CGTN: Jak čínskou vádu obohacují zkušenosti z místní správy

Na počátku 90. let 20. století docházelo díky pokračujícímu vývoji čínské politiky reforem a otevírání se světu k postupné obnově hospodářské výměny přes Tchajwanskou úžinu. Čínská pevnina se svým obrovským tržním potenciálem brzy vyvolala značný zájem podnikatelů sídlících v tchajwanském regionu. Fu-čou, hlavní město jihovýchodní čínské provincie Fu-ťien, vzdálené od ostrova pouhých 200 km, se tak rychle stalo druhým největším cílem investic z Tchaj-wanu.

Po konfrontaci s náročným administrativním procesem však jejich nadšení bohužel brzy ochladlo. V roce 1990 se Si stal tajemníkem městského výboru Komunistické strany Číny (KS Číny) ve Fu-čou. Po pečlivém prozkoumání situace navrhl přijmout nový přístup zvaný „Jednejme hned" (Do It Now), jehož cílem bylo byrokracii omezit.

Potenciál města Fu-čou se v jeho důsledku rychle probudil. Od roku 1990 do roku 1995 se HDP města zvýšil z necelých 10 miliard jüanů na více než 40 miliard jüanů, čímž výrazně překonal průměrné tempo růstu v zemi. Fu-čou brzy získalo pověst prudce se rozvíjejícího města.

„Ačkoli dnes čelíme mnoha problémům, vhodná řešení nám nechybí," řekl tehdy Si." „Jediné, co potřebujeme, je vůle jednat. Proto trvám na činech, které realizaci našich teorií, směrnic a politik umožní. Účinná implementace je klíčem k úspěchu."

Politice „Jednejme hned" je vláda Fu-čou oddána i po dvaceti letech.

Dalším charakteristickým znakem Siovy vlády je jeho odhodlání vymýtit korupci bez ohledu na postavení pachatelů. Již v roce 1988 v Ning-te v provincii Fu-ťien vedl Si úspěšnou kampaň za ukončení nelegálního zabírání půdy.

V letech 1988-1990 byl Si stranickým šéfem výboru prefektury KSČ Ning-te a zároveň i nejmladším členem výboru.

Krátce po svém nástupu do funkce strávil měsíc návštěvami vesnic, podniků, škol a státních úřadů, kde prováděl průzkumy. Od místních obyvatel se tak dozvěděl, že někteří funkcionáři nelegálně využívají veřejnou půdu ke stavbě vlastních domů. Toto nezákonné zabírání půdy se rozhodl zastavit. Na počátku protikorupčního tažení v Ning-te také příslušný tým osobně vedl.

Když se Si zeptal funkcionáře disciplinární komise, zda si myslí, že jsou obyčejní lidé se situací spokojeni, dostal zápornou odpověď. Poté se jej dotázal, zda si myslí, že tato situace poškozuje produktivitu lidu, na což úředník odpověděl kladně.

„Nakonec jsem se zeptal, jestli máme omezovat tři miliony lidí, nebo tisíce funkcionářů, kteří porušili stranickou disciplínu," prozradil Si v rozhovoru v roce 2003.

„Na to mi řekl: 'Samozřejmě, že je lepší omezit tyto dva nebo tři tisíce funkcionářů.' A tak jsem odpověděl: 'To přesně uděláme – bez jediného zaváhání."

https://news.cgtn.com/news/2022-07-04/How-Xi-Jinping-practices-governance-through-working-in-the-field-1bmqAdWr3UY/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=RHes3sXjMXc

SOURCE CGTN