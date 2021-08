CGTN: historia miłosna z okazji chińskich walentynek - piękne chwile z życia Xi Jinping i Peng Liyuan

Qixi wypadał w tym roku 14 sierpnia. W tym szczególnym dniu warto było przyjrzeć się historii miłości prezydenta Chin Xi Jinpinga i jego żony Peng Liyuan.

Xi i Peng są małżeństwem od 34 lat i przez wielu Chińczyków uważani są za przykład wzorowej pary.

Odpowiedzialny mąż

Xi znany jest jako dobry przywódca, który daje z siebie wszystko w służbie ludowi, ale jest także doskonałym partnerem i - jak mówi Peng - „odpowiedzialnym mężem".

„Mam bardzo szczęśliwą rodzinę. Moja żona i ja mamy swoje oddzielne kariery, ale pracujemy razem, by budować naszą rodzinę" – powiedział Xi w telewizyjnym wywiadzie z 2004 r., gdy jeszcze był sekretarzem Komitetu Prowincji Guizhou Komunistycznej Partii Chin (CPC).

Chociaż ze względu na obowiązki służbowe Xi i Peng przez większość czasu są daleko od siebie, łączy ich wzajemne zrozumienie i troska o siebie nawzajem.

Gdy Xi pracował w prowincji Fujian, gdzie zimą temperatury bywają bardzo niskie, Peng uszyła mu ciepłą kołdrę. Gdy Peng wracała z pracy przy Gali Święta Wiosny, Xi przygotował dla niej pierożki w ramach powitalnego obiadu w domu.

„Nadal dzwonię do mojej żony codziennie, chociaż jesteśmy już małżeństwem od ponad 10 lat, ale niestety nie mamy wiele czasu by być razem" – powiedział w wywiadzie.

Podczas orędzia z okazji Nowego Roku 2021 wygłaszanego przez Xi ze swojego biura można było zobaczyć 21 zdjęć, wśród których było kilka zdjęć rodzinnych, w tym jedno przedstawiające Xi i Peng przed Wielką Fontanną (Dashuifa), jednym z najsłynniejszych miejsc w ruinach Starego Pałacu Letniego w Pekinie oraz zdjęcie Peng z młodości.

Skromna i oszczędna para

Xi i Peng pobrali się we wrześniu 1987 r. Nie było hucznego wesela, tylko mały obiad z udziałem kilku znajomych i przyjaciół.

W przeddzień Święta Wiosny 2015 r. Xi ponownie odwiedził wioskę Liangjiahe w północno-zachodniej prowincji Shaanxi, gdzie wcześniej mieszkał i pracował przez prawie siedem lat. Przedstawił tam Peng Liyuan w lokalnym dialekcie, mówiąc: „Oto moja żona".

Ręka w rękę przed światem

Cały świat wielokrotnie zachwycał się miłością Xi i Peng, którzy często widywani są podczas wystąpień na arenie międzynarodowej trzymając się za ręce.

W Australii, podczas kontroli chińskiego antarktycznego statku badawczego Xuelong, gdy Xi wchodził na wyższy pokład, odwrócił się i wyciągnął rękę, by pomóc wejść swojej żonie.

Podczas oficjalnej wizyty w Indiach we wrześniu 2014 r., Peng zaproszono na huśtawkę. Po chwili zawołała Xi, by do niej dołączył. Xi od razu usiadł i para huśtała się razem.

Małżonkowie przy wielu okazjach noszą dopasowane do siebie stroje.

„Nie pozbawiaj się prawdziwej miłości tylko dlatego, że jest daleko. Nigdy nie zapominaj o niej, gdy pochłania cię codzienność, miej ją w sercu, gdy całe twe dnie wypełnia praca" - to słowa prezydenta Xi, którymi kieruje się w swoim życiu.

