsądny wzrost wysokiej jakości.

Stabilizacja jako priorytet

Zgromadzeni na konferencji zażądali, aby w kolejnym roku stabilizację gospodarczą uznać za priorytet nadrzędny oraz dalej realizować stabilny postęp, jednocześnie zapewniając stabilizację gospodarczą.

Jak podkreślili zgromadzeni, dla gospodarki o chińskich rozmiarach najważniejsze to utrzymać stabilną efektywność gospodarczą. Podjęte zostaną działania na rzecz ustabilizowania wzrostu, zatrudnienia i cen tak, aby najważniejsze wskaźniki gospodarcze pozostały w odpowiednim zakresie.

Zgromadzeni zwrócili również na konieczność lepszego skoordynowania zapobiegania i kontrolowania epidemii w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego oraz wezwali do podjęcia działań prowadzących do zoptymalizowania reakcji na epidemię, adekwatnie do czasu i okoliczności jej wystąpienia, a także skoncentrowania się na osobach starszych i cierpiących na choroby współistniejące.

Zhang Junwei, pracownik naukowy Centrum Badań Rozwoju Rady Państwa, wspomniał, że na początku tego roku w kraju wdrożono szereg strategii politycznych służących podtrzymaniu wzrostu gospodarczego i oświadczył, iż jest głęboko przekonany, że państwo podejmie jeszcze bardziej intensywne działania, aby ustabilizować wzrost, zatrudnienie i ceny.

Zgromadzeni odnieśli się również do determinacji, jaką chińscy przywódcy wykazują wobec problemu przywrócenia równowagi zagregowanym wskaźnikom ekonomicznym, które stanowi dziś nadrzędne zadanie pracy gospodarczej.

Ekspansja popytu krajowego

Podczas zgromadzenia oznajmiono, że w przyszłym roku państwo skoncentruje się na zwiększeniu popytu krajowego i priorytetowo potraktuje odnowę oraz zwiększenie konsumpcji, rozszerzenie możliwości podwyższenia dochodu osobistego mieszkańców obszarów miejskich i wiejskich oraz motywowanie do większych inwestycji kapitału prywatnego w realizację projektów o kluczowym znaczeniu dla kraju.

Uczestnicy zgromadzenia oświadczyli też, że potencjał rynku krajowego zostanie wykorzystany w pełni tak, aby popyt krajowy mógł odegrać większą role w napędzaniu wzrostu gospodarczego i zobowiązali się do wsparcia popytu organicznego oraz większego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, a także sektora prywatnego i platform gospodarki cyfrowej.

Chiny wdrożyły wytyczne dotyczące rozwijania popytu krajowego i budowania jednolitego, krajowego systemu popytu, które mają sprzyjać długoterminowemu rozwojowi kraju.

Zgodnie z wytycznymi podjęte zostaną działania zwiększające konsumpcję na wszystkich frontach i przyspieszające poprawę jakości konsumpcji, optymalizujące strukturę inwestycyjną i rozszerzające zakres inwestycji, promowany będzie skoordynowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich prowadzący do uwolnienia potencjału popytu krajowego.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego Chin (ang. National Bureau of Statistics, NBS), wartość sprzedaży detalicznej za listopad zmniejszyła się o 5,9 procent w skali rok do roku, co potwierdza tendencję spadkową popytu krajowego.

Cai Tongjuan, badaczka Instytutu Badań Finansowych Chongyang przy Uniwersytecie Renmin w Chinach podkreśliła, że bezwzględnie najważniejsze jest stworzenie silnego rynku krajowego. „Bez popytu rynek krajowy będzie jak woda bez źródła".

Jeśli chodzi o zwiększenie dochodu osobistego, Cai zaznaczyła, że należy unikać debat o konsumpcji w oderwaniu od dochodów. Dodała, że w niespełna trzy lata po zwalczeniu epidemii odnotowano spadek dochodu w przeliczeniu na jednego mieszkańca oraz popytu na konsumpcję, a zatem efektywne zwiększenie dochodu do dyspozycji obywateli jest jedyną skuteczną metodą promowania konsumpcji.

Rozwój wysokiej jakości

Na dwudniowej konferencji podkreślono również konieczność dążenia do rozwoju o wysokiej jakości.

Oprócz poprawy koordynacji zapobiegania i kontrolowania epidemii w kontekście rozwoju gospodarczego i społecznego uczestnicy konferencji podkreślili, że koordynację należy wzmocnić. Jak stwierdzono, wzmocnienie to musi nastąpić w jakościowym i ilościowym wymiarze wzrostu, w kontekście reformy strukturalnej podaży i ekspansji popytu krajowego oraz na gruncie polityk gospodarczych i pozostałych strategii politycznych.

Ukształtowanie nowego paradygmatu rozwoju wymaga wzmocnienia wewnętrznej dynamiki i niezawodności obrotu krajowego, a także poprawy jakości obrotu międzynarodowego.

Podczas konferencji uwagę zwrócono również na konieczność właściwego prowadzenia bieżących prac z uwzględnieniem przyszłego rozwoju.

Jak powiedziała Chen Wenling, główna ekonomistka chińskiego Centrum Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej (ang. China Center for International Economic Exchanges), kluczem do mierzenia rozwoju gospodarczego jest to, czy jest on w stanie zaowocować bardziej powszechnym, wyższej jakości rozwojem.

Wang Jun, dyrektor chińskiego Forum Głównych Ekonomistów powiedział, że Centralna Konferencja Pracy Gospodarczej uznała „jakość" za nadrzędną wobec „ilości", co oznacza, że jakość gospodarki jest głównym kierunkiem na przyszłość.

Link: https://news.cgtn.com/news/2022-12-16/China-holds-key-economic-meeting-to-plan-for-2023-1fOwyYJjt5u/index.html

